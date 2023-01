Les marins complètent la classe internationale 2023 avec 6 signatures supplémentaires

Deux jours après avoir annoncé leur première vague de signatures internationales pour 2023, les Mariners ont ajouté six autres noms à cette classe mardi après-midi.

Les Mariners ont recruté sept joueurs dimanche, dont le deuxième espoir international, Felnin Celesten. Celesten, un arrêt-court de 17 ans, a reçu une prime à la signature de 4,7 millions de dollars, la plus importante de l’histoire du club pour un amateur international.

Les six joueurs qui ont été annoncés mardi comprennent deux joueurs de champ intérieur, trois lanceurs droitiers et un voltigeur. Le joueur le mieux classé, le lanceur Jeter Martinez du Mexique, était n ° 42 sur la liste MLB Pipeline des meilleurs joueurs internationaux de cette classe.

“Nous sommes ravis d’ajouter ce groupe de jeunes talents à l’organisation”, a déclaré Frankie Thon Jr., directeur du dépistage international des Mariners. “Nous sommes reconnaissants à toutes les personnes impliquées dans le processus d’évaluation et de signature de ces joueurs.

« C’est une journée mémorable pour ces six jeunes hommes et leurs familles. Nous attendons avec impatience le début de leur carrière professionnelle avec les Mariners. »

Le bonus de Celesten représentait une énorme partie du pool de bonus de l’équipe de 6 366 900 $ pour cette nouvelle période de signature. Selon MLB Pipeline, l’accord de Martinez était de 600 000 $.

Jeter Martinez, 16 ans, montre ses terrains à TopVelocity Boca Raton. pic.twitter.com/BlHcrEPbjW — Brent Pourciau, MS (@TopVelocity) 25 février 2022

Le prix à payer pour Celesten – classé deuxième espoir international par MLB Pipeline – était élevé, mais les Mariners pensent qu’il a une chance de devenir un joueur à cinq outils.

“Felnin a certainement tous les ingrédients pour éventuellement devenir un membre influent de l’organisation des Mariners, dans tous les sens du terme”, a déclaré Thon.

Le joueur le plus apprécié de cette classe est le receveur Ethan Salas du Venezuela. Salas a accepté une prime de signature de 5,6 millions de dollars avec les Padres.

Les commentaires ci-dessous sur les sept joueurs signés mardi sont fournis par le Thon :

Gustave Beltran, INF, Venezuela (17): Beltran est un joueur de champ intérieur de 5 pieds 8 pouces avec un cadre solide. Il est un coureur positif avec un swing compact et joue principalement au deuxième but.

Alexandre García, INF, Venezuela (17): Garcia est un joueur de champ intérieur 5-11 qui est un athlète plus et peut jouer à plusieurs postes. Il a une force brute et une approche agressive au marbre, avec une bonne portée en défense.

Jean Gutiérrez, OF, Venezuela (17) : Gutierrez est un voltigeur 6-1 avec un cadre physique. C’est un athlète au-dessus de la moyenne avec une puissance brute et une vitesse solide. Il se profile comme un frappeur puissant au marbre, avec une solide force de bras.

Jeter Martinez, RHP, Mexique (16): Martinez est un droitier 6-4 qui a une livraison fluide avec une bonne direction et un répertoire solide à tous les niveaux. Il est un lanceur de frappe au-dessus de la moyenne.

José Romero, RHP, Venezuela (18): Romero est un droitier 6-1 avec une mentalité agressive sur le monticule. Il a une balle solide et sa vitesse actuelle atteint les 90.

Dylan Wilson, RHP, Curaçao (17) : Wilson est un droitier de 6 pieds avec une carrure longue et athlétique. Il a plus de mécanique et utilise bien son corps. Son arme hors concours est sa balle courbe, qui a une chance d’être un terrain supérieur à la moyenne qui induit des swings et des ratés.

(Photo de Jeter Martinez avec l’aimable autorisation des Mariners de Seattle)