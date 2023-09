Les Mary Janes à 30 euros de Stradivarius qui explosent les ventes | Divertissement | L’impression des États-Unis

Cet automne-hiver, ballerines et mocassins donnent encore une fois le ton. style de rue. Ces deux chaussures sont les préférées de Rosalía, et chaque fois qu’elle choisit sa tenue préférée, elle la complète avec l’un de ces modèles. L’artiste catalan est un fidèle défenseur de l’esthétique universitaire, inspiré par l’uniforme et avec la jupe plissée comme protagoniste.

Ce sont deux modèles très confortables, car ils ont un talon sensible, et ils sont également très faciles à combiner. Ils peuvent être portés à la fois avec une jupe et un pantalon, et la plupart des prescripteurs de style les portent avec des chaussettes blanches, rehaussant ainsi le look. preppy.



Stradivarius propose en vente une paire de ballerines de style Mary Janes, communément connues sous le nom de Mary Janes, idéales à porter cet automne. Certains modèles qui ont un prix de 29,99 euros et qui connaissent des ventes fulgurantes en raison de leur polyvalence, en plus de rejoindre une autre des grandes tendances du moment.



L’une des chaussures a été conçue en or, s’adaptant ainsi à la mode des designs métalliques. Les Mary Janes sont des slingbacks, possèdent une paire de brides avec boucles sur le cou-de-pied et possèdent un talon de 5,8 centimètres. Un modèle parfait à porter le soir avec une tenue dans le plus pur style. vieil argent.



Ces ballerines sont déjà épuisées dans les numéros 35 et 41 mais la marque propose la possibilité de prévenir par email dès leur retour en stock. Par ailleurs, il souligne qu’il reste très peu d’unités du nombre 40.

L’autre modèle de Mary Janes change le tissu métallisé pour du cuir verni noir, une proposition plus intemporelle et plus facile à adapter aux looks, notamment ceux pour aller au bureau, par exemple avec une chemise blanche et un jean, une des grandes combinaisons basiques et infaillible qui est très à la mode. Les tailles 35 et 41 de ce modèle sont également épuisées et il n’y a aucun problème avec le reste des unités.



