Les marins acquièrent Jorge Polanco – Rumeurs commerciales de la MLB

Les Mariners et les Twins se sont alignés sur l’un des plus gros échanges de l’intersaison. Seattle a annoncé l’acquisition d’un joueur de deuxième but Jorge Polanco pour quatre joueurs : releveur Justin Topaentrée Anthony DeSclafani et perspectives Gabriel González et Darren Bowen, ainsi que des contreparties en espèces. Les Mariners auraient inclus 8 millions de dollars pour couvrir les deux tiers du salaire de 12 millions de dollars de DeSclafani pour la prochaine campagne.

Seattle et le Minnesota semblent depuis longtemps adaptés sur le papier à ce type de décision. Les M’s n’ont pas retiré grand-chose de leurs joueurs de deuxième but la saison dernière. Entrée de la journée d’ouverture Kolten Wong est sorti au milieu de l’année. Atterrissage Josh Rojas dans les délais, l’accord a été envoyé Paul Sewald Les D-Backs ont aidé dans une certaine mesure, mais la position semblait toujours une faiblesse au début de l’intersaison.

Les M ont encore éclairci le champ intérieur avec un échange envoyant un joueur de troisième but Eugenio Suárez en Arizona. Seattle a recruté un candidat hors appel d’offres Luis Urias dans un accord avec les Red Sox pour ajouter un frappeur orienté contact au mélange. Même si Rojas et Urías pouvaient partager leur temps entre le deuxième et le troisième but, il aurait été risqué de compter sur les deux joueurs comme titulaires.

En conséquence, Seattle décroche l’un des meilleurs joueurs de champ intérieur offensifs sur le marché commercial. Le frappeur Polanco a affiché des chiffres supérieurs à la moyenne au marbre au cours de quatre des cinq dernières saisons. Depuis le début de la campagne 2019, il possède un slash .267/.337/.458 en près de 2400 apparitions au marbre. Des problèmes au genou et aux ischio-jambiers l’ont dérangé au début de la saison dernière, mais il a frappé à un niveau généralement solide lorsqu’il était en bonne santé. Polanco a réussi 14 circuits en 80 matchs, exécutant une ligne de .255/.335/.454 en 343 déplacements vers le plat.

Cette production régulière a permis aux Twins d’exercer facilement une option de 10,5 millions de dollars sur son contrat. C’est un prix inférieur au marché pour un produit régulier de qualité. Pourtant, même avec le Minnesota déclenchant l’option, il y avait une conviction générale qu’il pourrait se retrouver en mouvement cette intersaison. Les Twins disposent d’une collection enviable de talents sur le terrain qui menaçaient déjà de faire sortir Polanco, 30 ans, de sa position naturelle.

Alors que Polanco figurait sur la liste des blessés, le jeune homme de 24 ans Édouard Julien s’est frayé un chemin jusqu’au poste de deuxième base. Il a atteint .263/.381/.459 en tant que recrue pour s’assurer une place au sommet de l’alignement de Rocco Baldelli. Les Twins ont donné à Polanco 103 manches au troisième but à son retour, sa première action dans le coin chaud depuis 2016. Avec l’ancien premier choix au classement général Royce Lewis émergeant comme une star tout au long de la séquence et en séries éliminatoires, cela n’aurait pas été une voie vers un temps de jeu régulier à l’avenir.

Minnesota aurait pu utiliser Polanco au deuxième but tout en déployant Julien au frappeur désigné. Cela aurait limité leur flexibilité pour faire passer d’autres joueurs à travers le spot DH tout en classant potentiellement l’un des jeunes frappeurs les plus talentueux du Minnesota à un rôle réservé aux chauves-souris. Polanco avait une certaine expérience à l’arrêt-court au début de sa carrière, mais il a quitté son poste en raison de lacunes défensives et n’allait clairement pas recommencer. Carlos Corréa. Le Minnesota a également proposé des contrats d’arbitrage aux joueurs de champ intérieur utilitaires. Kyle Farmer et Nick Gordon. José Miranda reste disponible en option dans les virages, tandis que l’ancien choix général n°8 Brooks Lee pourrait faire ses débuts en MLB en 2024.

Ce n’était sûrement pas une décision facile pour le front office de quitter l’un de ses joueurs les plus anciens. Polanco faisait partie de l’organisation depuis qu’il avait signé à l’âge de 16 ans en 2009. Il a atteint la cour des grands avant son 21e anniversaire et s’est imposé comme un habitué en 2016. Polanco a obtenu un clin d’œil au All-Star et des votes de MVP défavorables. en 2019 et a joué un rôle clé dans quatre équipes en séries éliminatoires.

La profondeur du champ intérieur rendait néanmoins un échange une réelle possibilité. L’équipe des lanceurs du Minnesota a été touchée par les départs d’agents libres de Sonny Gris, Kenta Maeda et Tyler Mahlé. Les Twins avaient très peu fait pour équilibrer la liste, invoquant des contraintes salariales liées à l’expiration de leur contrat de diffusion locale. Le Minnesota était prêt à présenter des offres sur son surplus sur le terrain, bien que le président des opérations baseball, Derek Falvey, ait clairement indiqué qu’il demanderait l’aide de la MLB dans le cadre de ce retour.

Seattle était prêt à se séparer à la fois de deux armes de la grande ligue et d’au moins l’un de ses meilleurs talents de la ligue mineure pour conclure l’accord. Ryan Divish du Seattle Times écrit que les M prévoient d’utiliser Polanco comme joueur de deuxième but principal. Cela pourrait laisser Rojas, frappeur gaucher, et Urías, droitier, partager le temps au troisième but. Les M pourraient garder Polanco à la clé de voûte pendant deux ans. Ils assumeront le salaire de 10,5 millions de dollars de cette année et détiendront une option de 12 millions de dollars pour 2025 accompagnée d’un rachat de 750 000 dollars. Si Polanco se comporte au niveau envisagé par les Mariners, ils exerceraient probablement cette option.

Les Mariners renoncent à une partie de leur profondeur de lancer pour y parvenir. Topa a moins de valeur de nom que les deux joueurs de la MLB se dirigeant vers Minneapolis, mais il est l’atout commercial le plus attrayant. Le droitier était un élément clé d’un autre excellent enclos des releveurs de Seattle il y a un an. Acquis des Brewers en retour d’un voltigeur des ligues mineures dans le cadre d’un échange qui semblait insignifiant l’hiver dernier, le droitier a connu une année de carrière.

Topa, qui a disputé 17 matchs en carrière dans la MLB au début de la saison, a lancé 75 fois pour les M il y a un an. Il a travaillé jusqu’à une MPM de 2,61 en 69 manches. Le taux de retrait au bâton de 21,9 % de Topa était un peu inférieur à la moyenne, mais il a fait un excellent travail en gardant le ballon au sol. Travaillant avec un plomb de 95 MPH et une paire de pas de rupture dans son couteau et son curseur, il a induit des brûleurs à vis sans fin à un taux très élevé de 56,7 %. Sa production gagne de plus en plus la confiance du manager Scott Servais. À la fin de l’année, il avait réalisé 23 prises et trois arrêts.

Si Topa parvient à maintenir ce type de production, il constituerait un atout pour le corps de secours du Minnesota. Il y a pas mal de risques avec le lanceur de 6’4″. Topa aura 33 ans avant la journée d’ouverture et a un long historique de blessures. Il avait subi deux interventions de Tommy John et une opération du tendon fléchisseur pendant son séjour à Milwaukee, une raison majeure pour laquelle il n’avait pas enregistré d’action prolongée en MLB jusqu’à l’année dernière.

Il a accumulé une bonne partie de son temps de service alors qu’il figurait sur la liste des blessés et a dépassé la barre des trois ans il y a un an. Seattle et Topa ont convenu d’un salaire de 1,25 million de dollars pour éviter l’arbitrage. Il suivra ce processus deux fois de plus et n’atteindra l’agence libre qu’après la campagne 2026. Topa a encore quelques options dans les ligues mineures, donc les Twins pourraient l’envoyer en Triple-A s’il se débat de manière inattendue.

DeSclafani a passé moins d’un mois en tant que membre des Mariners. Seattle a acquis le droitier aux côtés Mitch Haniger dans le commerce envoi Robbie Ray aux Giants juste après le Nouvel An. Son inclusion dans les deux métiers est motivée en grande partie par des raisons financières.

Le joueur de 33 ans (34 en avril) devrait gagner 12 millions de dollars lors de la dernière saison d’un contrat d’agent libre de trois ans qu’il a signé avec San Francisco. Les Giants paient la moitié de cette somme, envoyant 6 millions de dollars à Seattle dans le cadre de l’échange Ray. Seattle transfère ces 6 millions de dollars au Minnesota et inclut 2 millions de dollars supplémentaires. Les Twins sont responsables des 4 millions de dollars finaux de l’accord.

Cela a été quelques années difficiles pour DeScalfani, qui a été limité à cinq départs en 2022 avant de subir une opération à la cheville de fin de saison. Les blessures ont encore été un problème l’année dernière. Cette fois, une élongation du coude lanceur a mis fin à sa saison fin juillet.

Avant la blessure au bras, il avait lancé 19 fois et enregistré 99 2/3 de manches. Le vétéran de neuf ans a travaillé avec une MPM de 4,88 avec un pourcentage de retrait au bâton inférieur à la moyenne de 18,9%. Il a marché moins de 5 % des adversaires, mais il a perdu quelques points sur ses chiffres de retraits au bâton et de ballon au sol depuis son excellente campagne 2021, lorsqu’il a affiché une MPM de 3,17 sur 31 départs.

Les Mariners devaient utiliser DeSclafani dans un rôle de relève à long terme. Le Minnesota pourrait lui offrir une chance de se battre pour la cinquième place dans la rotation d’ouverture de la saison. Les jumeaux ont Pablo López, Joe Ryan, Bailey Ober et Chris Paddack dans les quatre premières places. DeSclafani et droitier Louie Varland sont les meilleures options pour le travail de rotation final. Celui de ces deux qui débute la saison en relève pourrait entrer dans la rotation si les blessures l’exigent.

Gonzalez, qui a eu 20 ans ce mois-ci, ne contribuera pas de sitôt au niveau MLB. Il est néanmoins sans doute la tête d’affiche de l’accord du point de vue du Minnesota. Le voltigeur droitier a signé avec Seattle pour 1,3 million de dollars en provenance du Venezuela au cours de la période internationale 2021-22. Baseball Amérique l’a récemment classé au cinquième rang des espoirs du système M, tandis que Pipeline MLB le place au 79e rang des talents des ligues mineures du match.

Les évaluateurs louent les compétences naturelles de Gonzalez au bâton. Ceux-ci étaient exposés dans Low-A, où il a atteint .348/.403/.530 ​​avec un modeste taux de retrait au bâton de 13,7% en 335 apparitions au marbre l’année dernière. Cependant, Baseball America note que Gonzalez a une approche offensive extrêmement agressive qui a été révélée lorsqu’il a été promu High-A à la mi-saison. Il a eu du mal à obtenir une barre oblique de .215/.290/.387 tout en attisant un taux de 21,5 % en 200 apparitions au marbre à ce niveau. Gonzalez a marché dans moins de 7 % de ses apparitions au marbre aux deux arrêts. En tant qu’athlète inférieur à la moyenne qui se projette comme voltigeur de coin, il devra améliorer sa discipline au marbre pour atteindre son potentiel.

Bowen, 22 ans, a été recruté au 13e tour du repêchage de 2022. Produit de l’UNC-Pembroke, il a travaillé avec une MPM de 3,88 en 55 2/3 de manches à Low-A lors de sa première saison professionnelle. Le droitier de 6’3″ s’est classé au 25e rang des espoirs de Seattle à BA. Le point de vente lui attribue une vélocité basse au milieu des années 90 et un pitch de rupture potentiel supérieur à la moyenne. Bowen fait l’éloge de ses qualités athlétiques, mais il a actuellement un contrôle inférieur à la moyenne, comme en témoigne un taux de marche de 10,9 % chez les mineurs.

L’acceptation du contrat de Polanco portera les engagements de Seattle en matière de masse salariale dans la fourchette de 135 millions de dollars, selon les calculs de Ressource de listeen fonction de la part du contrat DeSclafani qu’ils conservent…