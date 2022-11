Les mascottes des JO de Paris fabriquées en Chine, attisent les critiques en France

Les mascottes des Jeux olympiques d’été de Paris 2024 seront principalement fabriquées en Chine, bien que les symboles soient un point de fierté française, et font maintenant l’objet de critiques à un moment où l’on craint que les nations ne deviennent trop dépendantes de la deuxième économie mondiale. .

Les Phryges en peluche – des chapeaux doux et souriants rouges – sont fabriqués par les sociétés françaises Gipsy Toys et Doudou et Compagnie. Ils utilisent des tissus développés dans la région française de Bretagne, mais les jouets sont principalement fabriqués en Chine. Seulement environ 8% de la mascotte sera fabriquée en France.

Le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, a déclaré que la fabrication des mascottes en Chine était due à un “problème structurel”.

“J’aimerais, et nous nous battons pour cela, qu’en France, nous puissions avoir suffisamment de matières premières et d’usines textiles pour fabriquer deux millions de peluches en quelques mois”, a-t-il déclaré à France 2 TV. “Le fait est qu’aujourd’hui, nous ne savons pas comment faire.”

Il a ajouté que le gouvernement tentait de relocaliser les entreprises françaises qui produisent en Chine afin de s’assurer que “nous serons capables demain de produire ce que nous ne savons plus produire aujourd’hui”.

Les organisateurs des jeux d’été ont déclaré qu’ils s’étaient concentrés sur le choix d’une mascotte qui représentait un “idéal” par opposition à un animal ou une créature.

Le bonnet phrygien est une version mise à jour d’un chapeau conique porté dans l’Antiquité dans des endroits tels que la Perse, les Balkans, la Thrace, la Dacie et la Phrygie, un endroit de la Turquie moderne d’où le nom est originaire. Il est devenu plus tard un symbole de la poursuite de la liberté pendant la Révolution française.

Les Jeux olympiques de Paris devraient avoir lieu de juillet à août 2024 et les Jeux paralympiques se tiendront en août et septembre. Les ventes des mascottes ont été mises en vente mardi.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.