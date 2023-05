Les Marines entrent en action, sauvent l’homme d’une mort certaine: « Formés pour faire des trucs comme ça »

Trois Marines américains sont salués comme des héros par l’armée américaine et la marine estonienne pour avoir sauvé la vie d’un jeune homme dans une chaîne de hamburgers locale dans la capitale estonienne de Tallinn.

Colton Allen, 22 ans, des caporaux suppléants, Christopher Butemeyer, 21 ans, et Aiden Morey, 19 ans, venaient d’entrer dans un Hesburger situé près de leur base lorsqu’ils ont remarqué une foule rassemblée autour d’un stand. Ils ont vu un jeune homme d’environ leur âge affalé avec des lèvres bleues et insensible.

Les Marines se sont immédiatement précipités devant les spectateurs qui se tenaient autour de l’enregistrement et sont passés à l’action. Morey a appelé le numéro d’urgence local tandis que Butemeyer et Allen ont commencé à dégager les voies respiratoires de l’homme et à surveiller sa respiration.

Les trois ont également appelé le médecin de leur unité pour s’assurer qu’ils faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour l’homme. Fox News Digital s’est entretenu par téléphone avec les trois Marines la semaine dernière.

Butemeyer a décrit la scène: « Nous sommes formés pour faire des choses comme ça. Les gens autour de nous ont réalisé que nous devions faire ce que nous devions faire pour faire le travail et s’écarter de notre chemin. »

Lorsque l’équipe d’intervention d’urgence s’est présentée et a pris le relais, ils ont dit aux Marines que sans leur intervention, l’homme serait mort. Il a été transporté dans un hôpital voisin. Fox News Digital a contacté les services d’urgence pour identifier l’homme sauvé, mais en raison des lois estoniennes sur la confidentialité, son identité n’a pas pu être révélée.

Ce qui s’est passé immédiatement après était relativement décevant. Les Marines ont déclaré que la foule s’était dispersée avec peu ou pas de fanfare. Les trois Marines n’avaient toujours pas dîné, alors ils se sont dirigés nonchalamment vers le comptoir et ont commandé leur nourriture. Étonnamment, ils devaient encore payer leurs hamburgers et leurs frites. Cependant, ils ont chacun reçu quelque chose de beaucoup plus durable : une médaille d’honneur de la Marine et du Corps des Marines signée par le vice-amiral Thomas Ishee, commandant de la 6e flottepour leurs actes.

« La cérémonie de remise des prix a été incroyable. Je ne m’attendais pas à obtenir ça. Honnêtement, c’était plutôt agréable d’être reconnu. Nous étions tous reconnaissants que le jeune homme puisse aller bien », a déclaré Allen. Lorsqu’on leur a demandé comment leurs familles avaient réagi, Morey a déclaré qu’ils étaient fiers d’eux pour leur excellent travail avec le Corps des Marines. Tous trois se sont enrôlés il y a moins de deux ans.

Les trois Marines sont tous déployés avec la Force opérationnelle 61/2, Compagnie de reconnaissance mobile en Estonie qui participe actuellement à l’exercice d’entraînement de l’OTAN Spring Storm ’23.

Le commandant de la marine estonienne, le commodore Jüri Saska, a exprimé son appréciation pour l’action et l’héroïsme des Marines lors d’une réunion avec le colonel Ryan Hoyle, commandant de la Force opérationnelle 61/2, qui a présenté la cérémonie de remise des prix la semaine dernière.

« Ces Marines étaient en liberté et ont identifié une menace ou une situation qui nécessitait que certains Marines y répondent. Ils étaient là et ont répondu de manière appropriée. Ils ont fait du bon travail, et je suis fier de chacun des Marines pour leurs actions. « , a déclaré le colonel Hoyle.

Les hommes sont postés à Camp Lejeune en Carline du Nord. Hesburger Corporate a remercié les Marines pour leur aide et a offert un repas gratuit la prochaine fois qu’ils fréquenteront le restaurant.