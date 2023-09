Les Marocains à Ottawa planifient une aide aux personnes ravagées par le tremblement de terre

Le travail d’Ilham Chabi consiste à trouver un logement aux gens. Elle ressent donc un fort besoin de rentrer chez elle au Maroc et d’aider autant qu’elle le peut.

« Si je pouvais apporter mon soutien avec les couvertures ou [something as simple] comme tente – pour que les gens puissent dormir la nuit – ce sera probablement une petite récompense pour mon cœur », a déclaré l’agent immobilier d’Ottawa ce week-end.

Le pays natal de Chabi est aux prises avec les ravages causés par le plus fort tremblement de terre que le pays ait connu depuis plus d’un siècle.

La catastrophe a fait plus de 2 100 morts, un chiffre qui devrait encore augmenter. Les Nations Unies estiment que 300 000 personnes ont été touchées par le séisme de magnitude 6,8 survenu vendredi soir.

Chabi vit dans la capitale canadienne depuis 29 ans, tandis qu’une partie de sa famille vit au Maroc, notamment sa mère et une sœur aînée qui était au téléphone avec Chabi lorsque le séisme a frappé.

« Elle était stressée et la première chose à laquelle elle a pensé, c’est de le faire savoir à tout le monde et de courir dehors », a déclaré Chabi.

La famille est en sécurité, a déclaré Chabi, mais de nombreux Marocains, y compris les habitants des villages de montagne en ruine, ont désespérément besoin d’aide.

« C’est ce que c’est [pushing] « C’est une motivation pour moi de revenir et de faire quelque chose de physique », a déclaré Chabi, ajoutant qu’elle envisageait sérieusement de s’envoler pour le Maroc dès ce mercredi.

Les Marocains ont besoin d’eau potable pour éviter une « calamité secondaire » après le séisme, selon un travailleur humanitaire Rahul Singh, directeur exécutif du groupe d’aide humanitaire GlobalMedic, discute des besoins auxquels le Maroc est confronté après un tremblement de terre dévastateur et des défis liés à la fourniture d’un soutien.

Entre-temps, Chabi parle à des amis qui sont prêts à acheter des fournitures essentielles au Canada pour qu’elle et d’autres puissent les emporter à l’étranger.

« Les gens ont besoin de médicaments, de nourriture, de couvertures, de tentes, de choses qui les garderont au chaud », a-t-elle déclaré.

Chabi a ajouté qu’elle s’est entretenue avec l’ambassade du Royaume du Maroc à Ottawa au sujet de l’organisation de vols avec la compagnie aérienne nationale marocaine.

Ilham Chabi est une résidente de longue date d’Ottawa qui travaille comme agent immobilier. Elle dit qu’elle envisage sérieusement de rentrer chez elle cette semaine pour contribuer aux efforts de secours. (CBC)

Le gouvernement marocain n’a pas encore demandé d’aide internationale, selon un communiqué d’Affaires mondiales Canada dimanche soir.

C’est une source d’inquiétude pour les groupes de secours se sont mobilisés pour aider.

Le gouvernement fédéral a été en contact avec environ 50 citoyens canadiens au Maroc et fournit de l’aide, mais à la connaissance d’aucun citoyen canadien blessé ou tué dans le tremblement de terre, a ajouté le ministère.

Rassemblement devant l’ambassade

L’ambassade a invité les gens à se rassembler devant son bâtiment dimanche soir pour pleurer les victimes du tremblement de terre.

Le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, faisait partie des dignitaires présents.

Le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, et d’autres dignitaires se rassemblent dimanche soir devant l’ambassade du Maroc à Ottawa. (Inès Ali-Khan/Radio-Canada)

La population marocaine d’Ottawa compte plus de 2 000 personnes — 5 000 si l’on tient compte de Gatineau, au Québec, et d’autres régions voisines de l’ouest du Québec — et a connu une croissance rapide au cours des trois dernières années, a déclaré Chabi.

Khalid Bouazza, propriétaire du Marocain Market Centre à Ottawa, a également de la famille au Maroc qui est indemne.

Il s’inquiète néanmoins pour les régions du pays où les infrastructures historiques sont plus vulnérables aux catastrophes naturelles. Il a invité les gens à se rassembler dans ce magasin le week-end pour communier et partager des informations.

« Ces gens [that] ont besoin de soutien, ils ont besoin de parler à quelqu’un », a-t-il déclaré.

Khalid Bouazza, propriétaire du Marocain Market Centre à Ottawa, a invité les gens à venir dans son magasin pour s’entraider. (Guy Quenneville/CBC)

Ibrahim Sballil, président du conseil d’administration de le Centre islamique de l’Outaouais à Gatineau, a déclaré que la mosquée prévoyait une collecte de fonds vendredi.

« Je suis Marocain, donc… je me sens très engagé et engagé dans cette question maintenant », a-t-il déclaré.