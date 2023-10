Les Marines progressent progressivement et parfois à contrecœur pour intégrer les femmes et les hommes dans les camps d’entraînement.

PARRIS ISLAND, SC (AP) — Sous un ciel brûlant à la base marine de Parris Island, deux jeunes recrues se battent maladroitement au corps à corps à l’intérieur d’une structure d’entraînement octogonale. En les encerclant, l’instructeur aboie des ordres : « Frappez-la ! Frappez-la ! Faire quelque chose! »

À l’extérieur du ring, un mélange d’espoirs des Marines, hommes et femmes, s’entraident pour enfiler un casque de protection, se préparant pour leur tour au combat. Ils sont affectés à l’une des sociétés de recrutement mixtes alors que le Corps des Marines évolue progressivement – ​​et parfois à contrecœur – vers une formation plus intégrée au camp d’entraînement.

Cela a été un peu hasardeux.

Tandis que des compagnies d’hommes et de femmes s’entraînent ensemble sur le ring, sur le parcours d’obstacles ou au stand, la file des recrues à l’extérieur de la piscine présente un contraste saisissant. Là, les compagnies sont divisées en pelotons plus petits qui restent séparés par sexe. Alors qu’ils s’alignent, il y a un petit groupe de femmes debout, bien droites, avec des groupes d’hommes en formation derrière elles.

C’est un rappel visuel brutal que les dirigeants des corps d’armée croient toujours avec ferveur qu’il doit y avoir un certain degré de ségrégation alors qu’ils façonnent les jeunes pour en faire la force de demain de ce qu’ils promeuvent sous le nom de Peu nombreux, de fiers, de Marines.

Cet été – près de huit ans après que le secrétaire à la Défense de l’époque, Ash Carter, ait ordonné que tous les emplois de combat soient ouverts aux femmes – le Corps des Marines a officiellement désactivé le 4e bataillon d’entraînement des recrues des Marines à Parris Island. Depuis 1949, toutes les recrues féminines ont suivi un camp d’entraînement à la base de Caroline du Sud ; le 4e bataillon a été créé en 1986 en tant qu’unité féminine.

Les Marines ont progressé à contrecœur vers l’intégration. Les dirigeants des Marines se sont catégoriquement opposés à l’autorisation des femmes dans les emplois de combat, mais Carter a rejeté leurs arguments. De nombreux officiers du Corps ont défendu avec véhémence la séparation de la formation, insistant sur le fait que les femmes pourraient devenir plus confiantes rapidement si elles n’étaient pas en concurrence directe avec leurs homologues masculins, souvent plus grands ou plus forts.

Sous la pression du Congrès, les Marines ont progressivement rendu le 4e Bataillon mixte au cours des quatre dernières années, puis l’ont dissous en juin. Les bataillons de recrues restants comprennent un mélange de compagnies intégrant le genre et entièrement masculines.

Désormais, disent les dirigeants de la Marine, le camp d’entraînement est intégré.

Mais après avoir regardé l’entraînement pendant plusieurs jours, ce n’est pas si évident.

À l’intérieur de la piscine, des hommes et des femmes luttent côte à côte, sautant d’une plate-forme et nageant jusqu’à l’autre extrémité. Certains portent leur treillis à l’envers, les identifiant comme des Marines qui apprennent tout juste à nager et à se débattre sur toute la longueur de la piscine dans un mélange de pagaie pour chien et de coups par-dessus au hasard. Les instructeurs sont également un mélange d’hommes et de femmes, et ils s’alignent sur les côtés, prêts à lancer un flotteur ou à sauter dedans si nécessaire.

Mais à l’extérieur, un groupe de recrues se déplaçant à travers les bois puis se laissant tomber pour ramper sur une étendue de sable brûlant sont tous des hommes qui tentent de passer les derniers tests pour devenir Marine. Un deuxième groupe sur une autre partie du cours ne comprend également aucune femme.

Brick. Le général Walker Field, qui dirige le dépôt de recrues, insiste sur le fait que le maintien des sections séparées par sexe est la clé de la façon dont le Corps forme les Marines – en prenant des individus, en les décomposant et en les reconstituant en tant que membres de l’équipe.

« Nous avons établi une manière éprouvée de former les Marines qui s’avère efficace pour transformer les jeunes Américains », a-t-il déclaré lors d’une récente interview à Parris Island. « Nous brisons leur individualité et les développons en équipe. Nous sommes catégoriques quant à ce résultat. Avoir le modèle de peloton en fait absolument partie.

Il a ajouté que d’ici 2024, la formation au Marine Recruit Depot de San Diego, sur la côte ouest, sera également entièrement intégrée. Les recrues féminines seront ensuite réparties à parts égales entre les deux sites.

Field a déclaré que le fait de garder les pelotons du même sexe permet aux chefs d’unité de fournir des conseils et des instructions adaptés à chaque groupe lorsqu’ils sont ensemble dans leur caserne le soir. « Le fait d’être du même sexe au niveau du peloton nous permet d’optimiser le programme d’entraînement chaque jour et à chaque heure de la journée », a-t-il déclaré.

Une certaine mesure des entreprises exclusivement masculines serait nécessaire quoi qu’il arrive, car il n’y a tout simplement pas assez de recrues féminines pour tout le monde. De tous les services militaires, le Corps compte le plus faible pourcentage de femmes, oscillant entre 8 et 9 %.

Le lieutenant-colonel Aixa Dones et d’autres femmes officiers sont également de fervents défenseurs du maintien de la ségrégation.

« En tant que recrue de ce bataillon et ayant travaillé ici en tant que jeune officier de compagnie, je dirais qu’il y a du bon dans le fait qu’il y ait des pelotons entièrement féminins », a déclaré Dones, qui a été le dernier commandant du 4e bataillon. avant sa fermeture cette année.

S’exprimant dans les bureaux de l’ancien bataillon, aujourd’hui en grande partie vides, elle a déclaré qu’elle se souvient avoir été une jeune recrue et que « je ne peux pas imaginer que cela se soit passé autrement ». Notant que les jeunes de 17 et 18 ans ne sont pas trop matures, elle a déclaré qu’ils peuvent facilement se laisser distraire par « les goûts, les sentiments et les émotions ».

Elle et d’autres affirment que le fait de garder les hommes et les femmes dans des pelotons séparés les aide à rester concentrés et que passer à une intégration complète pourrait présenter des problèmes.

Près du champ de tir, le Sgt. Maria Torres, instructeur de forage, travaille sur les bases des armes à feu avec son peloton entièrement féminin. L’intégration au niveau de l’entreprise, a-t-elle déclaré, est nécessaire et constitue un bon début. Mais l’étendre au niveau du peloton pourrait avoir des conséquences, donc « nous devrons commencer modestement ».

Mais beaucoup ne sont pas d’accord. Ils affirment que les sections séparées ne font que renforcer la stigmatisation selon laquelle les femmes ne sont pas considérées comme égales et devraient être traitées différemment.

Erin Kirk, un ancien sergent de la Marine qui a suivi une formation plus ségréguée en 2010, se souvient des moqueries et des cris des recrues masculines qui méprisaient les femmes du 4e bataillon. La scission, a-t-elle dit, les a divisés en « Marines hommes » et « Marines femmes », ce qui a façonné la vision des hommes sur les femmes et a rendu plus difficile pour eux de travailler ensemble au fur et à mesure de leur progression.

«Cela vous donnait l’impression de ne pas faire partie de l’équipe. Il était difficile d’être considéré comme un vrai Marine », a déclaré Kirk, qui a servi pendant cinq ans. « Nous avons désormais la possibilité de bénéficier de l’équité et de l’inclusion et de ne pas être perçus comme les « autres ».

Une autre femme officier de la Marine – qui est toujours en service actif et a servi pendant plus de 15 ans – a déclaré que sa première surprise en tant que nouvelle recrue a été lorsqu’on lui a remis son uniforme et qu’elle a réalisé que ce n’était pas le même que celui porté par son recruteur masculin. .

Son uniforme n’avait pas le même col et le chapeau était différent. Et lorsqu’elle est arrivée à Parris Island, « le premier cours que j’ai eu était de savoir comment me coiffer. Nous nous entraînons pour être la force la plus meurtrière et la première chose que vous apprenez est comment me coiffer.

L’officier a parlé sous couvert d’anonymat pour éviter toute représailles car elle est toujours dans le Corps.

Interrogé sur ces plaintes, Dones n’est pas d’accord sur le fait que la ségrégation pose des problèmes aux femmes.

« Nos pelotons féminins ont surpassé nos équipes masculines, et nous avons eu plus de femmes diplômées d’honneur d’entreprise que d’hommes », a-t-elle déclaré.

Les jeunes recrues féminines, généralement issues de lycées où il y a peu de séparation, reconnaissent les différences mais ne formulent aucune plainte.

Nicole Momura, 22 ans, a déclaré qu’elle avait choisi les Marines parce qu’elle pensait que c’était la branche militaire la plus difficile et que « cette recrue cherchait quelque chose de plus grand qu’elle ». Elle a ignoré la ségrégation des pelotons, soulignant que « nous allons tous travailler ensemble au sein de la flotte ».

Nubia Delatorre, 19 ans, se dit fière d’être membre du deuxième peloton féminin de la Compagnie Bravo, mais admet que les hommes et les femmes n’interagissent pas beaucoup. « Nous n’avons pas le droit de parler aux hommes », a-t-elle déclaré.

Prenant une courte pause après son entraînement au gymnase, où elle se remettait d’une fracture de stress à la hanche, Delatorre a déclaré qu’elle pensait qu’ils recevaient tous le même entraînement. Elle a déclaré qu’elle avait rejoint le Corps des Marines parce que «je voulais me prouver que je pouvais faire quelque chose de difficile».

Lolita C. Baldor, Associated Press