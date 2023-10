Les marques de soins périodiques August, Rael et d’autres s’unissent pour lutter contre la « taxe sur les tampons »

À partir de mercredi, les consommateurs qui paient la taxe de vente de l’État sur les produits menstruels pourront se faire rembourser ces coûts sur certains achats de soins menstruels.

La Coalition contre la taxe sur les tampons — une initiative des marques de soins périodiques August, Cora, LOLA, The Honey Pot, Rael, Here We Flo, Saalt et DIVA — remboursera aux consommateurs la taxe payée sur les articles éligibles vendus par les huit marques participantes.

La coalition vise à mettre fin à la « taxe sur les tampons », terme utilisé pour décrire la taxe de vente imposée sur des produits tels que les tampons, les serviettes hygiéniques et les coupes menstruelles dans plus d’une douzaine d’États américains. De nombreux États exemptent les produits essentiels tels que les aliments et les médicaments de la taxe de vente, mais excluent les produits de soins menstruels, car leurs codes fiscaux actuels les considèrent comme des biens non essentiels.

« Une grande partie du travail qui doit être fait consiste à changer l’opinion publique, en exerçant cette pression publique sur les législateurs », a déclaré Nadya Okamoto, co-fondatrice d’August, une marque inclusive de soins menstruels qui se concentre sur la fourniture de produits pour toutes les menstruations, pas seulement celles. qui s’identifient comme étant des femmes. « Nous avons fait quelques progrès, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. »

Aux États-Unis, vingt et un États taxent les articles menstruels aux « taux standards », ce qui signifie que les tampons et les serviettes hygiéniques sont taxés au même taux que tout autre produit non essentiel que vous récupérez chez votre détaillant local, selon les données de l’Alliance for Period Supplies.

Le coût annuel des taxes pour les consommateurs s’élève à environ 80 millions de dollars, selon Period Law, un groupe qui recrute des avocats bénévoles pour contribuer à faire progresser la législation sur l’équité périodique.

La Tampon Tax Back Coalition est née d’une initiative lancée en août et en mai. Avec désormais sept marques supplémentaires à bord, la coalition a déclaré qu’elle donnait la priorité au client et facilitait le processus de remboursement.

« C’est quelque chose qui ne devrait pas exister », a déclaré Okamoto. « Un client ne devrait pas avoir à envoyer des SMS à plusieurs endroits différents ou à comprendre la logistique pour récupérer la « taxe sur les tampons » s’il achète une marque de tampons, une marque de serviettes. »