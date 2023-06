Les marines américaine et canadienne naviguent dans le détroit de Taiwan

L’armée chinoise a réprimandé les États-Unis et le Canada pour « provoquer délibérément un risque » après que les marines des pays aient organisé une rare navigation conjointe à travers le sensible détroit de Taiwan.

La 7e flotte de la marine américaine a déclaré que le destroyer lance-missiles USS Chung-Hoon et le NCSM canadien Montréal ont effectué samedi un transit « de routine » du détroit « à travers des eaux où les libertés de navigation et de survol en haute mer s’appliquent conformément au droit international ».

« Le transit bilatéral de Chung-Hoon et Montréal par le détroit de Taiwan démontre l’engagement des États-Unis et de nos alliés et partenaires en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le Commandement du théâtre de l’Est de l’Armée populaire de libération de Chine a déclaré que ses forces surveillaient les navires tout au long et « géraient » la situation conformément à la loi et aux règlements.

« Les pays concernés créent délibérément des incidents dans la région du détroit de Taiwan, provoquent délibérément des risques, sapent de manière malveillante la paix et la stabilité régionales et envoient un mauvais signal aux forces de l' »indépendance de Taiwan » », a-t-il déclaré samedi soir.

Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré que les deux navires naviguaient vers le nord à travers le détroit et qu’il n’avait rien observé d’inhabituel.

Alors que les navires de guerre américains transitent par le détroit environ une fois par mois, il est inhabituel qu’ils le fassent avec ceux d’autres alliés américains.

La mission a eu lieu alors que les chefs de la défense américain et chinois participaient à un important sommet sur la sécurité régionale à Singapour.

Lors de cet événement, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a réprimandé la Chine pour avoir refusé de tenir des pourparlers militaires, laissant les superpuissances dans l’impasse sur Taïwan et les différends territoriaux en mer de Chine méridionale.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate à la navigation de l’armée chinoise, qui les dénonce régulièrement comme un effort américain pour attiser les tensions.

La dernière mission américano-canadienne révélée publiquement dans le détroit a eu lieu en septembre.

La Chine a intensifié la pression militaire et politique pour tenter de forcer Taïwan à accepter les revendications de souveraineté de Pékin, ce que le gouvernement de Taipei rejette fermement.



