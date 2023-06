Les maris de Porsha Williams – Hollywood Life

Voir la galerie





Porsha Williams est devenue célèbre dans « The Real Housewives of Atlanta »

L’ancien mannequin a été marié au quart-arrière star de la NFL Kordell Stewart de 2011 à 2013

Elle a épousé l’ex-mari de sa co-vedette de « RHOA » en 2022

Porsha Williams était un favori des fans lors de sa course de neuf saisons sur Les vraies femmes au foyer d’Atlanta quand elle a décidé de quitter la franchise en 2021. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle s’est éloignée pour éviter tout drame devant la caméra après son mariage Simon Guobadiaqu’elle avait rencontré lors du tournage de la saison 13 de RHOA par son épouse d’alors Falyn Pina, un invité de l’émission présenté aux téléspectateurs comme «l’ami» de Porsha.

Porsha a récemment nié que tel était le cas, cependant, disant Personnes en mars 2023, « Je ne fuyais pas. » Elle a ajouté: «J’ai fait face à beaucoup de choses difficiles dans la série et j’ai été là au début de chaque saison pour filmer, avec la caméra allumée. Donc non, ça n’a rien à voir avec ça. L’ancienne mannequin poursuivrait en disant qu’elle avait prévu de quitter la franchise pour une pause bien méritée « bien avant » de rencontrer Simon.

Alors que les mignons jeunes mariés vont de mieux en mieux depuis leur deux mariages, comme détaillé sur Instagram de Porsha, les fans veulent le 411 sur sa vie amoureuse, y compris son ex-mari, ancienne superstar de la NFL Kordell Stewart. Continuez à lire pour en savoir plus sur les hommes qui ont volé le cœur de Porsha, ci-dessous.

Kordell Stewart

Porsha a été présenté aux fans de RHOA en tant que nouvelle mariée ! Au cours de sa première saison en 2012, Porsha était un livre ouvert sur son mariage d’un an avec Kordell, qui s’est un jour rappelé à Mariages intérieurs, « J’ai prié pour une femme avec toutes ses qualités et elle m’a été envoyée. » La paire s’était initialement rencontrée lors d’une « soirée » et a été instantanément connectée, selon le point de vente. Ils se sont mariés des mois plus tard. « Nos yeux se sont rencontrés alors que je marchais dans l’allée, et je ne pouvais pas croire à quel point nous étions tous heureux d’épouser les amours de nos vies », a déclaré Porsha à propos de la journée spéciale à la source d’information.

La romance s’est rapidement éteinte. L’ancienne star des Steelers de Pittsburgh, née en Louisiane le 16 octobre 1972, a demandé le divorce en 2013. La nouvelle a aveuglé Porsha, par Hebdomadaire américaincomme elle l’a dit l’avoir découvert via les réseaux sociaux.

Kordell, qui a pris sa retraite du football professionnel en 2005, continuerait à dire des choses positives sur Porsha, tout en discutant des rumeurs persistantes remettant en question sa sexualité. « Nous étions mariés. Cela n’a jamais été l’impact du tout. C’était le véritable amour à l’époque », a déclaré Kordell sur Le spectacle de la salle Tamron. « Mais une fois que vous êtes dans la série et que les choses commencent à être insinuées – de la conversation sur une barbe à moi en train de contrôler – cela devient un tourbillon de choses. »

En 2017, Porsha a également parlé de l’échec du syndicat et l’a également regardé avec positivité. « C’est difficile à dire [what lessons I learned] parce que ce que j’aimais vraiment dans le mariage, c’était cette union. J’aimais savoir que j’appartenais à quelqu’un. Ils m’appartenaient et que j’avais une maison dont on s’occupait et dont j’étais fière à ce moment-là », a-t-elle déclaré. Le plat du jour. « Et je pense que ce sera probablement ce qui me forcera à me remarier parce que cet épanouissement compte beaucoup pour moi, la famille compte beaucoup pour moi. »

Simon Guobadia

La famille signifiait évidemment beaucoup pour Porsha puisqu’elle a fini par accueillir son premier enfant entre ses deux mariages ! Après sa séparation avec Kordell et avant son mariage avec Simon, elle et son ex-fiancé Dennis McKinley ont donné naissance à une fille Pilar Jhéna en mars 2019.

Alors que les fiançailles de Porsha et Dennis n’ont pas duré, il n’a pas fallu longtemps avant que Porsha soit à nouveau amoureux ! En mai 2021, Porsha a révélé qu’elle était fiancée à Simon après un mois de fréquentation ! Elle a même expliqué le moment de lever les sourcils, car Simon était toujours officiellement marié à Falynn. « Pour tous ceux qui ont besoin de faits, j’obtiens l’optique, mais Simon a demandé le divorce d’un précédent mariage en janvier », a écrit Porsha sur Instagram. « Je n’ai rien à voir avec leur demande de divorce. C’est entre eux deux.

Simon, qui est né le 2 juin 1964 au Nigeria et a immigré aux États-Unis en 1982, selon son site Web, a épousé sa nouvelle épouse lors d’une cérémonie traditionnelle de loi et de coutume nigériane au Four Seasons Hotel Atlanta le 25 novembre 2022. Le lendemain, le couple s’est marié lors d’une deuxième cérémonie, où Porsha’s RHOA camarades de casting, tels que Kandi Burrus et Kim Zolciaktiré vers le haut pour la soutenir.

« J’aime son cœur », a déclaré Porsha à propos de son nouvel homme à Personnes en mars 2023. « Et j’aime la façon dont il me voit. Je pense qu’au fil des ans, j’ai toujours pensé à la façon dont je voulais que quelqu’un me voie ou me cadre, de quelque manière que ce soit. Mais avec Simon, je suis vraiment moi-même. Et il voit ça. Et il soutient tout ce que je suis, tout ce que je veux faire.

Pendant ce temps, Simon, qui est un ancien comptable et maintenant un entrepreneur, a cinq enfants issus de deux relations précédentes : Quentin, Nicole, Christian, Benjamin et Xiména. En mai 2022, il a montré trois de ses enfants célébrant l’obtention de leur diplôme avec un joli cliché sur son Instagram, le sous-titrant: «Merci aux deux mamans d’avoir travaillé avec moi pour coparentalité ces enfants exceptionnellement doués. Apprendre à faire passer nos enfants en premier a non seulement été bon pour nos enfants, mais a été bon pour nous individuellement.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.