Les masques faciaux Covid à usage unique lancent un nouveau défi mondial de recyclage

Des chercheurs australiens souhaitent transformer les masques Covid à usage unique en matériau routier. Aux États-Unis, l’équipement de protection est recyclé en bancs. Et en France, ils renaissent en tant que tapis de sol pour voitures. Utilisés pour freiner la propagation du Covid-19, les masques aggravent une autre pandémie: la pollution plastique. Environ 129 milliards de masques jetables sont utilisés chaque mois dans le monde, selon l’American Chemical Society. Fabriqués à partir de matière plastique polypropylène, élastique et métallique, les masques usagés sont généralement jetés à la poubelle, destinés aux décharges ou incinérés. Ils jonchent également les rues, les rivières et les océans, nuisant à la faune. Mais les chercheurs et les entreprises cherchent des moyens d’utiliser les masques à bon escient, même si ce n’est pas une entreprise très rentable pour le moment.

En Grande-Bretagne, plusieurs hôpitaux ont acquis un compacteur fabriqué par Thermal Compaction Group, basé à Cardiff, qui fond les blouses de protection et les masques chirurgicaux en plaques bleues.

Le matériau est ensuite utilisé pour fabriquer des chaises ou des tables de jardin.

En France, Tri-o et Greenwishes, entreprise de recyclage, récupère les masques jetés dans des bacs spéciaux utilisés par une trentaine de clients, dont des hôpitaux parisiens, la chaîne de télévision TF1 et le géant des matériaux de construction Saint-Gobain.

«Nous avions une forte demande de nos clients» pour proposer des services de recyclage de masques, a déclaré le président de la société Matthieu de Chanaleilles.

L’entreprise facture des frais à partir de 250 euros (300 $) par mois pour ramasser les ordures.

Dans son usine de recyclage, le personnel portant un équipement de protection se tient derrière du plexiglas pour trier les mouchoirs en papier, les gants et les gobelets jetés accidentellement dans les bacs à masques. Ensuite, les travailleurs sont aspergés de désinfectant.

La zone de tri est stérilisée avec des lampes à ultraviolets. Les masques sont mis en quarantaine pendant une semaine avant d’être manipulés.

Deux entreprises basées dans le nord de la France déchiquettent ensuite les masques, les désinfectent et en extraient le polypropylène, qui se transforme en galets qui servent à fabriquer des tapis de sol ou d’autres pièces en plastique dans une voiture.

Tri-o et Greenwishes a recyclé jusqu’à présent une tonne de masques et espère en avoir traité 20 tonnes d’ici la fin de l’année.

C’est une goutte dans l’océan des masques.

Quelque 40 000 tonnes de masques ont été stockées en France l’année dernière, sans possibilité de recyclage, selon un rapport parlementaire de janvier.

Rendre l’entreprise rentable est un défi.

À Trenton, New Jersey, TerraCycle vend une «boîte zéro déchet» pour masques jetables pour 88 $.

Les masques sont ensuite envoyés aux installations partenaires pour être recyclés en granulés de plastique qui sont vendus à des fabricants qui fabriquent d’autres produits tels que des bancs, des revêtements de sol ou des palettes d’expédition.

Le directeur général de TerraCycle, Tom Szaky, a déclaré que le recyclage des équipements de protection individuelle était plus coûteux que l’aluminium.

«Pourquoi, par exemple, une couche sale ou un EPI n’est-il pas recyclable? C’est parce qu’il en coûte beaucoup plus à collecter et à traiter et que les résultats sont pires. Donc personne ne prendrait la peine de le faire parce qu’il n’y a pas d’argent à gagner », a déclaré Szaky à l’AFP.

« Donc, l’entreprise de Terracycle dit: » Eh bien, si quelqu’un est prêt à payer ces coûts réels, alors nous pouvons effectuer un tel service « , a-t-il déclaré.

En Australie, des chercheurs du Royal Melbourne Institute of Technology expérimentent d’autres solutions après avoir été inspirés par la vue de masques jonchent les rues.

Une fois désinfectés et déchiquetés, les masques peuvent être mélangés avec des gravats de construction traités pour créer un matériau flexible et robuste pour aider à construire des routes, selon les scientifiques.

Les chercheurs étudient actuellement leur utilisation dans le ciment de construction.

Trois millions de masques sont nécessaires pour faire un kilomètre (un demi-mile) de route.

«Le masque facial a une bonne résistance à la traction; ils peuvent fournir une résistance à la traction au béton, ce qui est très important », a déclaré à l’AFP Mohammad Saberian, chercheur post-doctorant à l’Université RMIT.

«Nous recherchons actuellement des partenaires pour utiliser les masques faciaux dans des applications du monde réel et pour créer une sorte de route pilote», a déclaré Saberian.

