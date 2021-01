Les dernières recherches de Canalys nous donne un aperçu des tendances des smartphones sur le marché indien des smartphones. Le pays a connu un début d’année difficile, les expéditions de smartphones ayant stagné au début de la pandémie COVID-19. Malgré cela, les expéditions de smartphones se sont grandement améliorées au second semestre avec un T3 record.

Le deuxième trimestre 2020 a connu la plus forte baisse, avec une baisse de plus de 40% en glissement annuel par rapport au deuxième trimestre 2019. Le marché a pu se redresser au troisième trimestre, qui a battu le même trimestre de l’année précédente. Pendant ce temps, le quatrième trimestre a connu une croissance de 13%, avec 43,9 millions d’unités.







Xiaomi (y compris POCO) représentait la plus grande part de marché des smartphones au quatrième trimestre, soit 27% avec 12 millions d’unités. Samsung est arrivé deuxième avec 9,2 millions et 21% de part. Vivo et Oppo se classent troisième et quatrième avec 7,7 et 5,5 millions d’unités, respectivement 18% et 13%. Realme a terminé cinquième et a expédié 5,1 millions d’unités au cours du trimestre.







Malgré la forte baisse du premier semestre 2020, les expéditions globales de l’Inde pour le premier semestre n’ont reculé que de 2% grâce à un rebond des ventes au S2. 145 millions de smartphones ont été livrés en 2020 et 148 millions en 2019.

Pour 2020 dans son ensemble, la part de marché de Xiaomi a légèrement glissé à 28% et 40,7 millions d’expéditions. Samsung a expédié 28,6 millions d’unités et a remporté 20% des parts. Vivo a expédié 26,9 millions, Realme 19,5 millions et Oppo s’est classé cinquième avec 11,7 millions d’unités. Malgré les tensions croissantes avec la Chine en 2020, les marques chinoises continuent de détenir la majorité des parts de marché des smartphones, représentant 77% des smartphones expédiés en Inde.







Les analystes s’attendent à ce que le marché indien des smartphones revienne en force en 2021. Le PLI (incitations liées aux produits) et le déploiement continu de la 5G dans le pays devraient stimuler les ventes de smartphones à l’aube de la nouvelle année. Canalys L’analyste Varun Kannan s’attend à ce que les marques chinoises soient prêtes à capitaliser sur le passage à la connectivité 5G. Sur une autre note, les chipsets 5G Dimmensity de MediaTek ont ​​poussé le prix d’entrée d’un smartphone compatible 5G encore plus bas et les nouveaux chipsets ont constamment pris des parts de marché à Qualcomm dans le monde entier.

