Les marins acquièrent Jorge Polanco de Twins





”,”providerName”:”Twitter”,”providerUrl”:”https://twitter.com”,”thumbnail_url”:null,”type”:”oembed”,”width”:550,”contentType “:”rich”},”__typename”:”Markdown”,”content”:”Polanco, 30 ans, doit 10,5 millions de dollars cette saison — après que les Twins ont exercé une option de club — avec une option de club de 12 millions de dollars contre un Rachat de 750 000 $ pour 2025, ce qui porte le total à 11 250 000 $ pour lequel les Mariners doivent payer. On ne sait pas exactement combien d’argent Seattle envoie au Minnesota, mais ce chiffre sert à expliquer les 12 millions de dollars dus à DeSclafani, qui sera agent libre à la fin de la saison.



Les Mariners et les Twins sont soumis à des contraintes budgétaires cette intersaison et Les deux pays semblaient être de solides partenaires commerciaux, basés sur l’excédent de talents de chacun pour répondre aux besoins de l’autre. Mais la nécessité de créer une situation d’équilibre monétaire était claire.



« Personnellement, j’ai fait plus d’appels sur cette transaction que je n’en ai jamais fait sur n’importe quelle transaction auparavant, à la demande de mes deux désirs d’ajouter \\[Polanco\\] et celui de notre groupe », a déclaré le directeur général des Mariners, Justin Hollander.”,”type”:”text”,”__typename”:”OEmbed”,”html”:” “,”providerName”:”MLB”,”providerUrl”:null,”thumbnail_url”:null,”type”:”oembed”,”width”:425,”contentType”:”rich”,”__typename”: “Markdown”,”content”:”Polanco avait été l’homme de fer des Twins de 2019 à 2021, disputant presque tous les matchs en tête de l’alignement, mais des blessures persistantes l’ont retenu en 2022 et 23. Polanco a raté les trois premières semaines de 2023 en raison d’une inflammation du genou gauche, puis près de deux mois de juin à juillet en raison d’une tension aux ischio-jambiers gauche. Il est cependant resté une pierre angulaire productive de l’alignement lorsqu’il était en bonne santé.



« Nous avons effectué un examen médical très approfondi », a déclaré Hollander. «Je pense que nous comprenons quelles ont été les blessures. L’une des choses qui est importante pour nous et qui était importante pour notre personnel de formation est de comprendre quel genre de travailleur “Polo” est, et tous nos commentaires s’il travaille aussi dur que n’importe qui. “



Polanco a réduit .255/. 335/.454 (.789 OPS) avec 14 circuits et 48 points produits en 80 matchs la saison dernière, valant 1,5 victoires au-dessus du remplacement, selon FanGraphs, dans ce qui équivaut à environ une demi-saison. Il convient également de noter qu’il a enregistré un taux de retrait au bâton de 25,7 %, ce qui est le plus élevé pour une équipe qui tente explicitement de réduire ses coups et ses ratés.



Pour sa carrière, Polanco – qui s’est entraîné avec Julio Rodríguez à Tampa, en Floride, au cours des dernières intersaisons – a atteint .269/.334/.446 (.780 OPS) avec 112 circuits, 447 points produits, 181 doubles, 20 triples, un taux de retraits au bâton de 18,2 % et un but sur balles de 8,6 % rate.”,”type”:”text”,”__typename”:”Video”,”contentDate”:”2023-10-07T22:52:16.032Z”,”preferredPlaybackScenarioURL(\”preferredPlaybacks\”:\ “mp4AvcPlayback\”)”:”https://mlb-cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2023/2023-10/07/99071357-83a55789-34e94378-csvm-diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4″,”type “:”video”,”description”:”Jorge Polanco lance un imposant home run de trois points au champ droit pour réduire le déficit des Twins à 5-3 en 7e”,”displayAsVideoGif”:false,”duration”:” 00:00:22″,”slug”:”jorge-polanco-homers-1-sur-un-ballon-au-champ-droit-matt-wallner-scores-r”,”tags”:[“__typename”:”InternalTag”,”slug”:”season-2023″,”title”:”Season 2023″,”type”:”season”,”__typename”:”GameTag”,”__typename”:”PersonTag”,”slug”:”playerid-593871″,”title”:”Jorge Polanco”,”person”:”__ref”:”Person:593871″,”type”:”player”,”__typename”:”TeamTag”,”slug”:”teamid-142″,”title”:”Minnesota Twins”,”team”:”__ref”:”Team:142″,”type”:”team”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”hitting”,”title”:”hitting”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”highlight”,”title”:”highlight”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”in-game-highlight”,”title”:”in-game highlight”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”game-action-tracking”,”title”:”game action tracking”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”alds”,”title”:”ALDS”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”series-b”,”title”:”Series B”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”postseason”,”title”:”postseason”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”home-run”,”title”:”home run”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”send-to-news-mlb-feed”,”title”:”Send To News MLB feed”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”eclat-feed”,”title”:”Eclat feed”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”fan-duel”,”title”:”Fan Duel”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”international-feed”,”title”:”International Partner feed”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”imagen-feed”,”title”:”Imagen feed”,”type”:”taxonomy”],”thumbnail”:”__typename”:”Thumbnail”,”templateUrl”:”https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/formatInstructions/mlb/dtcqgvziozcaibjni925″,”title” :”Le circuit de trois points de Jorge Polanco”,”relativeSiteUrl”:”/video/jorge-polanco-homers-1-on-a-fly-ball-to-right-field-matt-wallner-scores-r”, “__typename”:”Markdown”,”content”:”Polanco est un joueur que le front office de Seattle convoite depuis des années, étant donné qu’il frappe des deux côtés et peut jouer sur le terrain intérieur. Le plan est pour le All-Star 2019. pour être le joueur de deuxième but régulier, mais il a également 501 matchs d’expérience à l’arrêt-court et 24 au troisième but, ce qui donne au manager Scott Servais de nombreuses options de peloton pour naviguer sur un terrain intérieur bondé.



Les Mariners ont acquis Luis Urías, frappeur droitier de Boston. en novembre, et il devrait être leur joueur de troisième but régulier après que le club ait distribué Eugenio Suárez à l’Arizona. Le frappeur gaucher Josh Rojas, acquis dans le cadre de l’accord avec Paul Sewald à la date limite des échanges de l’année dernière, et l’utilitaire Dylan Moore étaient en ligne pour rejoindre le peloton. au deuxième but avant l’échange de lundi contre Polanco.



Ce groupe travaillera avec l’arrêt-court JP Crawford, qui vient de terminer une année de carrière, et le joueur de premier but Ty France, pour qui les Mariners misent sur un gros rebond.



“Cela nous donne également une certaine protection contre les blessures”, a déclaré Hollander. “Nous ne sommes pas aussi mal à l’aise que s’il y avait une blessure, sachant que vous avez des gars qui ont beaucoup joué, qui ont de l’expérience et qui gagnent dans de bonnes équipes.””,”type”:”text”,” __typename”:”Vidéo”,”contentDate”:”2023-09-24T18:58:40.685Z”,”preferredPlaybackScenarioURL(\”preferredPlaybacks\”:\”mp4AvcPlayback\”)”:”https://mlb- cuts-diamond.mlb.com/FORGE/2023/2023-09/23/cef72aa3-125dd3ac-a2e8de5e-csvm-diamondx64-asset_1280x720_59_4000K.mp4″,”type”:”video”,”description”:”Jorge Polanco ceinture un circuit en solo au champ droit, égalisant le score à 2-2 en fin de 3ème manche”,”displayAsVideoGif”:false,”duration”:”00:00:28″,”slug”:”jorge-polanco-homers -14-sur-un-ballon-au-champ-droit”,”tags”:[“__typename”:”InternalTag”,”slug”:”season-2023″,”title”:”Season 2023″,”type”:”season”,”__typename”:”GameTag”,”__typename”:”PersonTag”,”slug”:”playerid-593871″,”title”:”Jorge Polanco”,”person”:”__ref”:”Person:593871″,”type”:”player”,”__typename”:”TeamTag”,”slug”:”teamid-142″,”title”:”Minnesota Twins”,”team”:”__ref”:”Team:142″,”type”:”team”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”hitting”,”title”:”hitting”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”highlight”,”title”:”highlight”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”in-game-highlight”,”title”:”in-game highlight”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”game-action-tracking”,”title”:”game action tracking”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”home-run”,”title”:”home run”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”send-to-news-mlb-feed”,”title”:”Send To News MLB feed”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”2-yahoo-mlb-ads-feed”,”title”:”2-Yahoo MLB Ads Feed”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”yahoo-in-game”,”title”:”Yahoo In-Game”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”international-feed”,”title”:”International Partner feed”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”eclat-feed”,”title”:”Eclat feed”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”fan-duel”,”title”:”Fan Duel”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”samsung-vod”,”title”:”Samsung VOD”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”apple-news”,”title”:”Apple News”,”type”:”taxonomy”,”__typename”:”TaxonomyTag”,”slug”:”group-5″,”title”:”group 5″,”type”:”taxonomy”],”thumbnail”:”__typename”:”Thumbnail”,”templateUrl”:”https://img.mlbstatic.com/mlb-images/image/upload/formatInstructions/mlb/rt265d0kxrqkleapyyo6″,”title” :”Le circuit solo de Jorge Polanco (14)”,”relativeSiteUrl”:”/video/jorge-polanco-homers-14-on-a-fly-ball-to-right-field”,”__typename”:”Markdown “,”content”:”L’échange de lundi rapproche de la finalité l’intersaison sens dessus dessous des Mariners et explique davantage les visions de Hollander et du président des opérations baseball Jerry Dipoto, qui a soustrait des talents importants – mais tout autant de masse salariale – à travers le Réunions d’hiver afin de dégager des capitaux à réinvestir dans d’autres joueurs offensifs.



Fini les personnalités connues Suárez, Teoscar Hernández, José Caballero, Jarred Kelenic et Marco Gonzales, et Polanco, le frappeur désigné Mitch Garver et les voltigeurs Mitch Haniger. et Luke Raley.



Remarquablement, les Mariners ont retenu les jeunes lanceurs partants Bryce Miller et Bryan Woo malgré plusieurs appels de chacun tout en répondant à leurs besoins. Pourtant, ils devront également remplacer la profondeur de rotation apportée par DeSclafani et l'effet de levier en fin de manche. pour lesquels ils se sont fortement appuyés sur Topa.

