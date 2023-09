Les Marocains de la région de Washington DC font des dons, collectent des fonds et soutiennent après le tremblement de terre

Commentez cette histoire Commentaire

Belkacem Nahi vit dans le nord de la Virginie, mais mardi après-midi, il s’est retrouvé à marcher dans les rues jonchées de décombres d’Amizmiz, au Maroc, une petite ville au sud de Marrakech, non loin de l’épicentre du séisme dévastateur de magnitude 6,8 qui a frappé le pays tardivement. Vendredi soir. Les maisons avaient été rasées. Commerces détruits. Une odeur de mort flottait dans l’air.

« Psychologiquement, c’est lourd », a déclaré Nahi lors d’un entretien téléphonique. « Vous voyez un enfant qui a perdu ses deux parents. Ou un mari qui a perdu sa femme et son enfant. C’est juste une situation très, très triste.

Amizmiz n’était pas là où Nahi s’attendait à être cette semaine. Il était en vacances chez des parents à Casablanca lorsque le séisme a frappé. Il y a eu quelques dégâts, mais ce n’est que le lendemain que l’ampleur des dégâts ailleurs dans le pays est apparue. C’est alors qu’Islamic Relief US, l’organisation pour laquelle Nahi travaille, lui a demandé de se rendre dans la région la plus durement touchée pour évaluer les besoins les plus urgents.

Alors que Nahi est désormais en première ligne des efforts de secours, de nombreux autres Marocains de la région de Washington ont passé ces derniers jours à surveiller leurs proches restés au pays et à essayer d’envoyer de l’aide par tous les moyens possibles. Mais être à près de 4 000 milles limite ce qu’ils peuvent faire.

« Ce qui est difficile pour nous, c’est que nous ne pouvons pas être là pour nos proches », a déclaré Hasnaa Chadi, 36 ans, organisatrice d’événements qui vit à Arlington. Chadi a des parents à Casablanca et des amis dans des villes du Maroc avec lesquels elle est régulièrement en contact depuis la catastrophe. Ce qu’il faut, lui disent-ils, ce sont des couvertures et des tentes, des lampes de poche et de la nourriture, des couches et du lait maternisé. Des fournitures destinées à aider les milliers de personnes désormais sans abri à survivre à l’approche de la saison des pluies et à fournir un abri jusqu’au début de la reconstruction.

Chadi et d’autres Marocains de la région de Washington DC se sont connectés sur les pages Facebook et Instagram pour organiser leurs efforts. Ils ont créé une liste d’articles à acheter et prévoient d’envoyer une petite livraison de fournitures cette semaine.

« Notre communauté ici est très connectée et forte, et les gens essaient simplement d’aider avec tout ce qu’ils ont », a déclaré Chadi. « Donc, dès que nous demandons de l’aide, j’ai l’impression que nous recevons une très grande réponse de la part de tant de personnes. »

Youssef Zeroual, un agent immobilier qui vit dans le comté de Fairfax et a des parents à Casablanca, participe à la gestion d’une page Facebook pour les Marocains vivant dans la région de Washington. Il a publié un appel à l’aide le week-end dernier et les réponses sont arrivées immédiatement, a-t-il déclaré.

« La réponse a été incroyable », a déclaré Zeroual. « Les gens sont prêts à donner des choses, des vêtements, de la nourriture, de l’argent. »

Des images prises à Rabat, au Maroc, le 9 septembre, montrent les dégâts considérables causés la veille par un séisme meurtrier de magnitude 6,8. (Vidéo : Agence EFE)

Mais Chadi a reconnu que la reprise sera longue et ardue.

Le tremblement de terre massif a frappé les montagnes du Haut Atlas, au centre du Maroc, et a détruit des villes et des villages ruraux difficiles d’accès. Plus de 2 800 personnes ont été tuées, et de nombreuses autres personnes sont toujours portées disparues. Les maisons et les murs continuent de s’effondrer et de nombreuses routes sont impraticables. Des écoles et des magasins ont été détruits. Même certains bâtiments encore debout sont inhabitables, car on ne sait pas s’ils sont structurellement solides.

La calamité dans un pays qui leur tient si à cœur a conduit à des nuits blanches et même à un sentiment de culpabilité de ne pas être là en personne pour aider, a déclaré Hajar, 37 ans, qui vit en Virginie du Nord et a parlé à la condition que son nom de famille ne soit pas utilisé. pour protéger sa vie privée. La famille de Hajar à Casablanca est en sécurité, a-t-elle déclaré, mais l’enfant de l’ami de son frère a été tué. Elle en connaît d’autres qui ont perdu leur maison.

« Mon cœur souffre », a-t-elle déclaré, « et je prie simplement pour les victimes et leurs familles, pour que les blessés soient guéris, pour que les disparus soient retrouvés et pour que le pays se remette bien d’une telle situation. la tragédie. »

Les Marocains et les Marocains-Américains de la région de Washington organisent des collectes de fonds dans les centres communautaires et les mosquées et tentent de partager des informations sur les besoins les plus urgents des personnes déplacées, blessées ou orphelines à cause du tremblement de terre. Le Centre communautaire islamique du Potomac compte une grande proportion de membres marocains et collecte des fonds pour les envoyer directement aux personnes et aux organisations humanitaires travaillant dans les zones touchées, a déclaré Rumman Khan, le président du centre.

Mohamed Anas Benzari enseignait le Coran au centre vendredi soir lorsqu’il a appris la nouvelle du tremblement de terre. Benzari, qui est né en Virginie du Nord mais a grandi au Maroc, a immédiatement contacté un oncle à Marrakech pour s’assurer qu’il allait bien. Il était.

« Je suis heureux que ma famille soit en sécurité, mais je m’inquiète pour ces personnes qui ont encore vraiment besoin d’aide », a déclaré Benzari. « Nous essayons de les aider autant que possible parce que c’est notre mission. » Benzari devait se réunir mercredi à l’ambassade du Maroc à Washington avec d’autres organisations pour planifier la meilleure manière d’acheminer de l’argent, des fournitures médicales, des couvertures et d’autres biens à ceux qui en ont le plus besoin.

Aussi difficiles qu’aient été ces derniers jours, les Marocains de la région ont exprimé leur confiance dans la capacité de leur pays à se remettre de la catastrophe.

« J’ai pleuré en apprenant cette nouvelle », a déclaré Abdelziz Rhomari, 63 ans, propriétaire de Fettoosh, un restaurant marocain populaire à Arlington. « Les enfants ont perdu leurs parents. Une femme a perdu tous ses enfants et son mari. C’est très triste. »

Mais Rhomari, qui a grandi à Rabat, a déclaré qu’il n’était pas découragé.

« J’espère que cette partie de mon pays guérira très rapidement et reviendra à la normale », a-t-il déclaré. « Les Marocains sont un peuple très fort, et je suis sûr que nous sommes tous ensemble et que nous le serons, comme l’a dit notre roi. Ensemble, nous allons nous battre et réussir.