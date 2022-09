Les Maritimes se préparent à l’ouragan Fiona

Les résidents des Maritimes font ce qu’ils peuvent pour se préparer à l’impact potentiel de l’ouragan Fiona.

Les responsables des urgences signalent également les dommages potentiels, les inondations et les pannes de courant, et informent les résidents de ce qu’ils peuvent faire pour se préparer.

NOUVELLE-ÉCOSSE

Les responsables de Nova Scotia Power, du Bureau de gestion des urgences et de la Croix-Rouge canadienne se disent tous prêts à répondre à tout ce que l’ouragan Fiona apportera dans la région.

Les responsables rappellent également aux résidents de faire les bases, comme avoir des trousses d’urgence, suffisamment de nourriture et d’eau pour durer 72 heures et s’assurer que les appareils électroniques sont complètement chargés.

Les articles de la trousse d’urgence à inclure sont :

un approvisionnement en eau pour trois à sept jours

nourriture non-périssable

une trousse de premiers soins bien garnie

médicaments sur ordonnance et sans ordonnance

lait maternisé, couches et autres fournitures pour bébé, si nécessaire

un ouvre-boîte manuel

articles de toilette

radios et lampes de poche à piles avec piles supplémentaires

des couvertures et des vêtements de rechange pour chaque membre du ménage (en cas d’évacuation)

des bougies et des allumettes ou un briquet

en espèces

un téléphone portable chargé

À Halifax, la municipalité affirme que la plus grande menace pour les maisons et les propriétés est la projection de débris. HRM rappelle à chacun d’apporter ou de sécuriser tout ce qui pourrait être emporté par le vent.

Nova Scotia Power affirme avoir mobilisé plus de 500 ressources sur le terrain avant la tempête, et bien qu’elle affirme que des investissements continuent d’être faits dans les efforts de déboisement autour des lignes électriques, les responsables continuent de surveiller les conditions.

“Les vitesses du vent lors de cet événement sont très importantes, il pourrait donc y avoir des arbres qui entrent en contact avec les lignes électriques, provoquant des pannes en raison de l’ampleur même des vitesses du vent associées à ce système météorologique”, a déclaré Sean Borden de Nova Scotia Power.

« Nous nous assurons que nous avons notre main-d’œuvre bénévole en attente, que nos fournitures logistiques sont facilement accessibles et peuvent être expédiées au besoin, puis nous travaillons avec nos partenaires municipaux et provinciaux sur les services qui seront fournis, jusqu’à et y compris, l’hébergement collectif », a déclaré Ancel Langille de la Croix-Rouge canadienne.

Les chantiers de construction travaillent également pour s’assurer qu’aucun dommage n’est subi.

“Je pense que nous allons faire tout notre possible pour nous assurer que tout est attaché, boulonné – tout ce qui peut s’envoler”, a déclaré Justin Cullinan, le gestionnaire de projet sur un site de la rue Russell à Halifax. “Il sera caché dans un endroit sûr. Ou il sera vissé à quelque chose qui ne va nulle part.”

Au Cap-Breton, les résidents qui vivent dans la zone inondable de Sydney ne connaissent que trop bien les dommages et la dévastation qu’un système météorologique comme Fiona peut entraîner.

“Vous ne voulez pas semer la panique, mais vous voulez vous assurer que les gens sont préparés à cela et c’est définitivement au-delà de ce à quoi nous sommes habitués. Les gens devraient le prendre au sérieux”, a déclaré Wayne McKay, un résident de Sydney.

Les quincailleries subissent également la pression. Un grand magasin de Sydney a déclaré avoir du mal à répondre à la demande de générateurs cette semaine.

“Nous en avons vendu 10 à 12 depuis hier après-midi je crois et il nous en reste quelques-uns, mais ils vont très vite”, a déclaré Vince MacLellan, gérant d’un grand magasin de Sydney.

Les grands magasins de la région d’Halifax subissent les mêmes pressions.

Paul Rainville ramassait mercredi un chargeur portable pour appareils électroniques en prévision de la grosse tempête. Venant tout juste de déménager d’Ottawa, la tempête qui approche est son premier ouragan depuis les années 1950.

“Quand j’avais quatre ans, j’ai été secoué à Ottawa par l’ouragan Hazel, et je me souviens encore des vents violents”, a déclaré Rainville.

Lors d’une conférence de presse à Sydney mercredi après-midi, le message principal était que les habitants des Maritimes surveillent la météo et se préparent au pire.

“Je dirais que toute zone sujette aux inondations doit s’attendre à la même chose, et un autre danger qui en découle est le ravinement des routes. Il est donc fortement déconseillé de se déplacer pendant cette période”, a déclaré Christina Lamey de la Municipalité régionale du Cap-Breton.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Au Nouveau-Brunswick, les propriétaires de bateaux du Shediac Bay Yacht Club se démenaient mercredi pour sortir leurs bateaux de l’eau avant l’arrivée de l’ouragan Fiona ce week-end.

En septembre 2019, la tempête tropicale Dorian a renversé des dizaines de bateaux et causé près de 2 millions de dollars de dommages.

“C’était une grosse tempête quand Dorian est arrivé et c’était un gros gâchis”, a déclaré Gerry O’Brien, le gérant du Shediac Yacht Club.

“J’ai eu un voilier au-dessus de mon bateau à moteur pendant quelques jours et nous avons dû les haler”, a déclaré la propriétaire du bateau, Denise Arsenault. “Je veux m’assurer que cela ne se reproduise plus. Je pense que nous avons tous appris nos leçons.”

Des préparatifs de tempête étaient également en cours au quai Pointe-Du-Chêne à Pointe-Du-Chêne, NB

« Nous arrimons tout. Nous allons installer les lignes anti-ouragan de nos quais pour protéger nos plaisanciers, mais les plaisanciers devraient sortir leurs bateaux avant que la tempête ne frappe », a déclaré Victor Cormier, directeur général de la Pointe-à-Pitre. Quai Du-Chêne.

Le maire de Shediac, Roger Caissie, a déclaré à CTV News que, dans les prochains jours, le personnel de la ville ramassera tous les objets qui pourraient s’envoler, comme les bancs de parc et les poubelles.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

La Ville de Charlottetown rappelle également aux résidents l’importance d’un plan de préparation aux situations d’urgence de 72 heures.

Lors d’une conférence de presse mercredi, l’Organisation des mesures d’urgence de l’Île-du-Prince-Édouard a déclaré que les Insulaires peuvent s’attendre à certains impacts de l’ouragan Fiona dès vendredi.

“Septembre est la période la plus active de la saison des ouragans dans l’Atlantique, et la meilleure façon pour nous de nous préparer est de nous assurer que nos plans d’urgence sont à jour et que nos kits sont bien approvisionnés. Cela signifie s’assurer que nous avons suffisamment de fournitures pour au moins 72 heures », a déclaré la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Darlene Compton. “Il est également important que nous surveillions nos proches et nos voisins qui pourraient avoir besoin d’une main supplémentaire pour se préparer à ce que Fiona pourrait apporter.”

L’OMU de l’Î.-P.-É. examine et teste actuellement des plans de continuité des activités avec des ministères, des organismes partenaires, des municipalités et des organismes communautaires pour les soutenir dans leurs efforts de préparation.

“Nous allons avoir des pannes de courant. Il va y avoir des arbres abattus. Nos arbres sont en pleine feuille, ce qui crée un peu un environnement de voile qu’il est beaucoup plus facile pour les arbres d’être déracinés”, a déclaré Tanya Mullally, la directeur de PEI EMO.

Les résidents sont encouragés à reconstituer les stocks de leurs kits de préparation aux situations d’urgence pour inclure des provisions telles que des fournitures supplémentaires de nourriture, d’eau, de chauffage et de carburant qui soutiendront les ménages jusqu’à cinq jours.

L’Île-du-Prince-Édouard travaille également sur des plans pour mettre en place un abri intérieur du jeudi au dimanche dans une salle communautaire de Charlottetown.

« J’ai parlé avec le ministre MacKay plus tôt aujourd’hui, qui m’a assuré que ses ministères sont en train de finaliser des plans pour aider à soutenir les Insulaires locaux, y compris ceux qui vivent dans des logements précaires », a déclaré Compton.

On ne sait toujours pas si l’ouragan Fiona touchera l’île et quand, mais les responsables des urgences prennent la menace au sérieux et disent que les insulaires devraient faire de même.

Les responsables des urgences conseillent également aux Insulaires de rester chez eux une fois la tempête commencée, non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour fournir aux équipes de récupération l’espace dont elles ont besoin pour le nettoyage.



Avec des fichiers de Bruce Frisko, Kyle Moore, Jack Morse et Derek Haggett de CTV Atlantic.