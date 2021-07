Les masques faciaux «deviendront volontaires à partir du 19 juillet» alors que la vie se rapproche de la normalité en seulement SEMAINES

Les masques FACE pourraient devenir volontaires à partir du 19 juillet alors que la vie se rapproche lentement de la normalité, a-t-on rapporté.

Boris Johnson ferait pression pour que les principales mesures de distanciation sociale soient abandonnées dans les semaines à venir, malgré une augmentation des cas.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les masques pourraient être retirés de tous les endroits sauf les hôpitaux selon des sources Crédit : AFP

La règle d’un mètre, les règles de six et la limite de 30 minutes pour les rassemblements en plein air seraient également supprimées lors de la nouvelle Journée de la liberté.

Les boîtes de nuit pourraient même rouvrir sans avoir besoin de tester les clients à la porte.

On pense que les nouveaux plans pourraient être publiés par le gouvernement dès la semaine prochaine.

Les ministres sont de plus en plus convaincus que les couvre-visages seront abandonnés des magasins et des transports publics, mais pourraient rester obligatoires dans les hôpitaux.

Des sources ont déclaré au Daily Mail que les « décisions finales » n’avaient pas encore été prises, mais ont déclaré que le Premier ministre faisait pression pour abandonner autant de règles que possible.

Mais Sir Patrick Vallance a averti que des règles pourraient être à nouveau nécessaires cet hiver – même si elles sont supprimées le mois prochain.

Il vient comme :

Michael Gove a déclaré que même les boîtes de nuit obtiendraient le feu vert pour ouvrir sans restrictions – bien qu’il s’agisse de l’un des endroits les plus à risque.

Gove, qui dirige un examen, estime que c’est tout simplement « trop ​​de tracas » pour le public et les entreprises.

Et une source gouvernementale a déclaré au Standard: « Nous sommes de plus en plus convaincus que les gens sont protégés, et le plan est de tout ouvrir – sans exception. »

La nouvelle a été célébrée par les clubs, avec Simon Thomas – directeur général du casino Hippodrome de Leicester Square – déclarant à la publication : « Ce serait une aubaine pour l’économie nocturne afin que nous puissions relancer le centre de Londres auprès d’un public mondial.

« Il est temps de continuer à vivre et de vivre avec ce virus comme nous l’avons déjà vécu avec d’autres. »

Une série d’essais pilotes ont eu lieu lors d’événements de masse, y compris des jeux sportifs. Une soirée club à Liverpool faisait partie des tests.

Les résultats montrent qu’il n’y a eu « aucune épidémie importante » après aucun des essais, avec 28 infections parmi 58 000 participants.

Les clubs sont fermés depuis le premier verrouillage en mars 2020. On pense qu’une bonne soirée ajoute 40 milliards de livres sterling à l’économie britannique.

Aujourd’hui, le nombre de Britanniques diagnostiqués avec Covid est à son plus haut niveau quotidien depuis janvier.

14 autres personnes sont décédées, tandis que 26 068 nouvelles infections ont été signalées.

Il s’agit du plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens depuis le 29 janvier, lorsque le Royaume-Uni luttait contre certains des pires jours de la pandémie.

Les cas ont augmenté de 61% par rapport à la même période la semaine dernière, lorsque 16 135 personnes ont été diagnostiquées et 19 sont décédées.

Pendant ce temps, les cas se multiplient en Écosse. Le pays a enregistré le plus grand nombre de tests positifs depuis le début de la pandémie – pour la deuxième fois en quelques jours.

Malgré l’augmentation alarmante des cas, Boris Johnson prévoit de passer à la quatrième étape de sa feuille de route pour la liberté le 19 juillet – alors que les Britanniques « apprennent à vivre avec Covid ».

C’est parce que les autorités pensent que le jab a rompu le lien entre l’infection, la maladie grave et la mort.

Une source du Cabinet a déclaré au Times : « L’opinion des scientifiques était que nous devrions ouvrir autant que possible cet été avant l’hiver, ce qui sera beaucoup plus difficile. C’était très encourageant. »

Une autre source a déclaré que le professeur Whitty avait été « prudemment optimiste ».

Le Premier ministre a ordonné aux autorités de donner la priorité à la suppression de la règle du mètre, qui affecte l’industrie hôtelière et est considérée comme la plus dommageable sur le plan économique.

Boris Johnson prévoit de procéder à la Journée de la liberté alors que les Britanniques « apprennent à vivre avec Covid »

Aujourd’hui, le nombre de Britanniques diagnostiqués avec Covid est à son plus haut niveau quotidien depuis janvier

Boris Johnson a déclaré hier que le Royaume-Uni doit maintenant apprendre à vivre aux côtés de Covid