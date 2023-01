Les masques et les mesures de «verrouillage léger» ne résoudront pas le NHS – il a besoin d’une refonte et voici 6 choses qui doivent changer de toute urgence

DONC encore une fois, on nous demande de rester à la maison si nous ne sommes pas bien et de porter des masques si nous sortons – cette fois pour contenir l’épidémie de grippe ET Covid.

Les conseils de la UK Health Security Agency cette semaine ont eu des échos inévitables du redoutable mantra Stay At Home, Protect The NHS, Save Lives de la pandémie.

Le NHS est censé s’occuper de nous – et non l’inverse Crédit : Getty

Le tollé inévitable est compréhensible. Le NHS est censé s’occuper de nous, et non l’inverse.

Pourtant, malgré les énormes sommes d’argent injectées sans cesse – 3,3 milliards de livres sterling de plus sont versées au NHS England en 2023/2024 – pas un jour ne se passe sans une autre histoire d’horreur.

Situation encore pire

Le NHS est au bord du gouffre – il n’est peut-être pas étonnant que des chefs désespérés conseillent aux gens de porter des masques dans les espaces surpeuplés ou de rester à la maison s’ils tombent malades.

Mais ces mesures de confinement ne sont pas la réponse.

Je crains que les signes avant-coureurs annonçant l’effondrement imminent du NHS soient là depuis des années.

Et beaucoup d’entre nous travaillant dans le système de santé, comme je l’ai fait pendant quatre décennies, n’avons pas gardé le silence non plus.

Il y a cinq ans, j’écrivais que « encore une fois, notre NHS souffre d’un hiver de mécontentement ; les opérations sont annulées, les unités de secours sont assiégées et toute personne qui n’est pas gravement malade risque d’être refoulée.

À l’époque, deux patrons du NHS ont averti que les pressions sur A&E étaient les pires qu’ils aient connues depuis 30 ans. Semble familier?

Au lendemain de la pandémie de Covid, nous sommes maintenant dans une situation encore pire.

Les unités A&E débordent, les ambulances sont bloquées à l’extérieur, certains patients attendant des heures pour être vus.

Un certain nombre de syndicats des services de santé mettent actuellement en œuvre des grèves, ce qui aggrave les problèmes.

Chaque hiver, la pression sur le service de santé est énorme et nous ne pouvons pas compter sur quelques masques fragiles pour le sauver.

Et nous ne pouvons pas continuer avec le système défaillant actuel, où le Royal College of Emergency Medicine estime qu’il y a 300 à 500 décès évitables par semaine au Royaume-Uni en raison de défaillances des soins d’urgence.

Je crois que le NHS lui-même a besoin d’un remède radical. Nous ne conduisons pas de voiture ni ne volons dans un avion conçu en 1948, alors pourquoi devrions-nous compter sur un service de santé conçu il y a 75 ans ?

Dans l’ensemble, nous connaissons les problèmes.

Les gens vivent plus longtemps avec un nombre croissant de maladies chroniques à long terme, notamment le diabète, les maladies cardiaques, l’arthrite et la démence.

Nous avons maintenant les moyens de traiter ces conditions également, mais cela signifie que notre population vieillissante – avec de meilleurs soins de santé mais un manque de soins sociaux – “bloque des lits” dans nos hôpitaux.

Hôpitaux de campagne

Jusqu’à 20 % des lits d’hôpitaux sont occupés par des patients médicalement aptes à sortir.

Ces soi-disant «bloqueurs de lit» sont votre mère ou votre père, votre grand-mère ou votre grand-père, votre oncle ou votre tante, dont aucun n’a nulle part où aller pendant qu’il se remet de sa chirurgie ou de sa maladie.

Au lendemain de la pandémie de Covid, nous sommes maintenant dans une situation encore pire Crédit : Getty

Depuis que j’ai obtenu mon diplôme il y a 40 ans, le nombre de lits d’hôpitaux a chuté.

Pour ne donner qu’un exemple, le Chelsea and Westminster Hospital a été construit pour remplacer six hôpitaux.

La même chose s’est produite dans tout le pays avec la fermeture d’hôpitaux locaux et ruraux, ce qui serait idéal pour la réadaptation et la récupération des patients âgés.

Donc, que pouvons nous faire? Le temps des bricolages sur les bords est révolu.

Nous avons besoin de changements majeurs dans le système, tant à long terme qu’à court terme.

Ce serait ma prescription:

1 : PRIORISER LES SOINS URGENTS SUR LA CHIRURGIE NON URGENT : Cela peut sembler évident ou provoquer des hurlements de rage.

Mais alors que nous avons des patients désespérément malades qui attendent dans les couloirs, nous devrions arrêter les procédures d’hospitalisation électives ne mettant pas leur vie en danger, ou les sous-traiter à des hôpitaux privés locaux.

Cela a bien fonctionné avec certains hôpitaux du NHS pendant Covid et devrait libérer des lits pour les cas urgents.

2 : LE MÉDECIN DOIT VOUS VOIR MAINTENANT : Les cabinets de médecine générale étaient autrefois le premier port d’escale lorsque vous ne vous sentiez pas bien – mais maintenant, les patients trouvent qu’il est presque impossible de voir leur médecin de famille et se rendent plutôt au service des accidents et des urgences de leur hôpital local.

Il faut en finir avec les consultations en ligne ou téléphoniques qui sont une gueule de bois du Covid et obliger les médecins généralistes à voir leurs patients en face-à-face, avec des systèmes de réservation qui leur permettent de prendre des rendez-vous anticipés aussi bien par mail que par téléphone.

Les pharmaciens peuvent également aider en cas d’affections mineures et devraient pouvoir prescrire des antibiotiques pour les affections courantes, comme c’est le cas en Écosse.

3 : ARRÊTEZ LES GRÈVES : Les infirmières et les ambulanciers ne font pas grève simplement pour causer des ennuis ou parce qu’ils sont cupides.

Ils ont des griefs très légitimes et ils adoptent leur ligne de conduite actuelle en désespoir de cause. Mais cela aggrave encore une situation déjà périlleuse.

Les deux parties aux différentes négociations salariales doivent trouver une solution sensée – et rapide – qui tienne compte de l’inflation mais accepte que nous devions couvrir les coûts de la fermeture du pays pendant Covid.

4 : ABANDONNEZ LES LUNETTES TEINTÉES EN ROSE : Nous avons besoin d’une commission multipartite pour examiner comment produire un système intégré de soins de santé et de services sociaux qui nous fera traverser le 21e siècle.

L’un des plus grands problèmes avec le NHS est sa forte politisation : “Notre NHS”, “Envie du monde”, etc.

Nous devons mettre fin à l’hystérie et avoir un débat adulte sur l’avenir des soins de santé.

Nous savons que le système est défaillant et qu’il est maintenant temps d’agir.

Les systèmes NHS et américain sont aux extrémités opposées du spectre de financement des soins de santé, nous devons donc jeter un coup d’œil aux systèmes français, australiens, allemands et similaires, qui se situent quelque part au milieu, puis envisager de convertir lentement le nôtre.

Nous devons également examiner la façon dont leurs systèmes sont gérés. Tout ce qui n’est pas directement lié aux soins aux patients doit être abandonné à moins qu’un argument très solide ne puisse être présenté pour le conserver.

5 : FORMER NOS PROPRES MÉDECINS – ET LES GARDER : Au cours des dernières années, le GMC a enregistré plus d’étrangers que de diplômés britanniques en tant que médecins.

Il faut arrêter de priver les pays en développement de leur personnel médical et infirmier et former le nôtre.

Mais cela signifie que nous devons repenser radicalement la façon dont nous formons et rémunérons nos médecins et infirmières nouvellement qualifiés.

À l’heure actuelle, nous perdons un grand nombre de personnes, qui choisissent soit d’occuper des postes d’agence, de trouver du travail à l’étranger ou de quitter complètement la profession en raison des faibles rémunérations financières et des conditions de travail extrêmement difficiles.

Une chose qui pourrait être réexaminée de toute urgence, ce sont les énormes dettes étudiantes que les médecins nouvellement diplômés accumulent maintenant – nous ne devrions pas accabler ces travailleurs dont on a désespérément besoin avec un fardeau financier aussi énorme.

6 : VERSER DE L’ARGENT NE SUFFIT PAS : Le NHS s’aggrave un peu chaque hiver – et la population ne fait que vieillir, et les demandes sur le système ne font que s’alourdir.

Il est maintenant temps de régler ce problème, car les décisions prises à la hâte lorsque le système finira par s’effondrer seront les mauvaises.

Peu de choses ont changé au cours des cinq dernières années, à part des sommes d’argent exorbitantes versées dans le trou noir du financement du NHS.

Cela ne peut pas continuer. Quel politicien aura le courage moral de se lever et d’appeler à une révision complète du système ?