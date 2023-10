Les Mariners font face à une décision difficile avec le cogneur agent libre Teoscar Hernandez

Un par un, le directeur général des Mariners, Justin Hollander, a fait le tour du club local dimanche après-midi et a remercié les joueurs pour leurs contributions cette année.

L’un des derniers joueurs qu’il a approché était Teoscar Hernández. Ils se sont embrassés et Hollander a remercié le voltigeur droit pour avoir lutté contre une crise de début de saison pour devenir un rouage clé au milieu de l’alignement des Mariners.

« Vous nous avez portés pendant six semaines cet été », lui a dit Hollander, ajoutant : « Nous serons en contact cette intersaison. »

Joueur respecté au sein du club-house, Hernandez a pris son temps pour faire ses adieux à ses coéquipiers après le dernier match de la saison des Mariners dimanche.

Il y a de fortes chances que les adieux d’Hernandez aux Mariners ne soient pas temporaires.

« C’est la partie la plus difficile pour moi, dire au revoir, sachant que je ne serai peut-être pas là l’année prochaine », a-t-il reconnu. « Qui sait? Mais je dois traiter ça comme si c’était la dernière fois que nous allions jouer ensemble.

Hernandez sera agent libre après les World Series. Offensivement, il n’a pas répondu aux attentes après que les Mariners lui ont fait leur plus grosse acquisition l’hiver dernier, mais il semble toujours se classer parmi les frappeurs les plus attrayants sur un marché restreint d’agents libres cette intersaison.

En 678 apparitions au marbre avec les Mariners, Hernandez a réduit .258/.305/.435 avec 26 circuits et 93 points produits. Son .741 OPS était le plus bas de toutes les saisons complètes de sa carrière en MLB, et il a terminé troisième en MLB avec 211 retraits au bâton. (Kyle Schwarber de Philadelphie a réalisé 215 retraits au bâton et Eugenio Suarez des Mariners en a réalisé 214.)

Les écarts de Hernandez sur la route à domicile étaient cependant remarquables : en 79 matchs au T-Mobile Park, il avait un OPS de .643 ; en 81 matchs sur route, il avait un .830 OPS.

« Pour moi, j’ai appris au cours de ma carrière que ça ne sera pas toujours le cas », a déclaré Hernandez, qui aura 31 ans le 15 octobre. « Il va y avoir des hauts et des bas. En tant que joueur, vous essayez de minimiser les bas et de conserver les bons moments. [going].

« Malheureusement pour moi, au début, ce n’était rien de comparable [to] ce que je voulais que ce soit. Mais comme je l’ai dit, c’est le baseball. J’ai confiance en moi et je sais qu’à un moment donné, ça allait changer, et heureusement, [did] après la pause All-Star et j’ai aidé l’équipe pendant cette période.

Les dirigeants des Mariners, lors de leur conférence de presse de fin de saison mardi, n’ont pas exclu la possibilité de signer à nouveau Hernandez.

Mais ils ont identifié « l’énigme de contact » de l’alignement comme le problème n°1 qu’ils ont l’intention de résoudre cette intersaison. Et avec un taux de retrait de 31,1 % cette saison et un taux K en carrière de 29,7 %, Hernandez ne semble pas correspondre à ce moule.

Les Mariners ont établi un record de franchise en retirant 1 603 fois cette année. Suarez, qui doit 11 millions de dollars, est sous contrat jusqu’à la saison 2024.

Les Mariners pourraient proposer à Hernandez une offre de qualification pour 2024, d’une valeur d’environ 20,5 millions de dollars. S’ils prolongent une offre de qualification et qu’Hernandez signe avec un autre club, les Mariners seraient éligibles à recevoir une compensation de repêchage.

«Nous avons déjà pris notre décision à l’interne», a déclaré mardi le président des opérations baseball, Jerry Dipoto. « Eh bien, parle avec [Hernandez and his reps] avant de rendre cette information publique.

Hernandez a déclaré qu’il entrerait en agence libre avec un esprit ouvert.

« C’est quelque chose de nouveau. Je ne sais pas à quoi m’attendre », a-t-il déclaré. «Mais je vais essayer d’en profiter. … Maintenant que je suis agent libre, j’essaie d’aller quelque part où je me sens à l’aise et où ma famille se sent à l’aise. Je suis le joueur, mais il ne s’agit pas seulement de moi. Je dois penser à ma famille, à mes enfants.

Il n’a pas complètement fermé la porte à un retour à Seattle.

«C’est un groupe spécial que j’aime ici. J’aime tout le monde ici », a-t-il déclaré. « J’aime les fans, la ville et tout. Mais je pense que pour le moment, ce n’est pas entre mes mains.