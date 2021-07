Les masques faciaux DEVRAIENT être portés dans les transports en commun et dans les magasins après le 19 juillet, mais vous ne serez pas condamné à une amende pour les avoir abandonnés

Les masques FACE devraient être portés dans les transports publics et dans les magasins après le 19 juillet – mais vous ne serez pas condamné à une amende pour les avoir abandonnés, a-t-on annoncé aujourd’hui.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré à la Chambre des communes que les masques seront encouragés dans les transports publics mais ne seront plus obligatoires après la Journée de la liberté.

Il n’y aura pas d’amende pour ne pas porter de masques et les magasins ne pourront pas forcer les clients à porter des masques.

On ne s’attendra pas non plus à ce que les boîtes de nuit obligent les clients à porter des masques.

M. Javid a déclaré que les gens devraient continuer à porter des masques dans certains environnements intérieurs après le début de la prochaine étape de la feuille de route du gouvernement pour la réouverture la semaine prochaine.

Le secrétaire à la Santé a déclaré aux Communes que les couvre-visages étaient toujours « recommandés » dans les zones intérieures surpeuplées et les transports publics, même après le Jour de la liberté.

M. Javid a déclaré: « Alors que nous apportons ces changements, il est si important que les gens agissent avec prudence et avec responsabilité personnelle. »

Il a également confirmé que toutes les restrictions légales sur la distanciation sociale et les rassemblements seront supprimées le 19 juillet.

Dans un revirement étonnant, il a annoncé que des passeports vaccinaux seraient requis pour les grands lieux tels que les boîtes de nuit au-delà de la semaine prochaine.

S’exprimant à la Chambre des communes avant le point de presse de Boris Johnson à 17 heures, M. Javid a déclaré: « Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons annuler les restrictions légales et nous rapprocher d’une vie normale.

« Maintenant, grâce aux sacrifices partagés du peuple britannique et au mur protecteur de notre programme de vaccination, nous avons fait d’énormes progrès. »

Il a déclaré que les quatre tests cruciaux – le déploiement du vaccin se poursuit à un rythme soutenu; les jabs coupent les maladies graves; les infections ne risquent pas de paralyser le NHS ; il n’y a pas de variantes inquiétantes émergentes – ont été adoptées.

M. Javid a déclaré aux députés: « Nous avons examiné de près les données par rapport à ces quatre tests et nous sommes fermement convaincus que c’est le bon moment pour rapprocher notre pays de la normale.

« Donc, nous passerons à la prochaine étape de notre feuille de route en juillet. Et à ceux qui disent pourquoi faire ce pas maintenant – je dis, sinon maintenant, quand ? »

Dans une prédiction qui donne à réfléchir, il a déclaré que la flambée des infections « s’aggraverait avant de s’améliorer » et a répété des avertissements de 100 000 cas par jour cet été.

Mais la modélisation du gouvernement suggère que les hospitalisations et les décès seront loin du niveau des pics précédents grâce au déploiement du jab au Royaume-Uni.

M. Javid a présenté des plans pour que les grands lieux tels que les boîtes de nuit introduisent un système de certification Covid à partir de la semaine prochaine.

Dans le cadre des propositions controversées – précédemment exclues de Downing St – les entreprises seront encouragées à autoriser les personnes en fonction de leur statut Covid.

Grâce à l’application principale du NHS, les Britanniques pourront montrer s’ils sont à double piqûre, ont eu un test PCR négatif au cours des 48 dernières heures ou un test PCR positif au cours des six derniers mois et donc regorgent d’anticorps.

BORIS PARLER CE SOIR

Boris Johnson énoncera la nécessité de la prudence en annonçant plus tard dans la journée que le pays est sur le point d’abandonner les restrictions légales.

Cela signifie la fin de la règle des six et de la distanciation sociale et la réouverture des discothèques à partir du 19 juillet.

Les masques ne seront plus obligatoires après le déploiement des jabs, qui, selon le Premier ministre, ont sauvé 30 000 vies et stoppé 8,5 millions d’infections.

M. Johnson dira lors d’une conférence de presse n°10 que la liberté est « incroyablement proche ».

Mais il avertira : « Les cas augmenteront au fur et à mesure que nous déverrouillerons, alors que nous confirmons nos plans aujourd’hui, notre message sera clair.

« La prudence est absolument vitale et nous devons tous assumer nos responsabilités afin de ne pas annuler nos progrès. »

Le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a déclaré hier que les directives sur les masques « seront très claires ».

Il a déclaré: «On s’attend à ce que les gens portent des masques à l’intérieur, dans des endroits surpeuplés, dans les transports publics.

« C’est à la fois une responsabilité personnelle et une responsabilité d’entreprise. »

La patronne de Public Health England, Susan Hopkins, a déclaré que les gens devraient faire de leur mieux pour continuer à travailler à domicile et se masquer dans les espaces surpeuplés après le 19 juillet.

Elle a déclaré que les hospitalisations pourraient atteindre 4 000 par jour et a ajouté: « Ce n’est pas le moment d’être trop enthousiaste à propos des contacts sociaux. »

M. Javid s’était auparavant engagé à lever les restrictions restantes sur les coronavirus le 19 juillet alors qu’il prévoyait de faire de la Grande-Bretagne le « pays le plus ouvert d’Europe ».

Le secrétaire à la Santé a déclaré que ses principaux défis alors qu’il assume son nouveau rôle sont de savoir comment restaurer nos libertés et comment s’attaquer à l’arriéré du NHS.

Évoquant les sacrifices consentis par les Britanniques pendant la pandémie de coronavirus, il a déclaré qu’il était impossible d’éliminer complètement la maladie, nous devrons donc trouver des moyens d’y faire face.

Le secrétaire à la Santé a également exhorté tout le monde à recevoir son vaccin dès qu’on lui en a offert un, décrivant le programme de vaccination comme « la plus grande contribution que vous puissiez apporter à cet effort national ».

Écrivant dans le Mail on Sunday, il a déclaré: « Nous sommes sur la bonne voie pour le 19 juillet et nous devons être honnêtes avec les gens sur le fait que nous ne pouvons pas éliminer Covid.

« Les arguments économiques pour l’ouverture sont bien connus, mais pour moi, les arguments sanitaires sont tout aussi convaincants. »

