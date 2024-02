Les marins ont posé des questions sur Max Kepler lors de négociations commerciales avec des jumeaux

Les Mariners et les Twins se sont récemment réunis dans le cadre d’un échange qui a envoyé un joueur de champ intérieur Jorge Polanco à Seattle, avec un package de quatre joueurs dans l’autre sens. Aujourd’hui, Jon Morosi de MLB.com rapporte que les M ont posé des questions sur un accord plus important qui aurait également impliqué le voltigeur Max Keplermême si cette ligne de discussion particulière n’a pas été fructueuse.

Bien que les discussions n’aient pas donné de résultats, cela semble suggérer que les Mariners ont encore un certain appétit pour une autre démarche visant à modifier davantage leur composition de champ extérieur. Depuis l’année dernière, ils ont perdu Teoscar Hernández et Jarred Kelenic, le premier atteignant le libre arbitre et signant avec les Dodgers tandis que le second a été échangé à Atlanta. Les M ont remplacé ces deux-là en acquérant un vieil ami Mitch Haniger des Giants ainsi que Luc Raley des Rayons. Sur le papier, ces deux-là s’intégreraient dans le champ extérieur régulier aux côtés de Julio Rodriguez.

Il serait logique d’ajouter des membres à ce groupe. En raison de certaines blessures et de la saison 2020 raccourcie, Haniger n’a disputé que plus de 63 matchs au cours d’une saison à trois reprises. Les deux dernières années l’ont vu terminer avec environ 60 matchs joués, manquant du temps en raison d’une entorse de la cheville haute droite, d’une élongation oblique gauche, d’une fracture de l’avant-bras droit et d’une élongation au bas du dos. Il a généralement réussi à afficher de bons résultats même en cas de blessures, mais 2023 a été difficile. Il a atteint .209/.266/.365 pour un wRC+ de 73, sa première saison de production offensive inférieure à la moyenne depuis ses débuts en 2016.

Donner à Haniger suffisamment de temps dans le créneau de frappeur désigné serait un plan logique dans le vide, mais ce n’est probablement pas réalisable pour les M avec la construction actuelle de la liste. Ils ont signé le receveur Mitch Garver à un contrat de 24 millions de dollars sur deux ans le mois dernier, mais il compte quotidiennement sur DH ou quelque chose de proche, avec Cal Raleigh derrière le marbre la plupart du temps. Une blessure pourrait toujours changer les choses, mais Haniger devrait actuellement jouer un rôle régulier sur le terrain.

Quant à Raley, son année 2023 a été globalement solide mais s’est terminée sur une note négative. Il a atteint .268/.357/.533 jusqu’à la fin du mois de juillet tout en retirant des prises dans 29,8 % de ses apparitions au marbre. Du début août jusqu’à la fin de la saison, sa ligne n’était que de .200/.270/.380 avec un taux de retraits au bâton de 36 %. Le travail cumulé pour l’année était encore bien supérieur à la moyenne, 130 wRC+, mais le bilan global est limité. Il aura 30 ans l’année prochaine et a joué une bonne saison en MLB, qui comportait encore des éléments inquiétants.

Les Mariners ont également un lot de voltigeurs en profondeur dans le mix, dont Taylor Trammel, Cade Marlowe, Dominique Canzone, Zach De Loach et Jonathan Clase, mais leur intérêt pour Kepler suggère qu’ils envisageraient un autre ajout dans les bonnes circonstances. Le marché des agents libres a encore Cody Bellinger, bien qu’il soit difficile d’imaginer que les M accordent un méga-accord à un joueur comme celui-là, car ils ont eu des limitations budgétaires notables cette intersaison. Des options plus plausibles incluraient Michael A.Taylor, Adam Duval, Tommy Pham ou Eddie Rosario. Le marché commercial pourrait comporter des gars comme Alec Burleson, Randy Arozarena ou Seth Brun.

Le président des opérations baseball de Seattle, Jerry Dipoto, a suggéré que le club de 2024 aurait une masse salariale plus élevée que le chiffre de 140 millions de dollars de l’année dernière, mais l’incertitude autour de la situation des revenus de diffusion pourrait les limiter à une augmentation modeste. Ressource de liste les a actuellement à 135 millions de dollars, ce qui signifie que le salaire de 10 millions de dollars de Kepler les aurait poussés à 145 millions de dollars.

Pour les Twins, ils n’étaient peut-être pas aussi disposés à traiter avec Kepler qu’avec Polanco. Alors que ce dernier était évincé d’un champ intérieur bondé, Kepler pourrait encore jouer un rôle important avec le club de 2024. Il a connu une saison de rebond au marbre l’année dernière, réussissant 24 circuits et coupant .260/.332/.484 pour un wRC+ de 124. Il a également fourni une défense supérieure à la moyenne dans le champ droit, comme il le fait depuis de nombreuses années.

Il prévoit continuer à assumer ce rôle en 2024, avec Byron Buxton j’espère jouer à nouveau sur le terrain central. Matt Wallner et Trevor Larnach pourrait être aligné à côté de Kepler et Buxton, avec des joueurs comme Willi Castro, Nick Gordon, Austin Martin et Bubba Thompson peut-être aussi dans le mix.

Kepler est un candidat spéculatif en raison du fait que les Twins cherchent à réduire leur masse salariale, alors qu’il gagne 10 millions de dollars et qu’il devient agent libre imminent. Mais après l’accord avec Polanco, le club n’a plus que 118 millions de dollars d’engagements de dépenses, selon Ressource de liste. Ils chercheraient apparemment à entrer dans la fourchette de 125 à 140 millions de dollars, ils n’ont donc pas vraiment besoin de perdre plus d’argent à moins qu’ils ne se tournent vers une sorte de signature à succès, ce qui maintiendra peut-être Kepler au Minnesota pour la campagne à venir.