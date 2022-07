Les mariés mettent le feu à la scène alors qu’ils dansent sur la chanson Super Hit de Govinda

En Inde, la saison des mariages est pleine de lumières et de visages heureux. Nous voyons souvent des images et des vidéos qui respirent l’énergie et sont pleines de célébrations. L’agent de l’IPS Dipanshu Kabra a récemment publié sur son compte Twitter une vidéo d’un couple secouant une jambe sur une chanson de Govinda. L’officier a sous-titré la vidéo, “Jodi est vraiment faite l’une pour l’autre”.

Une simple vidéo de 30 secondes de la danse a impressionné les internautes. Leur coordination et leur alchimie ont attiré l’attention de presque tout le monde, qui ne se lasse pas de les apprécier ? La vidéo serait d’une cérémonie de fiançailles où ils ont mis le feu à la piste de danse.

Le couple a dansé sur la célèbre chanson Tumsa Koi Pyara, qui a été chantée par Kumar Sanu et Alka Yagnik. Le duo s’est bien amusé et n’a pas été dérangé par les autres.

Le couple a maintenu un contact visuel et leurs pas se sont complétés. Pour certains, il semblait que le couple se préparait pour la journée, tandis que d’autres suggéraient qu’ils étaient des fans inconditionnels de Govinda.

La chanson originale a été filmée par Govinda et Karishma Kapoor.

La vidéo a recueilli 662 lakh vues jusqu’à présent. Un utilisateur a écrit “Rab ne bana di jodi”, tandis qu’un autre a écrit “Wow, a fait ma journée”.

