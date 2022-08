Les mariés se battent comme des enfants au mariage Mandap, la vidéo devient virale

Nous savons tous que le glamour et le drame font partie des grands et gros mariages indiens. Cependant, nous avons rarement vu les mariés s’engager dans un combat intense. Cela étant dit, une vidéo fait le tour d’Internet, dans laquelle une bagarre acharnée a éclaté entre les mariés. Certes, des rituels longs et compliqués peuvent irriter et agacer les deux, mais le couple dans la vidéo a peut-être poussé un peu loin. La vidéo a été publiée par une page Instagram appelée The Gushti, qui en bengali signifie famille, le 6 juillet. Dans la vidéo, on peut voir le marié sourire, tandis que la mariée semble assez contrariée par quelque chose.

La vidéo désormais virale s’ouvre en montrant un scénario de mariage, où la mariée et le marié peuvent être vus assis dans un mandap, et sont entourés de parents et d’invités. Et soudain, on peut voir la mariée et le marié lever la main l’un vers l’autre. Alors que le marié a eu suffisamment de succès pour lui tenir la main et l’arrêter sur le moment, une bagarre intense a rapidement éclaté, où la mariée et le marié semblent avoir l’intention de se frapper. Cependant, on peut voir un parent essayer d’arrêter la mariée, mais elle est devenue si féroce qu’en essayant de frapper le marié, elle a fini par tomber de la plate-forme mandap. La vidéo a été publiée avec la légende “Nous connaissons tous un couple toxique”.

Bien que la raison de ce combat intense ne soit pas claire, en regardant le marié sourire tout au long de leur combat, il semble qu’un rituel ait mal tourné et qu’elle ait dû le prendre au sérieux. En plus de laisser les internautes en grand écart, la vidéo a suscité une immense curiosité parmi tous pour connaître la raison qui a dû transformer les mariés en chats et chiens combattants. Un utilisateur a commenté: “OMG peut-être qu’ils devraient repenser ce mariage”. Un autre utilisateur a écrit en plaisantant: “Ils auraient pu au moins attendre de rentrer à l’hôtel, pourquoi se retourner devant leur famille et leurs amis.” Tout en se demandant la raison, un troisième utilisateur a commenté: “Qu’est-ce qui se passe ici?” Jusqu’à présent, la vidéo a été visionnée plus de 3 millions de fois et a recueilli plus de 71 000 likes.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici