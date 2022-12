Les Marocains fiers de l’équipe de la Coupe du monde mais la déception ressentie en Afrique et dans le monde arabe

Les Marocains se sont effondrés de déception mercredi après la défaite de leur équipe en demi-finale contre la France, mais étaient toujours fiers d’une course de Coupe du monde qui a suscité des larmes de joie à travers l’Afrique et le monde arabe.

Alors que le deuxième but de la France entrait, le bruit assourdissant du soutien écrasant du Maroc à l’intérieur du stade Al-Bayt du Qatar s’est soudainement tu – un silence qui a résonné non seulement à Rabat et Casablanca, mais à Beyrouth, au Caire et à Dakar.

Une femme en vert, assise dans les rangées inclinées de supporters qui avaient sifflé, tambouriné et applaudi tout au long du match, était assise en silence, les mains jointes devant ses lèvres pour regarder les dernières minutes.

Lors de la première Coupe du monde organisée dans un pays arabe, et déjà marquée par des bouleversements, le Maroc a conquis des supporters lointains en devenant la première équipe arabe à atteindre les quarts de finale et la première équipe africaine à atteindre les demi-finales.

Longtemps après le coup de sifflet final, lorsque l’équipe de France victorieuse avait quitté le terrain, les joueurs marocains sont restés, profitant de l’amour d’un stade vêtu de leurs couleurs rouges et vertes.

“Nous sommes vraiment fiers de cette équipe… nous sommes déjà entrés dans l’histoire donc nous ne pouvons pas les juger pour ce match”, a déclaré Mohamad Alaoui, 24 ans, un étudiant marocain qui a déclaré avoir voyagé de Londres pour assister à la Coupe du monde et avoir été à chaque match du Maroc.

“Je suis tellement heureuse d’être là pour voir l’équipe dans le stade et de les voir aller aussi loin dans cette Coupe du monde”, a déclaré Samira Idrissi, 34 ans.

A Rabat, où les supporters avaient rempli les cafés pendant des heures avant le match, la foule s’est levée pour applaudir leur équipe malgré la défaite.

“C’est la demi-finale. C’est déjà un honneur et nous sommes fiers de voir des gens de différents pays soutenir l’équipe marocaine”, a déclaré Taoufiq Ouchikh.

“Nous remercions l’équipe nationale pour cet exploit. Nous sommes fiers de cette équipe. Nous avons perdu contre un champion de la Coupe du monde et nous avons dominé”, a déclaré Abdelilah Sair, un autre fan qui regarde dans le même café.

“HISTOIRE DU FOOTBALL”

Dans un café de Beyrouth où les supporters français s’étaient réunis pour regarder le match, la fan marocaine Sanaa Kassemi a fondu en larmes alors que les joueurs français victorieux célébraient, mais elle a agité le drapeau marocain dans les airs.

« J’ai un passeport français mais je suis d’origine marocaine. C’est la chose la plus importante dans ce que je ressens en ce moment”, a-t-elle déclaré.

Sur la côte égyptienne de la mer Rouge, le banquier Ahmed Zaki, 38 ans, a déclaré que le Maroc n’avait pas su profiter de ses chances. “Ils méritaient de perdre, mais avec honneur”, a-t-il déclaré.

Dans la capitale camerounaise Yaoundé, le laveur de voitures Michael Fogang s’est dit heureux malgré la défaite. « Je ne suis pas déçu du tout. Le Maroc a fait beaucoup d’efforts”, a-t-il déclaré dans le bar où il regardait le match.

Le président français Emmanuel Macron, qui était dans le stade pour le match, a rendu hommage à l’équipe marocaine vaincue. « A nos amis marocains : félicitations pour ce beau voyage. Vous entrez dans l’histoire du football”, a-t-il tweeté.

La France, ancien dirigeant colonial du Maroc, abrite des centaines de milliers de personnes d’origine marocaine et des drapeaux nord-africains ont été hissés le long des Champs-Élysées à Paris après le match.

Le Premier ministre marocain Aziz Akhannouch a salué une équipe qu’il a qualifiée de héros qui a fait la joie des Marocains et a fait « résonner le nom du pays dans toutes les langues pendant la Coupe du monde ».

Parmi les autres dirigeants régionaux à féliciter le Maroc d’être arrivé jusqu’ici, citons le dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid.

