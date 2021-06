Les masques faciaux, la distanciation sociale et la «règle des six» seront abandonnés le 19 juillet, jour de la liberté

Les masques FACE, la distanciation sociale et la «règle des six» à l’intérieur devraient tous être abandonnés le 19 juillet, a-t-on rapporté.

La Grande-Bretagne serait sur la bonne voie pour lever toutes les restrictions actuelles pour la Journée de la liberté – malgré des informations récentes selon lesquelles certaines mesures s’appliqueraient toujours.

Le masque facial et les règles de distanciation sociale devraient être supprimés le 19 juillet Crédit : AFP

Les ministres sont encouragés par un nombre de décès « très, très » faible et un ralentissement des infections, rapporte le Times.

Et si les tendances se poursuivent, la distanciation sociale et la règle des six à l’intérieur seront levées, ainsi que les limites des rassemblements de masse à l’extérieur.

Le gouvernement devrait confirmer lundi que le 5 juillet est trop tôt pour lever les restrictions, afin de garantir que davantage de personnes puissent obtenir leur deuxième coup.

Mais une source gouvernementale de haut rang a déclaré au Times que les ministres voulaient « se rapprocher le plus possible de la normale » le 19 juillet.

L’accent ne sera donc plus mis sur les lois et règlements, mais sur la « responsabilité personnelle ».

Cela signifierait que les masques faciaux ne seraient plus obligatoires dans certains espaces, remplacés à la place par des conseils pour les porter.

Le travail à domicile devrait également être abandonné, laissant aux employeurs et aux particuliers le soin de décider de la meilleure voie à suivre.

Cela survient après que Boris Johnson a souligné cette semaine que la nouvelle Journée de la liberté du 19 juillet avait « l’air bien » – bien qu’il ait refusé d’exclure de nouveaux verrouillages si nécessaire.

Lors d’une visite dans un laboratoire du Hertsfordshire, le Premier ministre a salué la science comme le « grand libérateur » ouvrant la voie à la liberté.

Et lorsqu’il a été grillé sur la perspective de futurs blocages, il a déclaré: « Vous ne pouvez jamais exclure qu’il y aura une nouvelle maladie, une nouvelle horreur que nous n’avons tout simplement pas budgétisée ou prise en compte.

« Mais en regardant où nous en sommes, en regardant l’efficacité des vaccins contre toutes les variantes que nous pouvons actuellement voir – donc Alpha, Delta, la plupart d’entre eux, Kappa – je pense qu’il semble bien que le 19 juillet soit ce point final. «

Ses commentaires ont suivi ceux du secrétaire à la Santé Matt Hancock, qui a déclaré la semaine dernière aux députés que la Journée de la liberté ne serait pas retardée au-delà du 19 juillet – et que les lois sur les masques faciaux pour les transports publics seraient supprimées après cela.

« Les règlements eux-mêmes, nous avons mis cette pause en vigueur en modifiant la date d’expiration, ils expirent donc à minuit le soir du 18 juillet.

« Nous devons également aligner les dates sur plusieurs autres réglementations Covid qui sont essentielles pour assurer notre sécurité … pour les couvre-visages dans les transports publics, les réglementations qui donnent des pouvoirs pour gérer les épidémies locales … et les réglementations qui donnent aux autorités locales le pouvoirs pour appliquer les mesures de sécurité Covid pour les entreprises.

« Ceux-ci seront tous prolongés jusqu’au 18 juillet à minuit.

« Nous ne voulons pas prolonger ces réglementations d’un jour de plus que nécessaire. »