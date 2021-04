Les couvertures faciales et la distanciation sociale seront suspendues dans une poignée de lieux lors d’un procès gouvernemental de la réouverture en toute sécurité de grands événements.

Le programme de recherche sur les événements (ERP) – coprésidé par le directeur de théâtre Sir Nicholas Hytner et co-fondateur de The Carphone Warehouse David Ross – testera une gamme de mesures de sécurité lors de ses 10 à 15 premiers événements programmés au cours des prochaines semaines, notamment la finale de la FA Cup le 15 mai.

Son objectif est de déterminer quelles méthodes fonctionnent le mieux pour minimiser le risque de transmission du Covid-19 dans des foules plus importantes, ouvrant la voie à la reprise des grands événements plus tard dans l’année.

Les résultats éclaireront les décisions des ministres sur la fin de la distanciation sociale le 21 juin, lorsque la feuille de route de Boris Johnson pour la sortie du lock-out atteindra sa phase finale.

Le programme a l’intention d’enquêter sur l’application des tests à l’entrée tout en abandonnant les «interventions non pharmaceutiques» (INP) – actions visant à atténuer le coronavirus telles que les masques et la distanciation.

La première phase de l’ERP comprend la finale de la FA Cup, la demi-finale et la finale de la Coupe de la Ligue au stade de Wembley, les championnats du monde de snooker au Sheffield’s Crucible Theatre et du cinéma en plein air, des expositions commerciales et une soirée entrepôt à Liverpool.

Mais tous ceux énumérés ne permettront pas de suspendre les NPI. Tous les événements sportifs majeurs – football et snooker – doivent obliger les participants à porter des masques faciaux et à adhérer à la distanciation sociale ainsi qu’à être testés à l’entrée.

Pour tous les autres événements, qui auront lieu à Liverpool, l’entrée aux sites sera soumise à un résultat de test négatif, de la même manière que les voyages internationaux ont été autorisés ces derniers mois. Toute personne incapable de fournir la preuve d’un résultat de test négatif peut être refusée à la porte.

Les masques faciaux et la distanciation sociale seront abandonnés comme test de ce qui fonctionne le mieux.

Dans conseils publié vendredi sur le site gov.uk, l’ERP doit faire de la sécurité sa «principale priorité» et que «les pilotes seront conçus de manière scientifiquement contrôlée».

«Les décisions seront guidées par un comité scientifique d’experts compétents, y compris une représentation senior de Public Health England», ajoute-t-il.

Ces spécialistes tiendront compte des données de santé publique, notamment les taux de cas, le nombre R, les admissions à l’hôpital et les taux d’infection en Angleterre.

Le Conseil scientifique fournira une analyse et s’assurera que les événements respectent les principes éthiques et scientifiques et produiront des preuves de qualité suffisante pour éclairer les décisions, selon l’ERP.

Un comité du programme conjoint informera les départements gouvernementaux avant de nouvelles ouvertures en juin.

Concernant les risques potentiels de l’étude, le programme déclare: «Nous avons soigneusement réfléchi au calendrier de cette étude, notamment en ce qui concerne les progrès du programme de vaccination.

«Plus de 98% des personnes à risque de mourir du Covid-19 ont été vaccinées, ce qui réduit considérablement le risque posé.»

Cela survient alors que les scientifiques ont averti qu’un pic de cas de coronavirus lié à la variante sud-africaine pourrait conduire certaines parties de Londres à entrer dans des verrouillages locaux.

Les arrondissements de Lambeth, Wandsworth, Southwark et Barnet ont mis en place des installations de test supplémentaires pour traiter des milliers de personnes qui vivent et travaillent dans la région après la détection d’un certain nombre de cas de la variante la plus contagieuse.

Au Royaume-Uni, 600 cas de la variante SA ont été détectés, soit une augmentation de 56 en une semaine.

Le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports a souligné que des précautions avaient été prises pour assurer la sécurité des foules lors des épreuves de trial – par exemple, autoriser seulement 4 000 personnes sur une capacité de 90 000 à assister aux événements à Wembley.