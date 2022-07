Les “marraines fées” de Disney deviennent non genrées — RT Games & Culture

Disney abandonnera les «marraines fées» pour des titres plus inclusifs et non sexistes dans les boutiques d’habillage de ses parcs à thème, a annoncé jeudi la société dans une mise à jour sur les sites Web de Disneyland Resort et de Walt Disney World Resort.

Le titre de « fée marraine », qui fait référence aux personnages magiques présents dans plusieurs films d’animation de Disney, a été attribué aux coiffeurs et maquilleurs travaillant dans les Boutiques Bibbidi Bobbidi. Les salons proposent des relookings aux enfants de 3 à 12 ans, les transformant en princesses ou chevaliers Disney.

Désormais, ces salariées, autrefois appelées « fées marraines en formation », seront désormais simplement appelées apprenties.

“De cette façon, les membres de la distribution qui pourraient ne pas s’identifier comme des femmes peuvent toujours faire partie du processus d’habillage et de style des enfants sans avoir à se désigner comme un personnage féminin de Disney”, Disney a déclaré dans un article de blog “Streaming the Magic”.

Cependant, il semble que tous les fans de Disney ne soient pas enthousiasmés par le changement, certains déclarant que la société avait une fois de plus cédé aux demandes des militants transgenres.

C’est une maladie mentale… la magie a disparu – DisneyDreaming (@GoldenOakDreams) 20 juillet 2022

La récente décision n’est que la dernière d’une longue liste de tentatives de Disney pour paraître plus inclusif et politiquement correct. L’été dernier, l’entreprise a supprimé l’utilisation de “Mesdames et Messieurs, garçons et filles” de ses parcs à thème et a changé sa politique de code vestimentaire pour permettre aux acteurs de travailler avec des tatouages ​​​​visibles dans un costume du sexe de leur choix.

L’année dernière, il a également été révélé que Disney avait adopté la soi-disant «théorie critique de la race» dans le cadre de son programme de formation des employés et avait demandé à son personnel blanc de «décoloniser leurs étagères», de participer aux réparations et de remplir une «liste de contrôle des privilèges» comme partie de leur formation contre le racisme.

“Je pense qu’il devrait être très clair que [Disney] gagne son argent sur les Américains moyens qui vont dans leurs parcs à thème et achètent leur contenu, et ces gens devraient savoir que cette société, elle vous déteste”, a déclaré le journaliste d’investigation Christopher Rufo, qui a obtenu les documents.

La Walt Disney Company a également été au centre d’une guerre culturelle à propos de la loi controversée sur les droits parentaux dans l’éducation de Floride, parfois appelée la loi « ne dites pas gay », qui interdit aux enseignants de discuter de sexualité et d’identité de genre avec les enfants de la maternelle. jusqu’à la troisième année.

Le PDG de Disney, Bob Chapek, a condamné la législation après l’indignation des employés de l’entreprise et a depuis promis de “travailler à abroger” la loi. En réponse, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a signé une nouvelle loi qui priverait les parcs à thème Disney de Floride de leur statut d’autonomie, qui leur avait auparavant permis de prélever des impôts, de construire des infrastructures, d’accorder des licences et d’instituer leurs propres lois de zonage.