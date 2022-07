Les Marines élèvent Michael Langley au rang de premier général noir quatre étoiles

Le lieutenant-général Michael E. Langley pose dans l’immeuble du Sénat de Russell le 18 juillet. Il est envisagé de diriger le Commandement militaire de l’Afrique et, s’il est promu, il deviendrait le premier officier noir quatre étoiles du Corps des Marines. (Louie Palu/Agence VU) Le lieutenant-général Michael E. Langley, dont l’audience de confirmation est prévue jeudi, a été engagé pour diriger les forces américaines en Afrique.

À la fin des années 1980, le major Ronald Bailey a rencontré un jeune marine qu’il savait prometteur. Michael E. Langley était un haltérophile qui dominait les matchs de flag-football, un intellectuel qui établissait des records pour le nombre de cours de formation qu’il écrivait et un résolveur de problèmes dont les patrons le faisaient souvent appel pour arbitrer les conflits sur le lieu de travail. Langley, alors premier lieutenant, était également l’un des rares jeunes Black Marines basés dans la prestigieuse caserne du centre-ville de DC.

Bailey, qui est devenu général trois étoiles, en a pris note. Il a dit qu’il avait offert des conseils à Langley sur la base de sa propre expérience et de celle des Black Marines qui l’avaient encadré. “Vous vivrez sous un microscope”, se souvient Bailey en disant à Langley. “Vous devez toujours établir la norme.”

Plus de trois décennies plus tard, Langley sera à nouveau sous le microscope après avoir été nommé pour diriger toutes les forces militaires américaines en Afrique en tant que chef du Commandement américain pour l’Afrique. Son audience de confirmation au Sénat est jeudi, et s’il est confirmé, Langley deviendrait la première personne noire à recevoir quatre étoiles depuis la fondation du US Marine Corps il y a 246 ans. Au cours de cette période, plus de 70 hommes blancs ont atteint les plus hauts rangs des Marines.

Mis à part Bailey, une poignée d’hommes noirs sont devenus des généraux trois étoiles dans le Corps des Marines. D’autres officiers noirs ont atteint quatre étoiles dans l’armée, l’armée de l’air et la marine. Mais dans le Corps des Marines, les militaires noirs ne voyaient personne qui leur ressemblait dans les plus hauts échelons de la direction et doutaient parfois que cela soit possible.

“En regardant l’horizon, vous avez vu la fin”, a déclaré le lieutenant-général à la retraite Walter Gaskin, le quatrième homme noir à être élevé au rang de général trois étoiles. “Vous n’avez pas vu ce qu’il y avait à l’horizon parce que personne n’était là.”

Langley a servi en Afghanistan, en Somalie et au Japon. Il a occupé des postes de haut niveau au Pentagone et a dirigé les forces du Corps des Marines des États-Unis en Europe et en Afrique. Il supervise actuellement les forces maritimes sur la côte Est. Gaskin l’a décrit comme simple, profondément compétent et non comme le genre de Marine “battant sur la table”.

“Vous avez toutes les références du monde”, a déclaré Gaskin à Langley. “Personne ne peut douter que vous le méritez.”

Mais il y en avait d’autres qui méritaient également une quatrième étoile, a déclaré Gaskin. Il a déclaré que le lieutenant-général Frank Petersen, qui a été le premier Marine à devenir général trois étoiles en 1986, était un exemple de quelqu’un qui “sans aucun doute” aurait dû être élevé au rang de général quatre étoiles.

C’est pourquoi ce moment n’est pas seulement un moment de profonde fierté, a déclaré Gaskin. C’est aussi un rappel des obstacles qui l’ont empêché d’arriver plus tôt. Il a déclaré avoir dit directement à Langley: “Vous portez l’héritage … le poids de tous ceux qui sont venus avant vous et qui n’ont pas eu les mêmes opportunités.”

Le lieutenant-général à la retraite Willie Williams, le troisième Black Marine à recevoir trois étoiles, a déclaré que “l’engagement envers le but et la persévérance” partagé par Langley et tant d’autres Black Marines a conduit à sa promotion.

“Même en ce moment, j’ai des frissons en y pensant”, a déclaré le lieutenant-général à la retraite Ronald Coleman, le deuxième Black Marine à recevoir trois étoiles, à propos de la promotion de Langley.

Langley a refusé une interview pour cette histoire, avec un porte-parole disant que le général se concentre sur l’audience de confirmation du Sénat.

S’il est confirmé, Langley serait basé à Stuttgart, en Allemagne, assumant le contrôle d’environ 6 000 soldats américains en Afrique, dont environ 1 300 en Afrique de l’Ouest et environ 3 500 dans une base à Djibouti, a déclaré une porte-parole. Il remplacerait le général de l’armée Stephen Townsend, qui prend sa retraite.

Les forces américaines sont principalement engagées dans la formation des militaires africains et aident à renforcer leurs capacités. Les combats directs sont rares, mais les attaques meurtrières de ces dernières années contre des soldats américains au Niger et au Kenya ont conduit à une surveillance accrue de la part des législateurs américains de la mission. Sous le président Biden, des centaines de soldats des opérations spéciales doivent à nouveau être déployés cette année en Somalie. Le président Donald Trump a retiré toutes les troupes américaines de Somalie avant de quitter ses fonctions.

Michael O’Hanlon, chercheur principal à la Brookings Institution, a déclaré que l’armée américaine en Afrique était confrontée à des “défis uniques”. Au lieu de faire face à une seule menace, les États-Unis se concentrent sur l’aide aux gouvernements pour relever divers défis liés au changement climatique, à la croissance démographique et à l’instabilité politique. Les insurrections dans la région du Sahel, ainsi que la présence croissante de mercenaires russes, préoccupent au premier chef les États-Unis.

La question que Langley et d’autres dirigeants devraient se poser, a déclaré O’Hanlon, est la suivante : “Où pouvez-vous faire une différence significative sans déployer des tonnes de forces ou engager des responsabilités?”

Langley a été brièvement basé à Stuttgart, dirigeant les forces du Corps des Marines des États-Unis en Europe et en Afrique à partir de novembre 2020 après que son prédécesseur ait été retiré au milieu d’allégations d’utilisation d’insultes raciales pour les Noirs américains devant les troupes. Langley a refusé de commenter les allégations contre son prédécesseur à l’époque, disant Stars and Stripes dans une interview que l’arméecomme la société en général, était encore en « évolution » en ce qui concerne les questions liées à la race.

Le général à la retraite Robert Neller, commandant du Corps des Marines de septembre 2015 à juillet 2019, a déclaré que Langley est souvent réservé, mais peut aussi être engageant et chaleureux, attirant les autres à lui. “Il fait avancer les choses et les gens ont tendance à aimer travailler pour lui”, a déclaré Neller.

Parmi les généraux, Langley est connu comme un «professionnel discret» qui «écoute plus qu’il ne parle», a déclaré le lieutenant-général à la retraite H. Stacy Clardy III, qui a travaillé avec Langley à divers moments, y compris au Pentagone. Clardy a compté Langley parmi les personnes sur lesquelles il pouvait compter, affirmant qu’il trouvait le « jugement de Langley sans faille ». L’une des expériences les plus formatrices de Langley en grandissant, a-t-il dit à des amis et à des mentors, a été la décision de son père de prendre sa retraite de son poste de sous-officier dans l’armée de l’air. Willie C. Langley l’a fait après que ses supérieurs lui aient dit qu’il devrait à nouveau être déployé à l’étranger. Ce déménagement l’aurait éloigné de Langley et de ses frères et sœurs, dont il était le principal soignant après la mort de leur mère. Langley raconte fréquemment cette histoire, notant qu’il ne serait pas la personne qu’il est aujourd’hui sans la décision de son père de faire passer ses enfants avant sa carrière, a déclaré Bailey. Lorsque Langley a appris des années plus tard qu’il était devenu général, gagnant sa première étoile, sa première réponse a été : « J’ai hâte de le dire à mon père », se souvient Bailey. En mai, Langley s’est réuni avec de nombreux autres généraux trois étoiles alors qu’un destroyer de classe Arleigh Burke basé à Pearl Harbor a été commandé en l’honneur de Petersen, le premier aviateur de la Black Marine et général trois étoiles. Il y avait des rumeurs sur la nomination de Langley, a déclaré Williams, le troisième Black Marine à recevoir trois étoiles, mais il était trop tôt pour parler ouvertement de cette possibilité.

Au lieu de cela, Williams a déclaré qu’il avait pensé au passé qui avait rendu ce moment possible, à commencer par Gilbert “Hashmark” Johnson, qui a été l’un des premiers hommes noirs à s’enrôler dans les Marines après que la force a commencé à s’intégrer en 1942. Williams a pensé à la avenir, et combien de jeunes Marines pourraient se voir à Langley et rêver plus grand. Et il a pensé à la responsabilité que Langley et les autres Black Marines continuent d’assumer.