Les Marlies de Toronto annoncent la signature de cinq joueurs

Les Marlies de Toronto ont annoncé aujourd’hui que le club de hockey a signé un nouveau contrat d’un an avec les attaquants Robert Mastrosimone et Zach Solow ainsi qu’avec les défenseurs Tommy Miller et Matteo Pietroniro. Le défenseur Ryan McCleary a également signé un contrat d’un an avec la LAH.

Mastrosimone, 23 ans, a enregistré 15 points (4 buts, 11 passes) en 45 matchs avec les Marlies la saison dernière et a participé à trois matchs éliminatoires. Le natif de Bay Shore, New York, a participé à 121 matchs NCAA en carrière avec l’Arizona State University et l’Université de Boston, où il a enregistré 32 buts et 60 passes. Avant sa carrière NCAA, l’attaquant de 5’10 et 170 livres a récolté 47 buts et 58 passes en 114 matchs avec le Chicago Steel (USHL). Il a été repêché par les Red Wings de Detroit au deuxième tour (54ème (au total) du repêchage de la LNH 2019.

Solow, 25 ans, a enregistré 26 points (11 buts, 15 passes) en 66 matchs avec les Marlies au cours de la saison 2023-24, dont deux buts gagnants. Il a également récolté deux passes décisives en trois matchs éliminatoires. Le natif de Naples, en Floride, a remporté la KellyCup en 2022 avec les Everblades de la Floride (ECHL). Avant sa carrière professionnelle, l’attaquant de 5’9 » et 185 livres a participé à 132 matchs NCAA en carrière avec l’Université Northeastern, inscrivant 44 buts et 60 passes décisives en quatre saisons.

Miller, 25 ans, a enregistré un but et quatre passes décisives en 44 matchs avec les Marlies la saison dernière et a participé à deux matchs éliminatoires, récoltant deux passes décisives. Le natif de WestBloomfield, Michigan, a partagé la saison 2022-23 entre les Marlies et les Growlers de Terre-Neuve (ECHL), récoltant sept passes décisives en 40 matchs avec Toronto. Il a récolté six points (2 buts, 4 passes décisives) en 15 matchs avec les Growlers et a également ajouté deux buts et trois passes décisives en 16 matchs éliminatoires. Le défenseur de 6’2 » et 194 livres a participé à 174 matchs NCAA en carrière entre la Michigan State University et la Northeastern University, enregistrant 36 points (6 buts, 30 passes décisives) et remportant le championnat NCAA (Hockey East) en 2021-22.

Pietroniro, 25 ans, a inscrit deux buts et sept passes décisives en 41 matchs la saison dernière avec les Marlies. Il a également participé à trois matchs éliminatoires, récoltant un but et une passe décisive. Le natif de Boise, dans l’Idaho, a disputé 64 matchs avec les Growlers de 2021 à 2023, récoltant 30 points (5 buts, 25 passes décisives). Le défenseur de 6’1 et 185 livres a également participé à des matchs avec le Chicago Steel (USHL) où il était capitaine en 2018-19.

McCleary, 21 ans, a disputé 56 matchs avec les Broncos de Swift Current (WHL) en 2023-24, établissant des sommets en carrière en passes décisives (25) et en points (36). Il a également enregistré six points (1 but, 5 passes) en neuf matchs éliminatoires. Le défenseur de 6’3″, 181 livres avait auparavant disputé 147 matchs en trois saisons avec les Winterhawks de Portland, où il a enregistré 21 buts et 47 passes décisives. Le natif de SwiftCurrent, en Saskatchewan, a été repêché par les Penguins de Pittsburgh au septième tour (194ème (au total) du repêchage de la LNH 2021.

Les Marlies de Toronto sont le principal programme de développement des Maple Leafs de Toronto. Depuis 2005, 82 joueurs ont porté les couleurs des Maple Leafs après leur première apparition en tant que Marlies, dont Timothy Liljegren, Bobby McMann, William Nylander, Morgan Rielly, Marshall Rifai, Nicholas Robertson, Alex Steeves et Joseph Woll.

