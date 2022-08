Les marques occidentales dominent toujours en Russie, même si les imitateurs prennent leur place

La nourriture est familière, la marque moins.

Pourtant, le point de vente Vkusno & tochka de la place Pouchkine à Moscou sert des hamburgers, tout comme à l’époque des arcs dorés, selon les rapports de son ouverture.

Ce n’est plus un McDonald’s parce que le géant du burger a quitté le marché russe à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Moscou, mettant fin à une longue période de trois décennies qui a commencé en 1990.

“Ils étaient une sorte de grand symbole de l’ouverture de l’Union soviétique à l’Occident”, a déclaré Kristy Ironside, historienne de l’économie à l’Université McGill, qui travaille sur un livre sur l’expérience de l’entreprise de restauration rapide sur le marché russe.

REGARDER | Un exode commercial occidental de Russie commence : Les Russes craignent que le pays ne recule alors que les entreprises étrangères se retirent Alors que des entreprises étrangères comme McDonald’s suspendent ou retirent leurs activités de Russie et que les autorités locales répriment la dissidence, de nombreux habitants craignent que leur pays ne recule.

Avant de traverser ce que McDonald’s a appelé un “processus de désarchement” en Russiela chaîne avait construit un réseau de plus de 800 magasins et y employait plus de 60 000 personnes.

On ne sait pas combien de temps durera son remplacement fabriqué en Russie, mais ce n’est pas le seul clone de marque en lice pour profiter d’un vide concurrentiel occidental.

Au milieu des pressions publiques et politiques, plus de 1 000 entreprises étrangères ont interrompu leurs activités en Russie à des degrés divers depuis le début de la guerre en Ukraine, selon une base de données maintenue par des chercheurs de l’Université de Yale.

Des offres de restauration rapide d’apparence familière sont vues sur un plateau en plastique en juin le jour de l’ouverture d’un nouveau restaurant à Moscou, qui était autrefois un McDonald’s. (Evgenia Novozhenina/Reuters)

Mais les tensions de la Russie avec l’Occident n’ont pas diminué l’appétit des consommateurs pour les produits et services étrangers – comme en témoignent certaines des entreprises imitatrices qui ont vu le jour à la suite de leur départ.

“Beaucoup de ces marques occidentales représentaient une position de défi contre le produit russe, contre l’ère soviétique de la répression”, a déclaré Jeffrey Sonnenfeld, professeur de gestion à l’université de Yale, qui a fait la chronique des actions entreprises par les entreprises étrangères en réaction à la guerre en Ukraine.

“Donc, acheter le bien local, ça va être inférieur et ça ne donne rien du cachet de la marque.”

Un air familier

En plus des restaurants pas tout à fait McDonald’s, il y a un nouveau fournisseur de café à emporter et qui sera bientôt vendu boisson non-alcoolisée qui ont fait la une des journaux pour leurs similitudes avec des marques occidentales de premier plan. Plus d’imitateurs de grandes marques peut être en train d’émerger.

Stars Coffee a ouvert son premier restaurant à Moscou pour le grand public sous le slogan “Bucks est parti, les stars sont restées”. (Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images)

Dans le cas du Stars Coffee, le logo se chevauche avec celui de Starbucks – bien que le copropriétaire de l’entreprise russe a déclaré à Reuters “à part le cercle, vous ne trouverez rien en commun” entre eux.

Peu importe son image de marque, Sonnenfeld a déclaré que les personnes qui achètent du café là-bas n’obtiendront pas le même produit.

“C’est une contrefaçon bon marché et diluée qui ne trompera personne, en particulier un consommateur russe”, a-t-il déclaré.

Les efforts de copie et les empiétements de marque peuvent être des préoccupations générales pour les entreprises occidentales à tout moment, mais Sonnenfeld a déclaré que ce qui se passe en Russie pourrait être préjudiciable aux intérêts commerciaux à long terme du pays.

“S’ils ne montrent aucun respect pour la propriété intellectuelle, personne ne reviendra jamais”, a-t-il déclaré.

Un remède à court terme

Sergei Guriev, professeur d’économie et prévôt à Sciences Po à Paris, a déclaré que ces efforts montrent que l’économie russe peut faire des ajustements et continuer, du moins pour le moment.

“Bien qu’il ne soit pas facile de remplacer la technologie, la qualité, les pratiques de gestion et les modèles commerciaux occidentaux, à court terme, vous pouvez les copier et … produire un substitut”, a déclaré Guriev à CBC News, via un message audio.

Un travailleur est vu en train de retirer une partie d’une enseigne d’un restaurant McDonald’s à Moscou en juin. Le géant du burger a quitté le marché russe cette année. (Alexandre Nemenov/AFP/Getty Images)

“Ce n’est pas surprenant que cela se produise. À quel point ces substituts sont bons – eh bien, ils ne sont pas géniaux, mais ils sont viables à court terme.”

Olga Kamenchuk, professeure agrégée de recherche à l’Institut de recherche sur les politiques de l’Université Northwestern, a déclaré sondage réalisé par le Centre Levada dans 50 régions russes en mai suggère que les gens là-bas ne sont pas particulièrement préoccupés par les effets des marques occidentales qui quittent le pays.

“La majorité des Russes, je dois dire, ne s’en soucient pas tant que ça”, a déclaré Kamenchuk lors d’un entretien téléphonique.

Sondage plus limité par Levada, menées dans les rues de Moscou en juinont constaté que les résidents inquiets du problème plaçaient Ikea, McDonald’s et Zara en tête de liste des marques qu’ils craignaient le plus de voir partir.

Une femme passe devant des magasins H&M et Zara fermés dans un centre commercial de Moscou en avril. (Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)

Kamenchuk a déclaré que pour de nombreux Russes, les produits vendus chez Ikea étaient “un peu chers”, malgré la perception qu’il s’agissait d’une marque de consommation relativement abordable en Amérique du Nord.

L’effet de la sortie de ces marques de Russie peut varier considérablement pour les individus, en fonction de leur situation.

“Certains Russes ne s’en aperçoivent pas ; pour certains Russes, c’est un désastre”, a déclaré Guriev.

La bière Guinness et les capsules de café Nespresso sont deux exemples de produits de consommation que les rapports de Reuters ne se trouvent plus dans les rayons des magasins. Certains Russes affirment que les produits de base essentiels, y compris certains médicaments, deviennent de plus en plus difficiles à obtenir, a rapporté l’agence de presse.

L’impact plus large

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Sonnenfeld de Yale, avec des collègues et des étudiants, ont construit une liste détaillée des entreprises qui ont réduit leurs opérations en Russie.

Une photo d’archive de mars montre une longue file devant l’entrée d’un magasin Ikea à Saint-Pétersbourg, en Russie, peu de temps avant que le détaillant ne soit sur le point de suspendre ses activités commerciales dans le pays. (Dmitri Lovetsky/Associated Press)

Ils disent l’investissement combiné de ces entreprises en Russie “représente la part du lion de tous les investissements étrangers actifs accumulés en Russie depuis la chute de l’Union soviétique”.

Sonnenfeld a déclaré que la plupart de ces entreprises ne réalisaient pas une fraction importante de leurs activités mondiales en Russie, ce qui atténue la douleur des investissements perdus là-bas.

“Cela n’a pas eu beaucoup de conséquences pour les entreprises en termes de chiffre d’affaires”, a-t-il déclaré.

Se référant aux chiffres compilés à Yale, Guriev a déclaré que les investissements que ces entreprises ont réalisés dans “les usines, les magasins, les entrepôts” restent en place.

De même, les investissements réalisés dans les personnes qui travaillaient pour ces entreprises, en termes de formation et de développement des compétences, restent en Russie si les employés ne partent pas.

“L’impact le plus important [of the exit of foreign companies] Ce n’est pas que vous ne pouvez pas produire de hamburgers en Russie », a déclaré Guriev. Au lieu de cela, a-t-il déclaré, le plus gros problème pour le développement global de la Russie est le manque d’accès aux ressources occidentales, notamment les capitaux, les fournitures et la technologie.