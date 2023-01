Les marques alimentaires pourraient profiter des hausses de prix

Un porte-parole de Kraft Heinz a déclaré lundi à CNBC que la société continue de faire face à une augmentation des coûts de production et à une inflation croissante, mais “absorbe les coûts” dans la mesure du possible.

Le président de Tesco, l’une des plus grandes chaînes de supermarchés britanniques, a déclaré dimanche qu’il était “tout à fait possible” que certaines entreprises alimentaires profitent de l’inflation au détriment de certains des consommateurs les plus pauvres.

Groupe de consommateurs Lequel ? a déclaré qu’il était possible que des supermarchés comme Tesco se renvoient la balle en affirmant que les fournisseurs augmentaient injustement les prix.

Dans son dernier outil de suivi de l’inflation des supermarchés, lequel ? ont constaté que les articles de marque avaient un taux d’inflation inférieur à celui des articles de marque des supermarchés. Au cours des trois mois précédant décembre 2022, les prix des articles de marque des magasins ont augmenté de 18,3 % en glissement annuel, contre une hausse de 12,3 % en glissement annuel pour les articles de marque.

“Nous avons constaté d’énormes augmentations de prix dans les supermarchés, nos recherches montrant que malgré le plus grand nombre de personnes optant pour des marques propres et des produits de base pour les aider à faire face au coût de la vie, ces gammes ont été soumises à des taux d’inflation plus élevés que les produits haut de gamme et de marque. aliments », Reena Sewraz, Which ? éditeur de détail, a déclaré à CNBC.

Cela survient alors que les consommateurs continuent de faire face à des prix plus élevés, en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la guerre de la Russie en Ukraine.