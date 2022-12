Les Marocains ravis célèbrent la victoire de la Coupe du monde contre le Portugal

RABAT, Maroc (AP) – Des Marocains extatiques ont envahi samedi les rues de leur capitale et des villes du pays d’Afrique du Nord, agitant des drapeaux, klaxonnant et allumant des fusées éclairantes pour célébrer la victoire historique de l’équipe nationale de football sur le Portugal à la Coupe du monde.

Le Maroc a battu les Portugais 1-0 au Qatar, éliminant Cristiano Ronaldo du tournoi et faisant des Lions de l’Atlas la première équipe africaine et la première équipe arabe à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.

La capitale, Rabat, explosait de joie tandis que les supporters marocains célébraient également dans les rues de Doha et dans les villes d’Europe, où vivent de nombreux Marocains. D’autres fans du Moyen-Orient et d’Afrique qui ont adopté les Lions de l’Atlas comme équipe jubilaient également.

“Nous étions tellement stressés que si nous étions sur le terrain avec les joueurs, mais maintenant nous voulons le trophée”, a déclaré Mohamed Amine, qui était en fête à Rabat. “Les joueurs, cette équipe a élevé la réputation du Maroc parmi les nations du monde.”

Cette victoire met les supporters marocains en pleine confiance pour les jours à venir. L’équipe affrontera la France ou l’Angleterre en demi-finale mercredi.

“Je suis si heureuse que je ne sais même pas si je peux m’exprimer, mais si nous sommes ici maintenant, je crois que nous pouvons nous qualifier pour la finale”, a déclaré Yasmine Benmehredj lors des célébrations dans la capitale marocaine. “Je pense que nous pouvons gagner cette Coupe du monde.”

Au Qatar, des centaines de supporters ravis vêtus de vert et de rouge à l’extérieur du stade Al Thumama ont célébré la victoire du Maroc, scandant, hurlant, tapant sur des tambours et agitant le drapeau national. Certains ont scandé : « Félicitations à nous pour ce début ! Cela ne fera que continuer encore et encore !

“C’est incroyable. C’est la toute première fois », a déclaré Saleh al-Rayes, un fan saoudien de 27 ans à Doha.

En tant qu’Arabe lors de la première Coupe du monde organisée au Moyen-Orient, al-Rayes a déclaré qu’il ressentait un sentiment d’inclusion et de représentation dans le monde du football, un endroit qui a été dominé par des équipes européennes et sud-américaines.

«Vous arrivez en tant qu’outsider et ensuite vous gagnez. C’est la fierté arabe », a déclaré al-Rayes. “Tous les pays arabes étaient ici dans le stade pour soutenir le Maroc.”

La course phénoménale du Maroc au Qatar s’est également répercutée sur toute l’Afrique samedi.

“Histoire continentale !” a écrit la Confédération africaine de football sur Twitter après la victoire du Maroc.

“Historique et fantastique”, a écrit le président de l’Union africaine et président sénégalais Macky Sall dans un tweet.

Surk a rapporté de Nice, France. Les rédacteurs de l’Associated Press, Luis Henao à Doha, au Qatar, et Cara Anna, à Nairobi, au Kenya, ont contribué à ce rapport.

Tarik El-barakah et Barbara Surk, The Associated Press