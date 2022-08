Les mascottes de NIU Mission I, Mission II recevront des bobbleheads – Shaw Local

Le National Bobblehead Hall of Fame and Museum a dévoilé des figurines en édition limitée sous licence officielle des mascottes vivantes du Husky sibérien de la Northern Illinois University, Mission I et Mission II.

Mission II a repris les fonctions de mascotte en juin 2021 de son prédécesseur, Mission, qui a commencé son mandat en 2013 et a pris sa retraite à l’âge de 10 ans. Le dévoilement des bobbleheads coïncide avec le premier jour de cours à NIU, qui commence aujourd’hui.

Les bobbleheads en édition spéciale ont été produits par le National Bobblehead Hall of Fame and Museum en collaboration avec la Northern Illinois University.

Assis sur une base du logo NIU portant son nom, le bobblehead Mission II aux yeux bleus tire la langue de manière ludique tandis que le bobblehead Mission I présente le Husky avec son écharpe NIU.

Les figurines de Mission II viennent d’arriver et sont expédiées maintenant tandis que les figurines de Mission I devraient arriver en décembre. Les deux figurines sont numérotées individuellement jusqu’à 2 022. Ils sont disponibles via le National Bobblehead Hall of Fame et la boutique en ligne du musée ainsi que chez Huskie Books and Gear. Les bobbleheads coûtent 30 $ chacun plus des frais d’expédition forfaitaires de 8 $ par commande.

Né le 6 juillet 2019 dans le sud du Wisconsin, Mission II est un Husky sibérien de race pure, anciennement connu sous le nom de Mini-Mesh. Il venait d’Aoi Kita Kaze Siberians, un éleveur de préservation. Mission II a fait sa première apparition officielle de NIU le 19 septembre 2021 au Fatty’s Pub & Grille dans le cadre des dégustations de bière Dawgma de l’université. Pendant une période de transition, Mission II a accompagné Mission à tous les événements pour apprendre les ficelles du métier. Mission II est formée quotidiennement par Lisa Bolland, formatrice en chef et consultante du programme Mission. Mission II travaille actuellement à plusieurs titres de chien de trucage, son titre de novice en rallye et son championnat modifié en plus de ses fonctions de mascotte.

Régulièrement vu sur et hors campus, Mission II soutient la communauté NIU Huskie de toutes les manières possibles. Il passe les #MissionMondays sur le campus à visiter divers bâtiments et collèges, à se connecter avec les étudiants, les professeurs et le personnel pour commencer la semaine sur une note lumineuse. Mission II garde un emploi du temps chargé avec NIU Athletics, soutenant autant d’équipes que possible, notamment en voyageant avec l’équipe de football lorsque cela est possible. Autour de la période des tests et d’autres jours percutants sur le campus, Mission II se trouve dans la bibliothèque, offrant confort et soutien aux étudiants.

“Nous recherchons depuis longtemps l’héritier apparent de Mission, et il ne fait aucun doute que nous avons trouvé le bon Huskie”, a déclaré Reggie Bustinza, directeur exécutif de l’Association des anciens élèves de NIU, après l’arrivée de Mission II. “Mission a fixé des attentes très élevées, mais il ne fait aucun doute dans mon esprit que Mission II peut non seulement répondre à ces exigences, mais les dépasser.”

“Nous sommes ravis de créer ces bobbleheads de Mission I et Mission II, certains des huskies les plus occupés et les plus populaires du moment”, a déclaré Phil Sklar, co-fondateur et PDG du National Bobblehead Hall of Fame and Museum.[Marker]”Nous savons que ce seront des bobbleheads que les étudiants, les professeurs, le personnel, les anciens élèves et les fans de NIU seront fiers d’afficher.”