Les masques chirurgicaux jetables offrent la meilleure option pour s’assurer que vous êtes entendu clairement lorsque vous parlez, selon une étude qui a testé comment différents types de masques affectent l’acoustique de la parole.

Pour l’étude, publiée dans The Journal of the Acoustical Society of America, l’équipe a testé des masques médicaux, des masques chirurgicaux jetables, des masques avec des fenêtres en plastique transparent autour de la bouche et des masques en tissu faits maison et achetés en magasin, composés de différents types de tissus et de nombres de couches.

Les chercheurs ont utilisé un haut-parleur spécial en forme de tête humaine pour que le son rayonne comme il proviendrait d’une bouche humaine.

« Nous avons placé les différents masques sur le haut-parleur en forme de tête et avons joué le même son pour chaque test », a déclaré Ryan Corey de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign aux États-Unis.

« Nous avons également placé le haut-parleur sur une plaque tournante pour ajouter une composante directionnelle à nos données. »

L’équipe a également collecté des données auprès d’un haut-parleur humain portant un masque.

«Même si ces deux ensembles de données sont un peu différents, ils montrent tous les deux quelles fréquences sonores sont les plus affectées par le port de masque et quels masques ont les effets les plus forts», a déclaré Corey.

Leurs données ont montré que tous les masques étouffent le son calme et haute fréquence généré lorsqu’une personne prononce des consonnes.

« Ces sons sont déjà un défi pour ceux qui ont une perte auditive, avec ou sans masque, et deviennent même un défi pour ceux qui n’ont pas de perte auditive lorsque vous ajoutez un masque dans le mélange », a déclaré Corey.

Les masques bloquent également les signaux visuels tels que l’expression du visage et le mouvement des lèvres, de sorte que la lecture de la parole n’est plus une option lorsque vous portez la plupart des masques.

Presque tout le monde utilise la lecture de la parole dans une certaine mesure, avec ou sans perte auditive, a déclaré Corey.

L’étude a révélé que les masques chirurgicaux jetables offrent les meilleures performances acoustiques parmi tous ceux testés, a déclaré Corey.

Les masques 100% coton tissés lâchement fonctionnent également bien mais, comme le montre une étude menée par d’autres chercheurs de l’Illinois, ils peuvent ne pas être aussi efficaces que les masques chirurgicaux pour bloquer les gouttelettes respiratoires.

Cette étude a montré que le coton tissé serré et les tissus mélangés peuvent bloquer plus de gouttelettes, mais ils bloquent également plus de son.

Sur la base de l’étude des gouttelettes, Corey a suggéré que les masques multicouches en coton tissé lâche peuvent offrir un compromis raisonnable entre l’efficacité de blocage des gouttelettes et les performances acoustiques.

La bonne nouvelle est que la plupart des masques ne bloquent pas complètement le son, ils le détournent simplement de la bouche.