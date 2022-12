Les Marocains célèbrent leur victoire historique en Coupe du monde face à l’Espagne

RABAT, Maroc (AP) – Des Marocains exubérants ont afflué mardi dans les rues de leur capitale et des villes d’Europe, agitant des drapeaux et klaxonnant pour célébrer la victoire historique de leur équipe nationale de football sur l’Espagne à la Coupe du monde.

Le Maroc a battu l’Espagne lors d’une séance de tirs au but, faisant des Lions de l’Atlas la seule équipe hors d’Europe ou d’Amérique du Sud à se qualifier pour les quarts de finale au Qatar – et la première équipe arabe de l’histoire de la Coupe du monde à se qualifier pour les huit derniers.

“Nous sommes très fiers de nos Lions, qui se sont battus pour nous faire accéder aux quarts de finale”, a déclaré Niama Meddoun, un habitant de Rabat. “Nous sommes ravis d’être marocains aujourd’hui, puisque nous sommes le premier pays arabe à avoir atteint les quarts de finale.”

Le roi du Maroc, Mohammed VI, a fait l’éloge de l’équipe nationale et a adressé ses “sincères félicitations” aux joueurs, à l’équipe technique et au personnel administratif, “qui ont tout donné et tracé la voie tout au long de ce grand événement sportif”, selon un communiqué. du palais royal.

Le roi a déclaré que les joueurs représentaient “les espoirs et les rêves des Marocains au Maroc, au Qatar et dans le monde entier”.

Le Maroc est la seule nation arabe – et africaine – qui reste dans le tournoi, la première Coupe du monde organisée au Moyen-Orient. Son succès en Coupe du monde s’est répercuté dans le monde arabe et parmi les Marocains et certaines autres communautés d’immigrants en Europe.

A Barcelone, la deuxième plus grande ville d’Espagne, une foule de jeunes agitant des drapeaux marocains, égyptiens, algériens et palestiniens s’est rassemblée dans le centre, où les supporters du FC Barcelone célèbrent traditionnellement les grandes victoires. Les gens ont applaudi au son des tambours. Certains allumaient des fusées éclairantes.

Dans un restaurant barcelonais où les téléspectateurs s’étaient rassemblés, les gens sautaient sur les tables et soulevaient les chaises en l’air. Dehors, des voitures ont klaxonné et des gens ont allumé des pétards et des bombes fumigènes rouges et vertes.

Youssef Lotfi, un ouvrier du bâtiment de 39 ans né à Casablanca mais qui a déménagé en Espagne dans son enfance et dit ressentir de l’amour pour les deux pays, débordait de fierté.

“Aujourd’hui est un jour de joie pour les Marocains et pour tout le monde arabe”, a déclaré Lotfi. “C’était une fin de crise cardiaque qui aurait pu aller dans les deux sens.”

Il a qualifié la victoire d’expérience “une fois dans une vie”. “Le Maroc représente tout le monde arabe, tout le continent africain, c’est au-delà de toute description, c’est la partie la plus glorieuse”, a-t-il déclaré.

À Ceuta, une enclave espagnole qui borde le Maroc sur la côte nord-africaine, la victoire a également été célébrée avec des klaxons de voitures. La population de Ceuta est un mélange de résidents et de travailleurs espagnols et marocains.

« Quelle fierté ! Quel bonheur ! Maintenant pour célébrer avec des amis. J’ai perdu ma voix !” a déclaré Ismael Mustafa, 20 ans. « Nous avons réussi à nous en sortir. Pour l’Espagne ? Vous gagnerez la prochaine fois, alors ne vous inquiétez pas.

Les célébrations à travers l’Espagne, qui compte quelque 800 000 résidents marocains, ont été pour la plupart pacifiques, bien que les médias espagnols aient rapporté une brève échauffourée entre des fans marocains et espagnols dans un bar de la ville méridionale de Huelva. Aucun blessé ni arrestation n’ont été signalés.

Au Qatar, des supporters marocains se sont brièvement affrontés avec la police à l’extérieur du stade avant le début du match.

Il y a dix jours, des émeutes ont éclaté en Belgique et aux Pays-Bas alors que les supporters marocains célébraient la victoire contre la Belgique en phase de groupes au Qatar.

Dans le centre de Paris, les voitures ont commencé à klaxonner presque immédiatement après la victoire surprise du Maroc mardi, et des foules de gens ont afflué vers les Champs-Elysées pour célébrer. Des hommes et des femmes, en costume d’affaires ou en survêtement, de l’adolescence à la cinquantaine, ont applaudi ou levé la main en signe de victoire. Des cris de « Allez, allez ! en français a retenti, et une femme a demandé à des inconnus “Qui a un drapeau marocain que je peux emprunter ?”

Les supporters espagnols ont été écrasés par la défaite.

“Ils ont été très malchanceux aux tirs au but, mais il me semble qu’ils ont aussi fait une erreur dans les joueurs qui tirent les tirs au but”, a déclaré Dionisio Sánchez, 64 ans, qui faisait partie d’un groupe de fans qui se sont échappés. de bar à Madrid.

“Ils ont tiré avec très peu d’enthousiasme… peu d’envie de marquer, mais les tirs au but, c’est de la chance, c’est une loterie”, a-t-il déclaré.

—————-

les journalistes AP Renata Brito et Joseph Wilson à Barcelone, Espagne ; Antonio Sempere à Ceuta, Espagne ; Alicia León à Madrid, Angela Charlton à Paris et Srdjan Nedeljkovic à Doha, au Qatar, ont contribué à ce rapport.

Tarik El-barakah, The Associated Press