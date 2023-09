Les Marocains protestent après que l’Algérie ait reconnu une fusillade meurtrière contre un groupe de scooters des mers

ALGER, Algérie — Les tensions de longue date entre le Maroc et l’Algérie sont montées d’un cran avec un affrontement meurtrier en mer la semaine dernière entre les garde-côtes algériens et plusieurs hommes sur des scooters des mers.

Le ministère algérien de la Défense a reconnu que ses forces avaient tiré sur un groupe de personnes à bord de scooters des mers qui s’étaient égarés dans les eaux algériennes depuis le Maroc mardi dernier, et qu’un corps avait été retrouvé plus tard. La fusillade a provoqué la colère nationale au Maroc.

Lundi, le Conseil national marocain des droits de l’homme a fermement condamné l’utilisation de balles réelles par les garde-côtes algériens contre des civils non armés, qualifiant cet incident de « grave violation des normes internationales et des lois relatives aux droits de l’homme ».

Par ailleurs, lundi, plusieurs dizaines de militants marocains des droits de l’homme se sont rassemblés devant le siège du Parlement à Rabat, dénonçant « le régime militaire algérien » et brandissant des pancartes exigeant des comptes pour cet incident.

Les voisins nord-africains n’ont pas de relations diplomatiques et leur frontière maritime est fermée depuis les années 1990 en raison de différends de longue date, principalement sur le territoire du Sahara occidental. Mais les affrontements meurtriers en mer sont inhabituels.

Les médias marocains affirment que les forces algériennes ont tué deux vacanciers lors de l’incident de la semaine dernière. La France affirme qu’un citoyen français figurait parmi les personnes tuées et qu’un autre citoyen français a été arrêté.

Le ministère algérien de la Défense a indiqué dimanche soir dans un communiqué que des unités des garde-côtes avaient intercepté trois scooters des mers entrés clandestinement dans les eaux algériennes.

« Face à l’activité accrue des bandes de trafiquants de drogue et du crime organisé dans cette région frontalière maritime et à l’obstination des usagers des scooters des mers, les garde-côtes ont tiré des coups de semonce. Après plusieurs tentatives, des coups de feu ont été tirés, obligeant l’un des scooters des mers à s’arrêter, tandis que les deux autres ont pris la fuite », indique le communiqué.

Le lendemain, une patrouille des garde-côtes algériens a récupéré le corps d’un homme touché par une balle provenant d’une arme à feu, précise le communiqué, sans plus de précisions. Les forces marocaines ont récupéré un autre corps, selon les médias marocains.

L’un des hommes à bord des scooters des mers, Mohamed Kissi, a déclaré au site d’information marocain 360.ma que lui, son frère Bilal et ses amis étaient en vacances et roulaient en motomarine au large de la ville marocaine de Saaidia lorsqu’ils sont tombés à court d’essence et ont dérivé sur le territoire algérien. Son frère a été tué et enterré dans les environs la semaine dernière. La famille de l’autre personne tuée demande le rapatriement de son corps auprès des forces algériennes, selon les médias marocains.

Les autorités marocaines n’ont pas fourni de détails sur ce qui s’est passé.

Les procureurs marocains ont ouvert une enquête sur un « violent incident en mer » impliquant cinq personnes sur des scooters des mers, a rapporté l’agence de presse officielle marocaine MAP.

Les manifestants marocains des droits de l’homme envisagent une action plus dure. Idris Sedrouai, président de l’Association marocaine pour la citoyenneté et les droits de l’homme, s’exprimant lors de la manifestation, a qualifié l’incident d’« assassinat délibéré et prémédité ».

Sedrouai a déclaré que son association, avec d’autres organisations partageant les mêmes idées, étudiait la possibilité d’intenter une action en justice devant les tribunaux internationaux contre les dirigeants de l’armée algérienne.

Tarik El Barakah dans Rabat, Maroc a contribué à ce rapport.