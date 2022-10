Les Mariners ont battu les Blue Jays 4-0 dans le premier match de la série de jokers AL

Cal Raleigh a frappé un circuit de deux points et Luis Castillo a lancé 7 1/3 de manches de blanchissage alors que les Mariners de Seattle ont blanchi les Blue Jays de Toronto 4-0 dans le premier match de leur série de jokers de la Ligue américaine vendredi.

Eugenio Suarez a réussi deux coups sûrs pour Seattle et Julio Rodriguez a marqué deux fois. George Springer a réussi deux des sept coups sûrs de Toronto.

L’as des Blue Jays, Alek Manoah, a eu du mal au début de son premier départ en séries éliminatoires en carrière. Les Mariners en ont profité avec trois courses rapides qui ont fait taire une foule à guichets fermés au Rogers Centre.

Le coussin était plus que suffisant pour Castillo, qui a accordé six coups sûrs et n’a pas émis de marche sur sa sortie de 108 lancers. Le releveur Andres Munoz a enregistré les cinq derniers retraits.

Avec une seule défaite, les Blue Jays se retrouvent désormais en territoire incontournable. Ils ont besoin d’une victoire samedi au Rogers Centre pour forcer un match décisif dans la série au meilleur des trois dimanche.

La foule bruyante de 47 402 personnes était à pleine voix au début du premier match éliminatoire à domicile de Toronto depuis 2016. Edwin Encarnacion, qui a réussi un coup sûr lors du match de qualification cette année-là, a lancé le premier lancer de cérémonie.

(La Presse canadienne)