Les Mariners inscrivent Luis Castillo sur la liste des blessés

Les Mariners ont placé Luis Castillo sur la liste des blessés pour 15 jours, rétroactivement au 9 septembre, en raison d’une entorse à l’ischio-jambier gauche. Le directeur général Justin Hollander a déclaré aux journalistes ce soir que la tension est de grade 2. Seattle a également transféré le releveur Yimi García de la liste des blessés de 15 à 60 jours, mettant fin à sa saison. Séby Zavala a été sélectionné sur la liste des 40 joueurs.

Castillo a dû quitter son poste contre les Cardinals dimanche après trois manches en raison de sa blessure. Il a subi hier un examen d’imagerie qui a révélé la tension, qui est manifestement de gravité modérée. Ryan Divish du Seattle Times tweets que Castillo a reçu une injection de plasma riche en plaquettes et qu’il espère revenir dès qu’il sera éligible.

Cela pourrait bien être déterminé autant par la façon dont l’équipe jouera au cours des deux prochaines semaines que par le rétablissement de Castillo. Les M’s s’accrochent à de faibles espoirs de playoffs. Ils sont à égalité avec les Tigers et les Red Sox à trois matchs derrière les Twins pour la dernière place de Wild Card de la Ligue américaine. Seattle est à 4,5 matchs derrière les Astros dans la Ligue américaine Ouest.

Castillo pourrait d’abord être éligible à un retour le 24 septembre. Il resterait cinq matchs à jouer en saison régulière, deux à Houston et trois matchs à domicile contre les A’s. Seattle aurait sûrement besoin de rattraper son retard sur les Twins ou les Astros avant cette date pour avoir un espoir de se qualifier pour les playoffs. S’ils ne le font pas, il y aurait peu de raisons de faire revenir Castillo avant la fin de l’année.

Il s’agit du premier passage sur la liste des blessés en deux ans pour le triple All-Star. Castillo n’avait pas manqué un seul départ depuis que les M’s l’ont acquis à la date limite de 2022. Il a lancé 11 fois en fin de saison cette année-là et a fait 33 apparitions la saison dernière. Castillo est à égalité en tête de la MLB avec 30 départs cette année. Il possède une moyenne de points mérités de 3,64 avec un taux de retraits au bâton de 24,3 % en 175 1/3 manches. Bien qu’il s’agisse d’un léger recul par rapport à la saison dernière – lorsqu’il avait terminé cinquième au scrutin pour le Cy Young – Castillo reste l’un des partants les plus précieux du jeu. Emerson Hancock prendra probablement sa place dans la rotation aux côtés de George Kirby, Logan Gilbert, Bryan Woo et Bryce Miller.

Seattle perd également l’un de ses meilleurs releveurs de l’année. García a été empêché de lancer après avoir ressenti une douleur au coude lors d’une récente séance de relève, a annoncé l’équipe (retransmise). sur X (par Daniel Kramer de MLB.com). Le droitier est sur la liste des blessés depuis le 24 août en raison d’une inflammation au coude. García, un agent libre imminent, a été sur la liste des blessés deux fois cette année en raison de problèmes au coude.

García avait très bien lancé pour les Blue Jays plus tôt dans la saison. Il a affiché une moyenne de points mérités de 2,70 avec un taux de retraits au bâton de 36,5 % en 30 manches avant que les M’s ne l’acquièrent dans le cadre d’une transaction envoyant le voltigeur recrue Classe de Jonatan Les Mariners n’ont pas réussi à s’en sortir. García n’a lancé que neuf manches dans l’uniforme de Seattle et a accordé six points. Rien n’indique qu’il aura besoin d’une quelconque intervention chirurgicale, mais une blessure à l’avant-bras est une fin frustrante à ce qui s’annonçait comme une bonne saison pour le droitier vétéran.

Zavala revient dans l’effectif de la MLB pour son troisième passage de la saison. Le receveur hors options a frappé .154/.214/.282 en 18 matchs. Il frappe .188/.325/.376 en 33 apparitions avec Triple-A Tacoma. Zavala peut travailler comme troisième receveur derrière Cal Raleigh et Mitch Garver pour le moment. Il se pourrait que ce soit un bref séjour sur la liste, car Seattle pourrait se débarrasser d’un joueur de position pour ajouter un 14e lanceur à la liste active une fois qu’ils auront besoin d’un cinquième partant ce week-end.