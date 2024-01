Les marques optimistes malgré les vents contraires aux salons masculins de Paris

PARIS — Avec une partie du secteur du luxe montrant des signes de ralentissement et de nombreux détaillants sous une pression importante, le contexte pour les petites marques exposant aux salons Tranoï et Man ici pendant la Fashion Week masculine était pour le moins difficile.

“Il y a beaucoup d’inquiétudes géopolitiques et les retards de production ont un impact sur les marques”, a déclaré Boris Provost, directeur général de Tranoï. « Le contexte mondial est certes inquiétant, mais je crois sincèrement que malgré cela, il y a une place pour les marques de créateurs », poursuit-il. « D’une saison à l’autre, le nombre de nos visiteurs ne cesse d’augmenter, notamment en provenance d’Asie. »

Plus de WWD

Plusieurs marques présentes à Tranoï et à Man ont déclaré que l’activité pendant les fêtes de fin d’année avait été meilleure que prévu et que, de ce fait, les acheteurs étaient plus optimistes que prévu.

“Tout le monde est très optimiste, c’est surprenant”, a déclaré Charles Arnett, consultant en développement commercial pour le spécialiste du chanvre Jungmaven, exposant à Man et cherchant à se développer en gros à l’international. La marque présentait ses premières pièces upcyclées. « Tous les magasins achètent et s’intéressent aux nouveautés. Tout le monde semble remarquablement optimiste quant aux affaires, et il s’agit d’un salon assez unique, le meilleur des meilleurs en termes de marques indépendantes », a déclaré Arnett.

John Webb de Great HWY Showroom, représentant Handvaerk, Magnlens et la nouvelle marque danoise de tricot SNS Herning at Man, a déclaré que la fréquentation avait été forte, en particulier parmi les acheteurs américains. “La période des fêtes a été saine, le pessimisme est moins prononcé que prévu”, a déclaré Webb. « Les grands magasins sont en meilleure santé que prévu et les boutiques sont en hausse. Les gens ont envie de retourner dans les boutiques et de découvrir des choses.

Chez Tranoï, ouvert le 18 janvier pour trois jours à la Gaïté Lyrique qui se clôture samedi, l’accent a été mis sur un changement de cap, avec une offre élargie de créateurs français dans un espace de passage à l’entrée, l’ajout d’un une sélection pré-automne et une offre d’accessoires plus large représentant environ un quart des 40 marques présentes. « Tranoï a toujours été considéré comme un salon international et c’est vrai que nous avons contribué à promouvoir des créateurs de nombreux pays. Il était temps de mettre en valeur les créateurs français. Les acheteurs internationaux souhaitent découvrir de nouvelles marques françaises. En particulier en Asie et aux États-Unis, le fait d’être fabriqué en France est un argument de vente clé », a déclaré Provost.

“Nos produits ont nécessairement un prix de luxe, mais pour le marché de l’exportation, il existe une sensibilité certaine aux produits de qualité”, a déclaré Clément Douillet de la marque de tricot Maison Douillet, qui faisait partie des jeunes marques françaises présentes.

« Fabriquer en France est vraiment important pour nous », déclare Naomi Gunther de Gunther, également chez Tranoï. “Quand on a un produit haut de gamme, il est financièrement viable”, dit-elle à propos de sa collection, entièrement produite à Paris et en région parisienne, à l’exception des pièces en jersey. « Les clients nous disent que pour les produits Made in France, le prix est justifié », précise-t-elle. Avoir un atelier à Paris permet également à la marque de répondre à son activité personnalisée en pleine croissance, a-t-elle ajouté.

Sa collection, comme une grande partie de l’offre des deux défilés, reflétait l’évolution vers des silhouettes sur mesure modernisées en cours sur le marché des hommes, et s’éloignant du streetwear. Il y avait également une présence notable de catégories comme les tricots pour accompagner les silhouettes structurées, et les vêtements décontractés étaient largement plus épurés, en mettant l’accent sur le confort et les fabrications sobres et haut de gamme.

En plus de son offre principale d’environ 80 marques au Pavillon Vendôme, Man, qui s’est déroulée du 19 au 22 janvier, a également présenté un showroom distinct et animé sur la Place Vendôme pour les marques du détaillant et propriétaire de marque japonais Nepenthes Needles, Engineered Garments et Woburn Walk, son dernière collection développée à Londres, le tout à Paris pour la première fois depuis la pandémie.

Les marques à surveiller de Tranoï et Man

Créations de la Maison Douillet / Avec l’aimable autorisation de la Maison Douillet

Maison Douillet

Catégorie: Accessoires et prêt à l’emploi

Présenté à : Tranoï

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom? Il s’avère que c’est beaucoup. Douillet — qui signifie « douillet » en français — se trouve être le nom de famille de l’entrepreneur en maille Clément, un ancien ingénieur qui a créé sa marque éco-responsable en 2021. La marque se concentre sur la traçabilité, la production française et donne la priorité à la laine et au cachemire recyclés. S’étendant pour la première fois au-delà des accessoires – simples bonnets, gants et écharpes dans des matières haut de gamme – il présente une sélection de pièces de prêt-à-porter minimalistes, dont des pantalons en laine mérinos tissée à Arles, des gilets en laine bouillie et en coton biologique. T-shirts côtelés. Parmi les revendeurs figurent le concept store l’Exception à Paris.

Fourchette de prix de détail : 420 à 900 euros pour les pièces de prêt-à-porter, 50 à 140 euros pour les accessoires.

Une veste de Baindoux / Courtoisie de Baindoux

Baindoux

Catégorie: RTW

Présenté à : Tranoï

Baindoux, basé à Saint-Tropez, a l’intention de transcender le resortwear avec ses silhouettes polyvalentes et unisexes entièrement confectionnées en tissu éponge de coton égyptien. Fondée en 2019, la marque s’est jusqu’ici concentrée sur la distribution dans les destinations de vacances haut de gamme et s’ouvre à des opportunités de vente en gros plus larges. Les points forts de la collection comprennent des vestes ajustées avec des détails passepoilés contrastés et de larges vestes-chemises de travail. La griffe propose également un service de personnalisation pour les boutiques.

Prix ​​public moyen : 600 euros

Dessins de Baalder / Avec l’aimable autorisation de Baalder

Baalder

Catégorie: Vêtements pour hommes

Présenté à : Tranoï

Initié aux arts par sa grand-mère peintre, Paul Baldassari a travaillé plusieurs années dans l’industrie automobile avant de lancer sa marque Baalder en 2022, en privilégiant les matières haut de gamme et les silhouettes classiques revisitées avec des touches sportives. Sa collection d’automne, « Soldiers of Love », s’inspire des uniformes de l’US Air Force des années 70, avec des détails utilitaires et des fermetures éclair originales associées à des silhouettes minimalistes. Les pièces en laine et en cuir sont fabriquées en France et la confection est réalisée en Italie.

Fourchette de prix de détail : De 100 euros pour un tee-shirt à entre 500 et 1 000 euros pour des manteaux et vestes.

Un design de Brazier / Avec l’aimable autorisation de Brazier

Brasero

Catégorie: Maroquinerie

Présenté à : Tranoï

L’ancien banquier Dimitri Nouveau souhaite insuffler de la nouveauté sur le marché masculin avec sa marque d’accessoires suisse-française Brazier, lancée l’année dernière en partenariat avec la finaliste de Hyères 2021, Manon Marcelot. La marque propose des articles en cuir dans des styles classiques revisités avec des formes et des rembourrages légèrement incurvés et asymétriques, tous fabriqués en Espagne. Elle compte le Printemps parmi ses revendeurs.

Fourchette de prix de détail de base : 440 à 740 euros

Un regard de Myo / Avec l’aimable autorisation de Myo

Myo

Catégorie: RTW pré-automne

Présenté à : Tranoï

Le créateur autodidacte Mehdi Ouhnia a acheté sa première machine à coudre d’occasion à l’âge de 11 ans et a travaillé dans la vente de mode puis dans le design pour des marques telles que Mugler et Marithé + François Girbaud. Sa collection androgyne et sans saison – sa première – s’inspire des années 1920 et est fabriquée en France avec des matières haut de gamme, biologiques et invendues, avec des versions revisitées de silhouettes classiques conçues pour s’adapter à toutes les morphologies, notamment des robes t-shirts sans couture et Pantalon ajusté original avec coutures angulaires.

Fourchette de prix de détail : 95 à 1 050 euros

Un look de Crest Clothing / Avec l’aimable autorisation de Crest Clothing

Vêtements de crête

Catégorie: Vêtements pour hommes

Présenté à : Homme

Les amis d’enfance John Dunand et Sami Cherrad, originaires des Alpes françaises, attirent de plus en plus d’adeptes avec leur concept de « vêtements cosy intemporels » basé sur des silhouettes de vêtements de travail jeunes utilisant des tissus de luxe. Avec des références telles que A Swimming Ape, ils s’inspirent des paysages qui entourent leur maison, qui constituent également la toile de fond de leurs visuels. Les points forts de la collection d’automne comprennent une veste matelassée réversible avec des coutures en forme de logo abstrait et des pulls en laine douce semblable à de la polaire. Les collaborations créatives sont la clé de la marque, et le duo a déjà fait équipe avec l’ancien chanteur de Midlake, Tim Smith, ainsi qu’avec le groupe britannique Current 93 sur une capsule pour l’automne 2024.

Fourchette de prix de détail : 100 à 650 euros

Parka arctique de Big Rock Candy Mountaineering / Avec l’aimable autorisation de Big Rock Candy Mountaineering

Alpinisme Big Rock Candy

Catégorie: Accessoires et vêtements d’extérieur

Présenté à : Homme

Cette nouvelle marque de vêtements d’extérieur basée à New York est le fruit de l’idée originale des passionnés de vintage Peter Middleton, fondateur de la marque Wythe, et de Samuel Hardeman, marque indépendante et directeur de produits. Ils se sont inspirés de pièces vintage colorées comme les parkas conçues pour l’équipe d’alpinisme américaine dans les années 60, créant des pièces qui honorent le style original mais sont mises à jour avec des tissus et des détails contemporains et à un prix accessible par rapport aux trouvailles vintage.

Fourchette de prix de détail : 198$ à 598$

Le meilleur de la Journée Mondiale