Les Marocains à court d’argent trouvent la joie dans la course de rêve de l’équipe nationale

Le conducteur de cyclomoteur marocain El Haj Mohamed est de bonne humeur alors que les meilleurs footballeurs de son pays se préparent pour un affrontement historique en Coupe du monde contre la France, une pause bienvenue dans la douleur économique quotidienne.

« Cette équipe nous a tout fait oublier, les prix élevés et le reste. Mon humeur a changé”, a-t-il déclaré alors qu’il faisait une pause dans ses livraisons sur un marché de Salé, une ville jouxtant la capitale Rabat.

Le Maroc est la première équipe africaine et arabe à avoir atteint les demi-finales d’une Coupe du monde, et leur parcours remarquable a donné aux habitants du royaume nord-africain une distraction temporaire de leur situation économique difficile.

Le roi Mohammed VI a même fait une rare apparition publique dans les rues de Rabat après la victoire surprise de l’équipe face à l’Espagne en huitièmes de finale.

Le tournoi au Qatar intervient après les crises consécutives de la pandémie de coronavirus et la guerre en Ukraine ont fait grimper l’inflation à 8%, au milieu de la hausse des prix du carburant et de la nourriture.

Le Maroc est revenu “aux niveaux de pauvreté et de vulnérabilité de 2014”, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP) du gouvernement.

Les nombreux agriculteurs du pays ont également été durement touchés par une sécheresse aiguë, mais l’arrivée de la pluie au moment même où l’équipe nationale commençait à remporter des victoires a ajouté à ce nouveau sentiment d’espoir.

Thami Halhouli, un livreur de cyclomoteurs de 57 ans à Sale, a déclaré : “Grâce à Dieu et à l’équipe nationale, tout ira bien”.

Longtemps négligé, le souk Assalihine de Salé, qui jouxte un quartier ouvrier, a récemment été rénové.

Le commerçant Ayoub, qui portait un maillot rouge du Maroc, s’est dit “fier de ce qu’ils ont accompli”, même s’il ne peut que rêver d’être au Qatar pour les voir jouer.

“C’est formidable de les voir apporter le bonheur aux Arabes et aux Africains”, a-t-il déclaré.

Les Marocains aisés ont payé environ 450 euros (480 $) pour des vols aller-retour vers le Qatar.

Esprit combatif

“Le public marocain sait apprécier le football”, estime Rachid Samouki, 30 ans, qui pratique l’athlétisme au club des Forces armées royales (FAR) de Rabat.

“Ils aiment cette équipe parce qu’elle obtient des résultats, mais aussi parce que nous avons vu l’esprit combatif que (l’entraîneur Walid) Regragui leur a inculqué.”

Le journaliste et chercheur en sociologie du sport Hicham Ramram a déclaré que les Marocains étaient fiers du “sentiment d’appartenance à l’équipe gagnante”.

“Tous les Marocains s’identifient à Regragui” et aux autres joueurs, a-t-il déclaré.

“Le sport, et le football en particulier, est le seul domaine dans lequel vous pouvez battre des pays plus puissants économiquement ou militairement”, a-t-il ajouté, soulignant la joie que les victoires du Maroc avaient apportée aux Somaliens, aux Syriens et aux Palestiniens.

Au Maroc, les militants pro-palestiniens ont été ravis de voir des joueurs marocains arborant des drapeaux palestiniens sur le terrain.

Mais pour d’autres, il y a beaucoup de joie dans le sport lui-même.

“On suit l’équipe nationale simplement parce qu’on aime les voir jouer”, raconte Mounir, 31 ans, vendeur de tissus à Salé.

“Nous allons célébrer même si nous ne gagnons pas la demi-finale.”

