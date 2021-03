Les marques de voitures bien connues présentes en Australie depuis des décennies pourraient se retirer avec des ventes de certains modèles à un chiffre et diminuer de moitié en un an seulement.

Les marques américaines, italiennes et françaises ont désormais le même propriétaire, Stellantis, suscitant des spéculations sur la réduction des coûts et la fin des exportations non rentables vers de petits marchés comme l’Australie.

Seulement 16 Chrysler ont été vendues en février – la moitié du nombre de 33 d’un an plus tôt.

C’étaient toutes les berlines 300C et V8 300 SRT, une machine musculaire de conception américaine parfois considérée comme une voiture de patrouille routière de la police.

Chrysler était autrefois un best-seller en Australie, car elle fabriquait localement le grand Valiant, y compris un coupé Charger, de 1964 à 1981 pour affronter Ford et Holden, à une époque où les voitures de fabrication australienne constituaient des flottes de police entières.

Les voitures qui ne se vendent pas Citroen C5 Aircross: 1 Vendu Citroen C3 à hayon: 5 vendues Chrysler 300C, 300 SRT: 16 vendues Alfa Romeo Giulietta: 8 vendues Alfa Romeo Stelvio: 5 vendues Source: Données de vente de la Chambre fédérale des industries automobiles pour février 2021

L’expert automobile Toby Hagon, rédacteur en chef d’EV Central, a déclaré que le nouveau conglomérat Stellantis basé aux Pays-Bas examinerait l’avenir de ses marques à faible vente en Australie, avec Chrysler en particulier en danger.

« Chrysler est une autre dont je pense que nous nous attendons à ce qu’elle soit à peu près tuée », a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

«Chrysler est une marque, ils ne vendent pas vraiment beaucoup.

«Chrysler a probablement l’air un peu dangereux.

Alfa Romeo, marque italienne synonyme de belles voitures de sport comme la Spider, n’a réalisé que 31 ventes le mois dernier, soit moins de la moitié du volume de février 2020.

La Giulietta à hayon n’a enregistré que huit ventes mensuelles, la moitié des 16 vendues un an plus tôt.

Les acheteurs ont évité la conception vieille de dix ans et la production terminée à la fin de 2020.

La baisse des ventes du SUV Stelvio a été encore plus dramatique, tombant à seulement cinq contre 28.

M. Hagon a déclaré qu’Alfa Romeo était une autre marque qui n’avait pas d’avenir à long terme en Australie.

Les berlines Chrysler 300C font régulièrement partie de la flotte de patrouilles routières de la Nouvelle-Galles du Sud

«Alfa Romeo n’a tout simplement pas la présence qu’ils aimeraient, ils n’ont pas la profondeur de leurs marques», a-t-il déclaré.

«C’est une marque qui subit pas mal de pression en ce moment.

«Alfa Romeo doit faire plus que ce qu’elle fait maintenant si elle veut survivre à long terme en tant que marque. Ils ont en fait deux modèles et vraiment, un constructeur automobile a besoin de plus que cela.

Le constructeur automobile français Citroën a réussi six ventes mensuelles dérisoires, un quart des 24 vendues un an plus tôt.

La petite C3 à hayon représentait cinq de ces ventes, l’autre Citroën vendait un C5 Aircross, un SUV.

C’était loin d’être la seule marque française à vendre lentement, également détenue par Stellantis, avec seulement quatre trappes Peugeot 308 vendues en février, contre 16 un an plus tôt.

Les chiffres des ventes étaient déjà lamentables avant que les fermetures de Covid d’il y a un an ne provoquent des pénuries d’approvisionnement mondial et n’entravent la production.

Chrysler, Alfa-Romeo, Citroën et Peugeot font également partie du Stellantis, formé en janvier 2021.

Ce nouveau conglomérat automobile a fusionné l’italo-américain Fiat Chrysler Automotives, qui possédait Alfa Romeo, Jeep et RAM, et le Groupe PSA français, qui possédait Peugeot, Citroën et les anciennes marques européennes de General Motors, Opel et Vauxhall.

M. Hagon a déclaré que Stellantis «consoliderait la complexité de sa gamme de produits actuelle» et passerait en revue les marchés d’exportation comme l’Australie dans les années à venir.

«Tout sera évalué», a-t-il déclaré.

«Ils évalueront certainement toutes leurs marques. Lesquelles de ces marques ont du sens à conserver et dans lesquelles nous investissons massivement et lesquelles ne le sont peut-être pas.

Un autre géant de l’automobile, General Motors, a tué la marque Holden, même si elle était sur les routes australiennes depuis 1948.

Le dernier tout nouveau Commodore a été vendu en décembre, trois ans après que le dernier fabriqué en Australie soit sorti de la chaîne de production à Adélaïde.