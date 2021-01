Le ministre assiégé est de plus en plus critiqué au cours de la pandémie à la suite de sa réponse au scandale du classement A, de la fourniture d’ordinateurs portables aux élèves les moins aisés et des contestations judiciaires que son département a lancées aux écoles pour des fermetures qui ont été rendues obligatoires peu de temps après. par des règles de verrouillage.