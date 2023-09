Les Marocains creusent dans les décombres alors que le bilan du séisme dépasse les 2 400 morts

TAFEGHAGHTE, Maroc (AP) — Des survivants armés de pelles ont travaillé lundi aux côtés de bulldozers pour creuser dans des villages marocains isolés rasés par un monstrueux tremblement de terrealors que l’espoir de retrouver des personnes vivantes sous des maisons de bois et de terre transformées en décombres s’amenuisait et que les sauveteurs à l’étranger attendaient que le Maroc les laisse aider.

Plus de 2 400 personnes ont été tuées lors du séisme qui a frappé vendredi soir, le plus fort que ce pays d’Afrique du Nord ait connu depuis plus d’un siècle.

Un groupe humanitaire français spécialisé dans la localisation des personnes coincées sous les décombres a annoncé qu’il retirait son offre d’envoyer une équipe de recherche et de sauvetage de neuf personnes après avoir attendu sans succès le feu vert du Maroc pour se déployer. Le fondateur de Secours sans frontières, Arnaud Fraisse, a déclaré à l’Associated Press que « notre rôle n’est pas de retrouver les corps ».

Comme les maisons dans les zones touchées par le séisme étaient souvent construites en briques crues avec des toits en bois, en pierre et en argile, a-t-il expliqué, l’espoir de retrouver des survivants à ce stade est mince.

« Quand tout cela s’effondre, vous n’avez pas beaucoup de chance de survivre, car il n’y a pas de poches d’air », a déclaré Fraisse – un contraste avec les endroits où les bâtiments sont faits de béton ou d’autres matériaux solides. « Les gens sont généralement étouffés par la poussière. »

Une femme tente de récupérer certains de ses biens dans sa maison qui a été endommagée par un tremblement de terre dans le village de Tafeghaghte, près de Marrakech, au Maroc, le 11 septembre 2023. Mosa’ab Elshamy via Associated Press

Les autorités marocaines n’ont jusqu’à présent accepté l’aide offerte par le gouvernement que de quatre pays : l’Espagne, le Qatar, la Grande-Bretagne et les Émirats arabes unis. Le ministère marocain de l’Intérieur affirme que les responsables souhaitent éviter un manque de coordination qui « serait contre-productif ».

Les Nations Unies estiment que 300 000 personnes ont été touchées par le séisme de magnitude 6,8 survenu vendredi soir, rendu encore plus dangereux par sa profondeur relativement faible.

Un âne se tient à l’intérieur d’un bâtiment endommagé par le tremblement de terre dans le village de Tafeghaghte, près de Marrakech, au Maroc, le 11 septembre 2023. Mosa’ab Elshamy via Associated Press

La plupart des destructions et des morts ont eu lieu dans la province d’Al Haouz, dans les montagnes du Haut Atlas, où les maisons se sont repliées sur elles-mêmes et où les routes escarpées et sinueuses ont été obstruées par des décombres. Les habitants déblayaient parfois eux-mêmes les pierres.

Dans le village isolé et pauvre de Tafeghaghte, les villageois estiment que plus de la moitié des 160 habitants ont été tués. Les gens ont travaillé rapidement pour éliminer les cadavres, mais une odeur nauséabonde a rempli l’air lundi, provenant de ce que les habitants ont qualifié de bétail mort. La plupart des bâtiments s’étaient désintégrés.

Ibrahim Wahdouch a perdu deux jeunes filles et deux autres membres de sa famille et a comparé le village à une zone de guerre.

« Il n’y a pas de tirs, mais regardez autour de vous », a-t-il déclaré.

Lundi, un adolescent a traversé les rochers avec une pelle, des bulldozers ont nettoyé les débris et les survivants se sont éloignés des bâtiments à moitié détruits qui menaçaient de s’effondrer.

La veille, les gens ont applaudi lorsque des camions remplis de soldats sont arrivés dans la ville d’Amizmiz, en bas de la montagne de Tafeghaghte. Mais ils ont plaidé pour davantage d’aide.

« C’est une catastrophe », a déclaré Salah Ancheu, survivant. « Nous ne savons pas ce que sera l’avenir. L’aide reste insuffisante.

Dégâts causés par le tremblement de terre dans le village de Tafeghaghte, près de Marrakech, au Maroc, le 11 septembre 2023. Mosa’ab Elshamy via Associated Press

Des unités de l’armée se sont déployées lundi le long d’une route goudronnée menant d’Amizmiz à des villages de montagne plus éloignés. L’agence de presse officielle MAP a rapporté que des bulldozers et d’autres équipements étaient utilisés pour dégager les routes.

Touristes et habitants faisaient la queue pour donner leur sang. Dans certains villages, les gens pleuraient tandis que des garçons et des policiers casqués transportaient les morts dans les rues. Le visage de Khadija Fairouje était gonflé à force de pleurer alors qu’elle rejoignait ses proches et ses voisins pour transporter des biens dans les rues jonchées de pierres.

Offres d’aide verser dans du monde entier. Mais les autorités marocaines ont frustré certains sauveteurs étrangers qui ne voulaient pas se déployer sans l’approbation officielle, qui n’a pas été rapidement obtenue.

Fraisse de Sauveteurs sans frontières a déclaré qu’une centaine d’équipes – avec environ 3 000 sauveteurs au total – enregistrées auprès de l’ONU auraient pu être déployées rapidement dans la ville de Marrakech, également touchée par le séisme.

Il a supposé que les autorités marocaines pourraient essayer d’éviter le chaos logistique observé lorsqu’un séisme de 2004 a tué plus de 600 personnes et que les vols humanitaires ont submergé un aéroport dans la zone sinistrée.

« Logistiquement, c’est extrêmement compliqué à gérer, car les sauveteurs doivent ensuite tous être transportés par camion sur des routes défoncées et inutilisables vers les zones », a-t-il déclaré à l’AP. « Je pense donc qu’ils ne voulaient pas revivre ce qu’ils ont vécu lors du dernier grand séisme. »

Il a indiqué que son groupe avait déposé samedi après-midi son offre d’assistance auprès de l’ambassade du Maroc en France avant de décider lundi qu’elle ne serait plus utile.

«C’est leur responsabilité. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent », a déclaré Fraisse. «Ils n’ont pas appelé. C’est pourquoi nous pensons aujourd’hui qu’il n’est plus nécessaire d’y aller, car nous n’y parviendrons pas.»

Des gens inspectent les dégâts causés par le tremblement de terre dans le village de Tafeghaghte, près de Marrakech, au Maroc, le 11 septembre 2023. Mosa’ab Elshamy via Associated Press

Une équipe espagnole de recherche et de sauvetage est arrivée à Marrakech et s’est dirigée vers la zone rurale de Talat N’Yaaqoub, selon l’Unité militaire d’urgence espagnole. La Grande-Bretagne a envoyé une équipe de recherche de 60 personnes comprenant quatre chiens, du personnel médical, des appareils d’écoute et du matériel de coupe de béton.

Mais la République tchèque attendait l’autorisation d’envoyer une équipe de 70 sauveteurs. Et l’Allemagne a renvoyé chez eux plus de 50 sauveteurs qui attendaient de pouvoir s’envoler, a rapporté l’agence de presse dpa.

La France, qui entretient de nombreux liens avec le Maroc et a déclaré que quatre de ses citoyens sont morts dans le séisme, a déclaré que les autorités marocaines évaluaient les propositions au cas par cas.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré que le Maroc est « maître de ses choix, qui doivent être respectés ». Elle a annoncé l’octroi de 5 millions d’euros (5,4 millions de dollars) de fonds d’urgence pour les groupes non gouvernementaux marocains et internationaux se précipitant pour aider les survivants. Les villes françaises ont offert plus de 2 millions d’euros d’aide (2,1 millions de dollars) et les artistes populaires collectent également des dons.

Ceux qui sont restés sans abri – ou craignant de nouvelles répliques – ont dormi dehors dans les rues de l’ancienne ville de Marrakech ou sous des auvents de fortune dans des villes dévastées des montagnes de l’Atlas comme Moulay Brahim.

« Je dormais quand le tremblement de terre a frappé. Je n’ai pas pu m’échapper car le toit m’est tombé dessus. J’étais piégé. J’ai été sauvée par mes voisins qui ont déblayé les décombres à mains nues », a déclaré Fatna Bechar. « Maintenant, je vis avec eux dans leur maison parce que la mienne a été complètement détruite. »

Le séisme avait une magnitude préliminaire de 6,8 et s’est produit vendredi à 23h11, a indiqué l’USGS. Au total, 2 497 personnes ont été confirmées mortes et au moins 2 476 autres ont été blessées, a rapporté le ministère de l’Intérieur.

Des répliques ont depuis frappé la zone, ébranlant les nerfs dans les zones où les dégâts ont rendu les bâtiments instables.

Le séisme le plus meurtrier au Maroc a été d’une magnitude de 5,8 en 1960, qui a frappé près de la ville d’Agadir, tuant au moins 12 000 personnes. Cela a incité le Maroc à modifier les règles de construction, mais de nombreux bâtiments, notamment les habitations rurales, ne sont pas construits pour résister à de telles secousses.

Les drapeaux ont été baissés dans tout le Maroc, le roi Mohammed VI ayant ordonné trois jours de deuil national à partir de dimanche. Mais il y avait peu de temps pour le deuil alors que les survivants tentaient de récupérer quoi que ce soit dans les maisons endommagées.

Le visage de Khadija Fairouje était gonflé à force de pleurer alors qu’elle rejoignait ses proches et ses voisins pour transporter des biens dans les rues jonchées de pierres. Elle avait perdu sa fille et ses trois petits-fils âgés de 4 à 11 ans lorsque leur maison s’est effondrée alors qu’ils dormaient moins de 48 heures plus tôt.

« Il ne reste plus rien. Tout est tombé », a déclaré sa sœur, Hafida Fairouje.