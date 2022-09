Les marques espèrent que la Coupe du monde stimulera l’intérêt de la génération Z pour le football

Ce n’est un secret pour personne que les ligues sportives, y compris le football et la Coupe du monde, ont un problème avec la génération Z. Les personnes nées entre 1997 et 2012 sont beaucoup moins impliquées dans les sports par rapport aux autres groupes d’âge. Cela inclut à la fois jouer et être intéressé à regarder des jeux à la télévision.

Les statistiques montrent que les jeunes enfants de la génération Z, en particulier, sont de plus en plus stagnants et moins intéressés par le sport. Michael Lewis, professeur de marketing à l’Université Emory, suggère que seulement 38% des enfants âgés de 6 à 12 ans pratiquent actuellement des sports d’équipe. Ce nombre est en baisse par rapport aux 45 % d’il y a dix ans.

Même si certains de ces enfants font du sport, il semble également qu’une partie d’entre eux ne soient toujours pas intéressés par les activités. Rien que l’année dernière, 28 % des parents ayant des enfants pratiquant des sports d’équipe ont affirmé que leurs enfants n’étaient même pas intéressés à pratiquer ce sport. C’était une augmentation de neuf pour cent par rapport à l’année précédente.

De plus, seulement 23 % environ de la génération Z ont déclaré être des fans de sport passionnés. Comparez cela à 42 % pour la génération Y, 33 % de la génération X et 31 % des baby-boomers qui se considèrent comme passionnés de sport.

En ce qui concerne le football, la série de jeux vidéo FIFA a joué un rôle majeur dans l’enfance de nombreux enfants. 68 % de la génération Z affirment également que le jeu fait partie intégrante de leur identité. FIFA 22 se serait vendu à neuf millions d’exemplaires au cours des deux premiers mois suivant sa sortie. Néanmoins, le saut des jeux vidéo à la pratique réelle du sport semble être un saut en longueur de niveau Carl Lewis.

Les marques de la Coupe du monde cherchent à pénétrer la génération Z

Les marques tentent cependant d’attirer la génération Z vers les sports d’équipe. Société de médias de football Footballco s’est récemment associé à Au fil du temps avant la Coupe du monde. Overtime, une marque de sport numérique, cible spécifiquement un public de la génération Z.

Adidas a même récemment fait appel à des influenceurs pour révéler de nouveaux maillots de la Coupe du monde. La campagne a permis aux fans, ciblés vers la génération Z, de découvrir essentiellement les nouveaux designs plutôt que de présenter les idées dans un sens plus traditionnel.

Un aspect sur lequel les marques pourraient être amenées à capitaliser est le fait que la Coupe du monde se déroule autour de la période des fêtes. Les dépenses de la génération Z sont en hausse et il y a presque toujours une augmentation des achats de vacances. Les marques devront trouver un moyen d’atteindre ces fans pendant le tournoi.

La prochaine Coupe du monde pourrait être un moment crucial sur ces questions. Les marques devront faire preuve de créativité lors de la conception de nouveaux schémas marketing. Les personnalités des joueurs lors de la compétition pourraient devenir un facteur majeur dans le recrutement de nouveaux fans. Et, bien sûr, les jeux compétitifs pourraient également stimuler l’intérêt de la génération Z.

PHOTO : IMAGO / Richard Wareham