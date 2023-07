Les Marines américains sans chef pour la première fois en 164 ans

Un sénateur républicain a bloqué la nomination du successeur du général David Berger

Le Corps des Marines des États-Unis s’est retrouvé sans commandant confirmé pour la première fois en plus d’un siècle parce qu’un seul sénateur républicain a refusé de confirmer environ 250 promotions militaires pour protester contre la politique d’avortement du Pentagone.

Alors que le commandant général des Marines David Berger a pris sa retraite lundi et devrait être remplacé par son adjoint, le général Eric Smith, le sénateur de l’Alabama Tommy Tuberville a refusé de confirmer officiellement le changement de direction, qui nécessite un consentement unanime.

Le sénateur n’a pas autorisé les promotions depuis mars, citant une nouvelle règle d’avortement du ministère de la Défense qui offre un congé payé et un remboursement aux militaires qui se rendent dans un autre État pour la procédure. La manifestation a bloqué quelque 250 promotions, y compris des postes de haut niveau, et pourrait laisser les chefs d’état-major interarmées sans président lorsque le général Mark Milley prendra sa retraite en septembre.

On ne sait pas quand Smith pourrait être confirmé, le laissant comme chef par intérim jusqu’à ce que sa nomination puisse passer par le Sénat. La dernière fois que les Marines ont eu un commandant par intérim, c’était en 1859, lorsque leur cinquième et plus ancien commandant, Archibald Henderson, est mort sans successeur à l’âge de 76 ans.

Dans un éditorial publié par le Washington Post le mois dernier, Tuberville a insisté sur le fait que son blocage des promotions n’avait pas endommagé « préparation militaire » faisant valoir qu’il n’a eu aucune incidence sur « les gens qui se battent réellement » et « n’affecte que ceux qui sont au sommet. » Il s’est engagé à maintenir l’emprise jusqu’à ce que la politique d’avortement soit soit abandonnée, soit formellement codifiée dans la législation.

Le Pentagone a critiqué les actions de Tuberville, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin soulignant la nécessité de « des transitions fluides et opportunes d’un leadership confirmé. » L’attachée de presse du Pentagone, Sabrina Singh, a soutenu que la manifestation de Tuberville « précédent dangereux » qui aura un « effet d’entraînement dans tout le département. »

La Maison Blanche a également déclaré que les promotions retardées posent « une menace pour notre sécurité nationale », une position reprise par plusieurs démocrates de haut rang. Certains républicains du Sénat ont également cherché à se distancer des tactiques de Tuberville, notamment le chef de la minorité Mitch McConnell et le législateur louisianais Bill Cassidy, qui a appelé à « Assurez-vous que nous ne sacrifions pas la préparation. »