Lord Sumption a averti que les masques faciaux et les restrictions de distanciation sociale pourraient être en place pendant des années – comme le rationnement après la Seconde Guerre mondiale

Les masques faciaux et la distanciation sociale pourraient être en place pendant une autre décennie, a affirmé Lord Sumption.

L’ancien juge de la Cour suprême a averti que les restrictions aux libertés des Britanniques pourraient durer aussi longtemps que le rationnement après la Seconde Guerre mondiale.

Il a déclaré qu’il était «politiquement irréaliste» de s’attendre à ce que le gouvernement revienne sur les contrôles sociaux de sitôt parce que le public s’y était tellement habitué.

Lord Sumption a suggéré que les Britanniques avaient en fait commencé à se réconforter des restrictions parce qu’elles les faisaient se sentir en sécurité.

S’exprimant sur les notes de croquis sur un podcast Pandemic organisé par les journalistes du Sunday Express, il a déclaré: «Un parallèle intéressant est la poursuite du rationnement alimentaire en temps de guerre après la dernière guerre. Les gens étaient en faveur de cela parce qu’ils étaient en faveur du contrôle social.

« (Mais) aux élections générales de 1951, le parti travailliste a entièrement perdu sa majorité parce que les gens qui avaient cinq ans d’expérience en plus du contrôle social en avaient assez. Tôt ou tard, cela se produira dans ce pays.

Les scientifiques de SAGE ont déjà laissé entendre que les masques et les mesures de distanciation sociale pourraient devoir être rétablis dans les hivers futurs lorsque des virus respiratoires comme Covid ont plus de facilité à se propager.

Et Mary Ramsay, responsable de la vaccination à Public Health England, a admis que les restrictions pourraient rester en place pendant des années lundi, car la Grande-Bretagne devra attendre que les autres pays rattrapent leurs programmes de vaccination.

La feuille de route de Boris Johnson ne fixe pas de date pour la fin de l’utilisation des masques et de la distanciation sociale, mais le plan est que la plupart des freins légalement contraignants disparaissent d’ici le 21 juin.

Les scientifiques du SAGE ont déclaré que des masques et des mesures de distanciation sociale seraient nécessaires l’hiver prochain. Et la feuille de route de Boris Johnson ne fixe pas de date de fin pour les mesures

Ceci malgré le succès du déploiement des vaccins en Grande-Bretagne, qui a protégé jusqu’à présent plus de la moitié des adultes au Royaume-Uni et est en avance sur ceux d’autres pays.

Lord Sumption, qui a été très critique de la réponse du gouvernement à la pandémie, a ajouté: « Je connais beaucoup de gens qui préféreraient ne pas mettre la tête au-dessus du parapet.

« Dès le moment où j’ai commencé à faire valoir ces points, j’ai commencé à recevoir des courriels de politiciens qui étaient d’accord avec ce que j’avais à dire mais qu’eux-mêmes n’osaient pas s’exprimer.

«C’est, je pense, une situation très grave.

Cela vient après que les députés ont voté hier soir une prolongation des lois Covid jusqu’en septembre au milieu des avertissements qu’il leur sera demandé de les renouveler à nouveau.

Matt Hancock a lancé le débat hier en disant à la chambre qu’il ne pouvait pas garantir que c’était la dernière fois qu’on leur demanderait de transférer les pouvoirs.

« Il y a des parties de cette loi qui nous ont permis de faire de bonnes choses que tout le monde aimerait voir comme ça, et donc quand nous viendrons à retirer cette loi, que nous devons dans un an et de préférence dans les six mois, nous aurons besoin pour nous assurer que nous pouvons continuer à faire ce genre de chose et faire en sorte que les infirmières puissent être inscrites aussi facilement que possible dans le NHS », a-t-il déclaré.

«Mais je ne peux pas vous dire si nous le retirerons dans six mois. Ma préférence serait oui, mais étant donné l’année dernière, je pense qu’une prédiction serait précipitée.

Sir Graham Brady, président du puissant comité de 1922 des députés conservateurs d’arrière-ban, qui a voté contre l’extension, a déclaré que le pays risquait de «normaliser» les restrictions sociales.

Le déploiement des vaccins en Grande-Bretagne a pris une longueur d’avance sur d’autres pays après que le gouvernement a réussi à obtenir des contrats solides avec des fournisseurs du monde entier – et les scientifiques ont élargi l’écart entre les doses à 12 semaines, pour s’assurer qu’ils pourraient protéger autant de personnes le plus rapidement possible.

Mais on s’attend maintenant à ce que le lecteur ralentisse à mesure que le temps passe à cette échéance cruciale – lorsque les secondes doses doivent être administrées en masse.

L’opération de jabs lente de l’Europe est loin derrière celle du Royaume-Uni au milieu d’une troisième vague, déclenchant des avertissements selon lesquels les vacances d’été sur le continent pourraient être interdites.