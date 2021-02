Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Comment vous présentez-vous pour la communauté noire? Beaucoup ont exploré différentes façons d’aider à amplifier les voix noires à tous les niveaux. De la protestation au don d’argent en passant par l’auto-éducation, la prise de position contre les préjugés sur le lieu de travail et l’écoute plutôt que la parole ou le rejet, et bien plus encore, nous pouvons faire beaucoup pour faire une plus grande différence. Mais si vous ne savez pas par où commencer, pourquoi ne pas faire un petit pas en achetant un Entreprise appartenant à des Noirs en l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs (et au-delà)?

Ci-dessous, quelques-uns de nos préférés Marques de beauté appartenant à des Noirs. Il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive, mais nous espérons qu’elle vous encourage à explorer et à trouver d’autres marques de créateurs noirs à ajouter également à votre liste de favoris.