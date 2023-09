Les Marlins se rapprochent de leur place en séries éliminatoires et battent les Pirates 4-3 | Actualités, Sports, Emplois

PITTSBURGH (AP) – Les Marlins de Miami sont arrivés à Pittsburgh les yeux larmoyants. Il y a de plus en plus de chances qu’ils quittent l’équipe en séries éliminatoires.

Le double de deux points de Josh Bell a réussi un rallye de quatre points en huitième manche et les surprenants Marlins se sont rapprochés d’une place en séries éliminatoires avec une victoire de 4-3 contre les Pirates de Pittsburgh vendredi soir.

« Je ne sais même pas quoi dire », a expliqué le manager de première année Skip Schumaker. « Ces matchs ont lieu, c’est comme tous les deux jours. Et c’est juste amusant à regarder.

Épuisant aussi.

Le numéro magique de Miami pour remporter la troisième et dernière place de wild card dans la Ligue nationale est tombé à un lorsqu’il a dépassé les Pirates et les Cubs de Chicago sont tombés à Milwaukee en 10 manches.

Territoire capiteux pour un club qui n’a pas atteint les séries éliminatoires au cours d’une saison de 162 matchs depuis sa victoire contre les Yankees de New York lors des World Series 2003, alors que la plupart de l’effectif actuel était à l’école primaire ou plus jeune.

Deux décennies de perte et de non-pertinence ont suivi. Cela pourrait changer sous la direction toujours optimiste de Schumaker, qui s’était fait un devoir auprès de son club de ne pas laisser la fatigue servir d’excuse.

Ce n’est pas une tâche facile étant donné que les Marlins ne sont arrivés à Pittsburgh que vers l’aube vendredi matin, après une longue nuit à New York au cours de laquelle leur match contre les Mets a été retardé de plus de trois heures avec deux retraits en début de neuvième avant. finalement suspendu avec Miami menant 2-1.

Les Marlins devraient retourner au Citi Field lundi pour terminer le match si cela signifie quelque chose au classement.

Grâce à une autre touche de brillance en fin de manche, ce n’est peut-être pas le cas.

Miami n’a eu qu’un seul coureur qui a atteint le troisième but au cours des sept premières manches avant de sauter sur Selby lorsqu’il a remplacé Ryan Borucki avec un retrait en huitième.

Garrett Sampson a lancé les Marlins avec un simple. Luis Arraez a suivi avec un simple pincement qui a porté sa moyenne au bâton à 0,354, le meilleur des ligues majeures. Selby a chargé les buts avec une marche vers Jorge Soler et Bell – qui a passé ses quatre premières saisons avec les Pirates de 2017 à 2020 et a été acquis par Miami à la date limite des échanges lors d’un échange avec Cleveland – a réalisé un doublé sur le mur du champ droit pour rassembler les Marlins en un seul.

« Je pense que cela a vraiment été une bénédiction de pouvoir être échangé ici », a déclaré Bell. « Les derniers mois ont été une véritable explosion. Beaucoup de victoires viennent de l’arrière.

Le simple RBI de Jake Burger a égalisé le match et le sacrifice de Jazz Chisholm sur Carmen Mlodzinski a mis Miami devant. Huascar Brazoban (5-2) a remporté la victoire avec un septième score sans but. Tanner Scott a réalisé un neuvième parfait pour son 11e arrêt en 15 occasions par nuit après avoir rejoint le club à la hâte après la naissance de son fils Bo mardi.

Miami s’est amélioré à 33-13 dans les matchs d’un point, un revirement par rapport à 24-40 l’an dernier.

« Beaucoup de retraits, pas mal de retours en septième, huitième et neuvième manche », a déclaré Bell. « Notre enclos des releveurs, nous leur donnons une avance d’un point, le jeu est terminé. »

Edward Cabrera, dont les solides performances ce mois-ci ont joué un rôle important dans l’ascension de Miami, a accordé trois points – deux mérités – six coups sûrs et trois buts sur balles en 3 2/3 de manches.

Cinq releveurs ont tenu Pittsburgh sans but au cours des 5 1/3 dernières manches, donnant à l’offensive suffisamment de temps pour se réveiller. Butler pense qu’il avait besoin d’au moins trois tasses de café pour lutter contre les toiles d’araignées après quelques jours épuisants à New York, où les Mets ont tenté de jouer les trouble-fêtes.

Pendant des années, c’est généralement l’inverse qui s’est produit. Pas en 2023. Les Marlins sont devenus plus forts à mesure que la saison se terminait. Leur fiche de 16-9 en septembre leur assure de terminer au-dessus de 0,500 pour la première fois depuis 2009.

Plus important encore, une chance de jouer au-delà des deux premiers jours d’octobre se profile. Ce n’est pas que Schumaker prenne de l’avance. Il a remporté une Série mondiale en tant que joueur utilitaire avec St. Louis en 2011 dans une équipe qui n’a remporté le NL Central que lors de la dernière journée de la saison régulière.

C’est du baseball. Des choses folles se produisent tous les jours. Vous n’êtes pas dedans tant que vous n’y êtes pas.

« Nous nous rapprochons, mais nous n’y sommes pas encore », a déclaré Schumaker. « Donc, personne n’a encore rien mis là-dedans. »

Endy Rodriguez a réussi deux coups sûrs et un point produit pour les Pirates. Liover Pegeuro et Conner Joe ont également réussi deux coups sûrs pour Pittsburgh, mais l’enclos des releveurs a faibli tard alors que les Pirates ont perdu pour la neuvième fois alors qu’ils menaient après sept manches.

Marlins : Arraez (cheville), qui est presque assuré de remporter le titre au bâton de la NL un an après avoir fait de même dans la Ligue américaine alors qu’il jouait pour le Minnesota, a aligné des joueurs au sol au deuxième but et a fait quelques courses avant de faire seulement sa troisième apparition depuis 18 septembre. Arraez a été remplacé par le coureur de pincement Nick Fortes après son simple en huitième.

Le RHP JT Chargois (1-0, 3,67) devrait ouvrir samedi soir pour les Marlins et le RHP Quinn Priester (3-2, 7,86) pour les Pirates.







