La 36e brigade de marine ukrainienne pratique la traversée d’une rivière en temps de paix. Photo du ministère ukrainien de la Défense

Alors que de nombreux experts et hommes politiques occidentaux déclarent la guerre en Ukraine comme une « impasse » et exigent que les Ukrainiens négocient avec les mêmes Russes qui ont enlevé des enfants ukrainiens, bombardé des villes ukrainiennes et assassiné des civils ukrainiens, le corps des marines ukrainiens a lancé l’attaque.

Il y a trois semaines, les marines ont traversé le large fleuve Dnipro, dans l’oblast de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, et ont sécurisé une tête de pont dans la colonie de Krynky, sur la rive gauche dominée par les Russes.

Depuis Krynky, les marines ont avancé vers le sud, élargissant la contre-offensive de Kiev vieille de cinq mois et défiant les observateurs étrangers qui semblent désireux d’apaiser le régime du dirigeant russe Vladimir Poutine.

Ce qui se produit suivant c’est une énigme. Mais que s’est-il passé avant rendre de plus en plus possible la traversée de Krynky devient évident. L’armée ukrainienne a isolé électroniquement et logistiquement les forces russes à Kherson, a repositionné ses meilleures forces pour un assaut fluvial, puis a attaqué le long de plusieurs axes sous le couvert de quelques équipages d’hélicoptères audacieux.

L’opération Krynky a en fait commencé cet été, des mois avant que les premiers marines ukrainiens ne traversent le Dnipro à bord de petits bateaux. Dès juin, des informations ont circulé selon lesquelles les Ukrainiens positionneraient de puissants brouilleurs radio sur la rive gauche du Dnipro afin de créer une zone de 19 km de profondeur où les drones explosifs russes vus à la première personne ne peut pas fonctionnent de manière fiable, mais les drones ukrainiens peut fonctionner.

“L’Ukraine a déployé un certain nombre de puissants brouilleurs de drones fluviaux tout en déployant des drones FPV légèrement plus grands avec différentes fréquences de fonctionnement radio que les brouilleurs ne couvrent pas”, noté Trent Telenko, ancien auditeur qualité de la US Defense Contract Management Agency, spécialisé dans la guerre électronique.

Dans le même temps, les drones et les avions de combat pilotés ukrainiens ont commencé à traquer les brouilleurs russes dans le sud de l’Ukraine, empêchant ainsi les Russes d’empêcher les drones ukrainiens de survoler le Dnipro. Les preuves abondent de frappes de précision ukrainiennes contre des brouilleurs russes, même des brouilleurs mobiles installés sur des camions.

Cette campagne électronique de contre-attaque s’est intensifiée parallèlement aux efforts ukrainiens visant à interdire les lignes d’approvisionnement russes se dirigeant vers le sud de l’oblast de Kherson via Melitopol et Tokmak.

Les avancées coûteuses de l’armée ukrainienne et des forces d’assaut aériennes à travers Robotyne en direction de Tokmak, dans l’oblast de Zaporizhzhia, juste à l’est de Kherson, ont mis la logistique russe à portée des armes à plus longue portée des Ukrainiens.

Marines ukrainiens en formation. Photo de la 35e Brigade de Marines

« Ce corridor logistique devient de plus en plus étroit à mesure que les Ukrainiens libèrent un centimètre carré » expliqué Jan Kallberg, chercheur principal non-résident au Centre d’analyse des politiques européennes à Washington, DC

“À l’approche de l’hiver, la situation logistique à l’ouest de Melitopol risque de s’aggraver”, prédit Kallberg. Mais il semble déjà déjà assez grave que le Kremlin ait du mal à nourrir et à alimenter ses forces sur la rive gauche du Dnipro.

Il y a eu un laps de temps, peu après le redéploiement des marines ukrainiens des 35e, 36e et 38e brigades depuis l’oblast de Donetsk et leur débarquement dans et autour de Krynky à partir du 19 octobre, où les régiments de fusiliers motorisés russes sur la rive gauche auraient pu contre-attaquer et a forcé les marines à retourner dans la rivière.

Mais les véhicules russes qui roulaient vers Krynky – dont au moins un char T-72 – ont été bombardés par des drones. Chaque jour qui passait sans contre-attaque russe réussie était une opportunité pour les Ukrainiens de transporter des forces plus nombreuses et plus lourdes à travers le fleuve à bord de petits bateaux et de véhicules amphibiens et, éventuellement, de ponts flottants.

Les opérations à travers le fleuve sont extrêmement vulnérables aux attaques aériennes, mais il est rapidement devenu évident que ce sont les Ukrainiens, et non les Russes, qui contrôlent les airs au-dessus du Dnipro, dans l’oblast de Kherson. L’armée ukrainienne a même déployé des hélicoptères d’attaque Mil Mi-24 pour lancer des attaques à la roquette à très basse altitude. Un observateur russe a qualifié les raids des Mi-24 « tactiques audacieuses ».

Alors que la contre-offensive ukrainienne à Kherson entre dans son deuxième mois, elle ne fait que s’étendre et s’accélérer. Cette semaine, des sources russes signalé Des marines ukrainiens traversent la rivière à deux nouveaux endroits à l’ouest de Krynky : Poima et Pidstepne.

L’hiver arrive. Et avec elle, la boue hivernale. Les combats mécanisés apocalyptiques qui font rage dans l’est de l’Ukraine – autour de Bakhmut, Kreminna et Avdiivka – pourraient s’atténuer à mesure que les véhicules s’enlisent.

Mais les marines de Krynky ne se soucient peut-être pas tellement de la boue. Avançant principalement à pied, en équipes d’assaut de 10 à 15 personnes, ils pourraient soutenir la contre-offensive même si le temps se dégrade.

“La météo peut constituer un obstacle sérieux lors d’une avancée”, déclare le général ukrainien Oleksandr Tarnavsky a dit à CNN. “Mais compte tenu de la manière dont nous avançons, et du fait que nous avançons principalement sans utiliser de véhicules, je ne pense pas que cela influencera grandement cette étape de la contre-offensive.”