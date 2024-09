Les Marines américains copient les cartels de la drogue pour leur guerre de missiles contre la Chine

Les Marines travaillent également avec la Marine pour développer une nouvelle classe de petits navires de débarquement discrets qui, en théorie, pourraient naviguer entre les îles de l’océan Pacifique occidental sans attirer l’attention des forces chinoises car ils ressembleraient à un navire marchand sous toute inspection sauf minutieuse. Mais la construction du premier des dizaines de navires potentiels a pris deux ans de retard, jusqu’en 2025 au plus tôt, dans un contexte de hausse inquiétante des coûts.

En marge de la technologie, le Pentagone a travaillé sur quelques concepts d’hydravions et d’hydravions à flotteurs, des types d’appareils que l’armée américaine n’a pas utilisés depuis des décennies. Mais aucune de ces initiatives n’a vraiment progressé.

La mission principale de l’ALPV consisterait à acheminer des fournitures vers des avant-postes insulaires éloignés où le Corps des Marines prévoit d’établir des bases de missiles dans le cadre de sa nouvelle stratégie de saut d’île en île. Il est également possible d’équiper le navire surbaissé. Les testeurs de l’USMC ont conclu qu’il était possible d’équiper l’ALPV d’une paire de missiles de frappe navale de 800 livres, qui peuvent frapper des navires et des cibles sur terre à une distance allant jusqu’à 100 miles.

Au moins un des ALPV est en route vers Okinawa, au Japon – la principale base de la III Marine Expeditionary Force – pour des tests supplémentaires dans des conditions de plus en plus réalistes. Si tout se passe bien, les Marines pourraient commencer à acheter des narco-bateaux en grand nombre dans les prochaines années.

Si les Marines sont intelligents, ils feront ce que les cartels ont fait – et garderont les navires aussi simples que possible afin qu’ils puissent être produits rapidement, à grande échelle et à un coût raisonnable. Les cartels ont besoin de cette capacité car ils peuvent s’attendre à ce que les patrouilles des forces de l’ordre interceptent un certain pourcentage de leurs semi-submersibles destinés au trafic de drogue. Les Marines, de la même manière, peuvent s’attendre à ce que les patrouilles chinoises interceptent certains de leurs semi-submersibles.

Dans l’ensemble, le véhicule blindé de transport de troupes est une bonne idée. Bien conçu, il pourrait contribuer à rendre les plans de guerre des Marines contre la Chine beaucoup plus efficaces.