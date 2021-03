Le 16 mars, David, 24 ans, a reconnu ses « erreurs » et s’est excusé pour le contenu qu’il avait publié dans le passé dans une vidéo intitulé «Parlons-en».

« Je voulais venir ici très rapidement et aborder certaines conversations qui se déroulent sur Internet », a-t-il déclaré dans sa vidéo de deux minutes, ajoutant que « le consentement est quelque chose de super, très important pour moi ».

Il a poursuivi en expliquant qu’il obtenait «toujours» l’approbation des personnes apparaissant dans ses vidéos, et a noté qu’il «retirera la vidéo» si quelqu’un décide de ne plus en faire partie.

« Il y a aussi eu des moments où j’ai regardé en arrière sur des vidéos, et je me rends compte que celles-ci ne me représentent plus, et qu’elles sont blessantes pour les autres, et je ne veux pas qu’elles soient créateur de contenu et en tant que personne », a-t-il partagé. « Et je ne suis pas d’accord avec certaines des vidéos que j’ai publiées. »

Dans la vidéo, David s’est adressé à Dominykas, en disant: « Avec des gens dans ma vie avec lesquels je ne filme plus, comme Dom et les autres personnes avec lesquelles je ne filme plus, j’ai choisi de me distancer parce que je ne m’aligne pas des actions, et je ne supporte aucun type d’inconduite. «

Il a ajouté: « J’ai été vraiment déçu par certains de mes amis, et pour cette raison, je me suis séparé de beaucoup d’entre eux. »